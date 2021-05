Här gömmer sig Bill Gates undan obekväma frågorna

Under förra veckan briserade nyheten om att världens kanske mäktigaste par, filantroperna Bill Gates och Melinda Gates, skulle gå skilda vägar efter 27 års äktenskap.

Tillsammans har de drivit världens rikaste välgörenhetsstiftelse, ”Bill and Melinda Gates Foundation”, som värderas till cirka 420 miljarder kronor.

Medlemskap i golfklubben kostar 2 miljoner

Skilsmässobeslutet verkar inte handla om någon impulshandling från paret Gates sida. När de gick ut med beskedet så uppgavs att de behövde ”växa” på sina egna håll.

Bill Gates tycks åtminstone ha fått tre månaders varsel. Så lång tid har han spenderat i det gods han på 90-talet skaffade sig i den exklusiva golfresorten The Vintage Club i Palm Desert, Kalifornien, rapporterar Page Six.

Medlemskapet i klubben kostar runt 2 miljoner svenska kronor.

Melinda Gates har förberett sig för skilsmässan och sonderat terrängen med sina advokater sedan oktober 2019 – då Bill Gates koppling till pedofildömde miljardären Jeffrey Epstein blev känd, rapporterar Wall Street Journal.

Bill Gates om Jeffrey Epstein: ”Jag mötte honom”

Epstein hittades död, hängande i en snara, i sin häktescell 2019 där han avvaktade rättegång för att ha drivit en pedofilring där han våldtagit och sexuell utnyttjat småflickor.

2013, fyra år efter att Jeffrey Epstein dömts för sex med en minderårig flicka och sluppit ett långt fängelsestraff tack vare en kontroversiell uppgörelse med åklagaren, flög Bill Gates med Epstein på hans privatplan från New Jersey till Palm Beach i Florida.

De två miljardärerna har även haft flera möten till sammans och Bill Gates ska ha stannat över sent i Jeffrey Epsteins townhouse i New York, vilket New York Times rapporterat om.

– Jag mötte honom. Jag hade inga affärer eller vänskapsband med honom, sa Bill Gates till Wall Street Journal i september 2019.

