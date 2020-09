Här förs domare Ginsburgs kista till Högsta domstolen

Under onsdagsförmiddagen fördes kistan, insvept i amerikanska flaggan, med HD-domaren Ruth Bader Ginsburg in i Högsta domstolens stora sal i Washington.

Ginsburg, som avled vid 87 års ålder i fredags förra veckan, tjänstgjorde som domare i USA:s Högsta domstol under 27 år.

Hundratals sörjande utanför domstolen

Domstolen är stängd på grund av coronapandemin men kolleger, familj, nära vänner och allmänheten kommer under ordnade former att kunna släppas in för att ta farväl vid kistan under onsdagen och torsdagen.

Tusentals människor väntas nyttja möjligheten, rapporterar AP, och under onsdagsförmiddagen hade cirka 200 människor samlats utanför domstolsbyggnaden.

En av dem som tagit sig till Högsta domstolen för att minnas Ruth Bader Ginsburg var advokaten Cara Stewart från delstaten Kentucky.

– Jag kände att jag måste vara här. Vad som rör mig är hennes karriär i domstolen. Att använda domstolen för rättvisa och vara framgångsrik – det är inte lätt att göra, säger hon till AP.

Efterträdare väntas bli nominerad på lördag

President Donald Trump har berättat att han kommer nominera en konservativ efterträdare till liberala Ginsburg på lördag. Senaten väntas rösta igenom kandidaten innan presidentvalet.

