Maggie Strömberg om abortfrågans vikt trots att alla partier till synes är överens.

Ville man se partiledningar agera i panik kunde man betrakta Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna när abortfrågan plötsligt dök upp igen häromveckan.

Björn Söder, tidigare vice talman, hade i riksdagen lämnat in en skriftlig fråga med formuleringar som att aborter är ”den vanligaste dödsorsaken i världen” och att ”42 miljoner ofödda dödades”.

Han, som en gång varit central i ledningen för Sverigedemokraterna, fick nu dra tillbaka sin fråga efter att gruppledaren Henrik Vinge, allmänt spådd att ta över som partiledare, sagt att det inte fanns någon anledning att uttrycka sig på det sättet.

Sverigedemokraterna var ju för fri abort.

Några dagar senare löd rubriken på Dagens Nyheters förstasida:

”KD-topp arbetade ihop med kända abortmotståndare”

Sarah Havneraas, ordförande i Kristdemokraternas kvinnoförbund, är med och utformar partiets nya jämställdhetspolitik. Foto: KRISTDEMOKRATERNA

Ordföranden för Kristdemokraternas kvinnoförbund Sarah Havneraas, frontfigur för de unga konservativa kvinnor som tar allt större plats i partiet, hade varit med i tre olika abortkritiska organisationer.

Hennes försvar var att hon själv aldrig varit emot abort, utan bara ville stötta kvinnorna.

Det flög väl sådär.

Partiledningen gjorde som vanligt. De duckade alla intervjuer. Poängterade att Kristdemokraterna stått bakom svensk abortlagstiftning i decennier. Och försökte byta samtalsämne.

Både sverigedemokrater och kristdemokrater vet hur det är att sjunka i en valrörelse för att diskussionen om abort seglar upp på agendan.

De två senaste valen har handlat om aborter. Ska det bli en valfråga ännu en gång? Trots att inget parti driver en förändring av lagen. Trots att det inte finns någon abortkritisk opinion i det här landet.

Det är en polariserande fråga och omöjligt att få fram nyanserna.

Paula Bieler Eriksson är numera partilös. Senast avin med medlemsavgiften landade i brevlådan betalade hon inte. Om dagarna kör hon runt barnvagnen med sin tvåmånadersbebis och funderar över nya sätt att kanalisera sitt politiska engagemang.

Hon var tills nyligen upplyft i Sverigedemokraternas verkställande utskott, ovanlig som kvinna med stort medialt genomslag i ett parti som domineras av män. Men hon lämnade riksdagen och partiledningen. En anledning var att Sverigedemokraterna svängde i abortfrågan 2019.

Valrörelsen året innan hade varit jättesvår.

Paula Bieler Eriksson var inte beredd på det massiva tryck som uppstår när socialdemokrater bestämmer sig för att driva kampanj i en fråga.

S-företrädare skrev debattartiklar i landets lokaltidningar. Statsråd pratade abort på torgmöten. De skickade riktade annonser i sociala medier med budskapet: ”Nu när SD vill inskränka aborträtten är det upp till oss att försvara den”.

Utrikesminister Margot Wallström höll pressträff i Barnmorskeförbundets lokaler i Stockholm för att uppmana kvinnor att lägga sin röst på ett parti som värnar aborträtten. På Socialdemokraternas Instagram publicerades dagarna före valet femton inlägg om att SD ville begränsa aborträtten.

Partiet lanserade en hashtagg: #minkroppmittval.

Utrikesminister Margot Wallström (S), Barnmorskeförbundets ordförande Mia Ahlberg och jämställdhetsminisgter Lena Hallengren (S) håller pressträff under valrörelsen 2018. Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

– De fick det att framstå som att vi ville förbjuda abort när vi egentligen ville sänka gränsen för fri abort till 12 veckor. Efter det skulle det behövas tillstånd, men det skulle fortfarande vara möjligt att göra abort. Och inte ens det var egentligen aktuellt att prioritera, säger Paula Bieler Eriksson.

I valstugor runtom i landet fick Sverigedemokraternas valarbetare bara svara på frågor om abortlagen.

– Många visste inte vad de skulle svara. De hade aldrig ens lagt vikt vid den frågan och kunde inte partiets argument. Frågan fanns inte med i valplattformen. Det blev överväldigande för många, säger Paula Bieler.

Hon har tillsammans med riksdagsledamoten och partistyrelseledamoten Julia Kronlid skrivit många motioner om att sänka gränsen för abort, införa samvetsfrihet för vårdpersonal, sätta stopp för könsselektiva aborter, bland annat.

Men det har aldrig lagts någon partimotion i frågan, utan bara enskilda motioner.

– Frågan var känslig och svår för partiet då också. Man är medveten om att man inte har opinionen med sig. När jag hamnade på högre och högre positioner backade jag också lite i frågan. Partiet ville inte driva den och om många profilerade personer lägger motioner så får de större tyngd, säger Paula Bieler Eriksson.

”Det är en oerhört känslig fråga. Det går inte ens att jämföra med invandringsfrågan som jag också har drivit”, säger Paula Bieler Eriksson. Foto: ALEXANDER MAHMOUD/DN/TT / DN TT NYHETSBYRÅN

Till exempel sa partiet nej när Julia Kronlid 2012 ville bjuda in den abortkritiska organisationen Ja till livet till partiets kommun- och landstingskonferens, som Expressen tidigare har avslöjat.

”Abortfrågan är minerad mark och ska man ta sig an den ska det inte göras med hjälp från en organisation som har lika dåligt rykte som vi”, skrev partiets dåvarande presschef Martin Kinnunen.

Efter valet 2018 slog partiets egen valanalys fast att abortfrågan gjorde att SD tappade ”flera procentenheter”.

Inför partiets landsdagar året efter valet kom omsvängningen. Flera motioner till mötet framhöll hur svårt det hade varit i valstugorna. De kvinnliga väljare man ville nå skrämdes bort. Så nu ändrade man sin politik till att gränsen för fri abort skulle gå vid arton veckor. I enlighet med lagen och övriga partiers politik.

– Det finns en gräns för hur många gånger man kan reservera sig i VU. Jag är ingen hycklare. Det är en sak om partiet svänger i sak. Men att det till så stor del berodde på att man tyckte att det var svårt att bemöta kritiken. Jag tycker inte att politik ska formas efter vad som är lätt eller svårt, säger Paula Bieler Eriksson.

Hon lämnade sin plats i partiledningen.

Samtidigt säger Paula Bieler Eriksson att hon många gånger censurerat sig själv i abortfrågan.

– Det är en oerhört känslig fråga. Det går inte ens att jämföra med invandringsfrågan som jag också har drivit. Jag har aldrig pratat om abortfrågan utan att få mejl eller kommentarer om att jag själv borde ha aborterats. Det är en extremt hård ton.

Veckogränserna är egentligen inte så viktiga för henne, säger hon. Hon vill prata om hur man skapar en kultur där det anses mer okej att vara ung mamma. Hur man kan ge ekonomiskt stöd för att kvinnor ska välja att genomgå graviditeten. Samma strategi använder andra abortkritiker, som ser det som en mer framkomlig väg.

Men Paula Bieler Eriksson tycker inte att det går.

– Det är en polariserande fråga och omöjligt att få fram nyanserna. Vill man ens lyfta den säger de andra att vi kommer att få det som i Polen, som för hundra år sedan. Det ses som en del av en större agenda att binda kvinnor vid spisen.

Kristdemokrater bytte namn och diskuterade aborter

För Kristdemokraterna är frågan svårare, de pressas från två håll. Partiledningen försökte komma undan debatten efter artiklarna om Sarah Havneraas genom att inte delta i den. Då satte sig i stället Lennart Sacrédeus i Aktuellt.

En 63-årig kommunpolitiker i Mora som har irriterat partiledningen i decennier.

Redan på Alf Svenssons tid försökte partiledningen komma bort från det man kallade ”underlivsfrågor”. De skymde all annan politik. Flera strider på rikstingen handlade om hur man skulle se på livet och på aborter.

En typisk rubrik från TT 1996:

”Kristdemokrater bytte namn och diskuterade aborter”

En av de mest profilerade på motståndarsidan: Lennart Sacrédeus. En värdekonservativ historielärare som inte skyggade för debatt.

Lennart Sacrédeus (KD), bild från 2004. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT NYHETSBYRÅN

Vid flera riksting stred han för en lag som betonade barnets rätt till liv, abort skulle vara kriminaliserad, men undantag kunde göras efter ett obligatoriskt samtal med kurator.

Men han förlorade.

Istället slog partiet fast att abort var kvinnans fria val. Om aborter förbjuds genomförs de ändå, men hotar kvinnors liv och hälsa, var argumentet. Det skrevs också in i partiets medicinsk-etiska program 1997.

Det ledde till en kraftig mobilisering från partiets abortmotståndare. Året efter, 1998, valdes flera in i riksdagen. Bland dem fanns Mikael Oscarsson, grundare av och ordförande för Ja till livet. Även ungdomsförbundets ordförande Magnus Jacobsson hade kommit in i riksdagen och var medlem.

Återigen hamnade allt fokus på abortfrågan. Tidningarna gjorde kartläggningar av hur många av partiets riksdagsledamöter som var emot abort. Alf Svensson krävde att Mikael Oscarsson och Magnus Jacobsson valde mellan partiet och den abortkritiska organisationen.

De valde partiet. Båda är riksdagsledamöter också nu, 23 år senare.

Året efter att riksdagsledamöterna tvingades välja, 1999, kryssade sig Lennart Sacrédeus in i Europaparlamentet. Han var också medlem i Ja till livet, och efteråt handlade nästan hela pressträffen om synen på abort.

Kristdemokraternas mångårige ordförande Alf Svensson tillsammans med nuvarande partiledaren Ebba Busch vid rikstinget 2019. Foto: ERIK ABEL/TT / TT NYHETSBYRÅN Ebba Busch. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

När Alf Svensson lämnade över till Göran Hägglund 2004 lämnade också Lennart Sacrédeus partistyrelsen. Han sa att det bland annat var för att hans värdekonservativa hållning i abortfrågan inte gick ihop med partiets nya linje.

Men 2006 kryssade han sig in i riksdagen igen. Han fortsatte att skapa rubriker med sitt motstånd mot könsneutrala äktenskap, som han sa riskerade att leda till äktenskap med barn eller djur.

Han var en fröjd för journalister som letade efter rubriker om splittring i partierna.

Men på senare år har Lennart Sacrédeus fallit allt mer i glömska på den rikspolitiska arenan.

Så man kan förstå att Ebba Buschs stab blev något stressad när han plötsligt dök upp i Aktuellt.

– Kristdemokraterna anser i sitt medicinsk-etiska program att abort är att släcka liv. Samtidigt har partiet en nollvision, och man accepterar den svenska lagstiftningen. Detta innebär att Kristdemokraterna har en hållning som vill väcka också människors samveten, sa Sacrédeus.

Han företräder inte partiet, twittrade partiledarens medarbetare. Han följer inte partilinjen!

I partiets ledning gör man fortfarande analysen att KD rasade i opinionen efter att Dagens Nyheter skrev att Lars Adaktusson, andre vice ordförande, hade röstat emot abort 22 gånger i Europaparlamentet.

Lars Adaktusson (KD). Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Det fanns inget sätt att vinna när frågan var på agendan.

Presschefen Sabina Bernhardsson twittrade under Aktuellts sändning. Hon skrev att Ebba Busch hade tackat nej till debatten mot jämställdhetsminister Åsa Lindhagen eftersom Kristdemokraterna och Miljöpartiet har samma linje i abortfrågan.

”Då ställer SVT ett statsråd mot en kommunpolitiker som trotsar partiets linje i frågan”, fortsatte hon.

Men Kristdemokraterna har just problemet att de pressas från två håll. Och nu vaknade den andra sidan.

Har verkligen KD och MP samma syn på abort? Frida Park, opinionsredaktör på kristna tidningen Dagen, protesterade. Det medicinsk-etiska programmet säger väl något annat?

Bara att Kristdemokraterna har ett medicinsk-etiskt program gör väl partiet unikt?

Läser man det programmet, det senaste skrevs 2009, ser man att Kristdemokraterna ännu har en tydlig grundsyn på livet och människovärdet.

Partiet vill grundlagsfästa rätten till liv. En abort innebär att ett liv släcks, står det. Målet ska vara ett samhälle där aborter inte efterfrågas. Det etiska dilemmat avgörs, enligt Kristdemokraternas program, inte av när en abort görs utan om den alls görs.

Men man vill inte förbjuda aborter. I stället vill man underlätta för unga föräldrar, även tonåringar, att fullfölja graviditeten. Man vill också införa stödsamtal som ”varsamt men tydligt” lyfter fram det etiska dilemmat och talar om samhällets syn på människovärdet.

Ännu tydligare att Kristdemokraterna har en unik hållning blir det när man läser delen om assisterad befruktning.

Där diskuteras det som ett problem att IVF-behandlingar kan leda till att ägg befruktas utan att sedan användas. Därför vill man verka för ett samhälle som uppmuntrar till att skaffa familj tidigt, när det är lättare för kvinnor att bli gravida.

Målet, skriver Kristdemokraterna, är att inga livsdugliga befruktade ägg blir över vid IVF-behandling.

Livet börjar alltså vid befruktningsögonblicket, en central fråga i abortdebatten.

Men när Sarah Havneraas fick frågan av Dagens Nyheter om hon delade föreningen Människovärdes åsikt att allt liv börjar vid befruktningen svarade hon:

– Nej, skulle jag svara på en sån fråga skulle jag säga att det är när barnet är livsdugligt utanför mammans mage.

I tidningen Dagen argumenterade både Havneraas och den medicinsk-etiska talespersonen Micael Anefur för att det är vänstersidan som lyfter abortfrågan för att misstänkliggöra andra partier.

Och Magnus Jacobsson, som en gång på nittiotalet fick välja mellan sin riksdagsplats och Ja till livet, skrev på Twitter att liberaler och socialister har ensamrätt på vad man får samtala om:

”Det finns ett så starkt stigma avseende abort så om någon andas att det kan finnas ett etiskt dilemma så rullar ”man” fram det tunga artilleriet i form av misstänkliggörande vilket kan få de flesta att fundera över om det offentliga engagemanget verkligen är värt priset.”

Det är jätteladdat för partiet, det vet ju motståndarna. De vädrar blod.

Finns det en åsiktskorridor i abortfrågan? När Henrik Ekengren Oscarsson myntade begreppet åsiktskorridor 2013 tog han just abortfrågan som exempel på det snäva politiska samtalsklimatet. Även om det senare har använts framför allt om invandringen.

Det finns ett starkt stöd för den svenska aborträtten. Omkring tio procent kan tänka sig att gå i en mer restriktiv riktning och den opinionen har knappt rört sig de senaste tio åren, trots att Sverigedemokraterna suttit i riksdagen med en annan politik på området under den tiden.

”Det finns ju en del andra förslag som är nästan lika impopulära som begränsad aborträtt”, skriver Henrik Ekengren Oscarsson i ett mejl, ”avkriminalisering av narkotika för privat bruk, införa euro, bedriva mer sjukvård i privat regi. Men de förslagen pratar vi relativt mycket om.”

Den här frågan, säger hans statsvetarkollega Marie Demker, har så många laddningar.

– Det är en extremt komplex och svår etisk problematik som ska bli politik. Men nu är lagen en förhandlad kompromiss som tar hänsyn till både etiska frågor och jämställdhetsfrågor. Partierna vet att denna kompromiss är en Pandoras ask som om den öppnas kommer att skapa starka politiska spänningar, säger Marie Demker.

Marie Demker. Foto: FOTOGRAF JOHAN WINGBORG / FOTOGRAF JOHAN

Hon ser aborträtten som grunden för annan lagstiftning. Samtyckeslagen, till exempel, bygger vidare på synen på kvinnan som ett subjekt som fattar beslut om sig själv och sin egen kropp.

Det är själva sakfrågan. Men även för Kristdemokraterna som parti, säger Marie Demker, är frågan en slags Pandoras ask.

– Det blir en reflex tillbaka till när KDS var en del av en moralisk upprustningskampanj. En tid som partiledning och partielit har klippt bandet till. Det är jätteladdat för partiet, det vet ju motståndarna. De vädrar blod.

Ur ett statsvetenskapligt perspektiv tycker Marie Demker att det vore bra om det fanns plats för en djupare diskussion om den filosofiska och etiska frågan.

– Inte för att förändra abortlagen, men vi måste veta hur vi förhåller oss till de här frågorna. Det kommer många nya sådana frågor som blir politik nu: gensaxen, fosterkirurgi, dödshjälp. Både medborgare och politiker måste medvetandegöra sig i de här frågorna, säger hon.

När man tittar på opinionen i abortfrågan, blir den också mer komplex om man bryter ner den. Statsvetaren Henrik Friberg-Fernros gjorde en undersökning där han först ställde frågan om hur man ser på förslag som begränsar aborträtten. Resultatet var det väntade, svenskarna vill värna aborträtten.

Men när han ställde frågan om man ville begränsa rätten till aborter som genomförs på grund av fostrets kön, då ökade stödet för begränsningar.

Henrik Friberg-Fernros är själv kritisk till abort, och tror att frågan är så laddad i Sverige för att den är tätt förknippad med jämställdheten. Därför argumenterar han för att den som vill begränsa aborträtten måste göra reformer för att underlätta för jämställdhet i andra änden.

– Det perspektivet tycker jag att pro-life-rörelsen i USA missar. Man måste jobba på två fronter.

Henrik Friberg-Fernros säger att hans förslag till förändring är modesta. Han vill absolut inte se något abortförbud, utan han vill, säger han, se åtgärder som inskärper allvaret i abortbeslutet. Till exempel ett obligatoriskt samtal med en kurator.

– Det skulle vara ett första steg, säger han.

Och den meningen är nog grunden för den åsiktskorridor som statsvetarna ser. Rädslan för att varje liten förändring bara är ett första steg. Om det är första steget, vad blir då nästa?

Annika Strandhäll (S), tidigare socialminister, nu jämställdhetspolitisk talesperson. Foto: OLLE SPORRONG

Annika Strandhäll har ett sätt att tala med en energi som om det vore en avgörande politisk debatt, även om det bara är en telefonintervju i februari. Nu är hon jämställdhetspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, men under förra mandatperioden var hon socialminister. Abortlagen var hennes ansvarsområde.

– Kristdemokraterna var inne och tafsade på frågan om den övre gränsen för abort. Jag debatterade bland annat det i riksdagen. Det är inte en fråga för politiken, utan en medicinsk fråga. Dessutom drev SD en sänkning av abortgränsen. Plötsligt blev det en stor andel svenska väljare som stöttade partier som har en annan syn på den här frågan, säger hon.

Att abortfrågan hela tiden kommer tillbaka, som nu med Björn Söder och Sarah Havneraas, är ett tecken på att den lever i partierna, menar Strandhäll. Det är absurt, säger hon, att kristdemokrater och sverigedemokrater påstår att Socialdemokraterna håller liv i frågan av valtaktiska skäl.

– Det var inte vi som ville sänka abortgränsen i förra valet. Det är inte vi som utsett en kvinna med kraftfull historik av abortmotstånd som ordförande i kvinnoförbundet. Eller som Adaktusson, som andre vice ordförande röstade emot abort 22 gånger i parlamentet, säger hon.

Vi har ett bakslag för demokratin, i land efter land ser vi att man angriper kvinnors rättigheter.

– Det de däremot kan förvänta sig är att vi kommer att nagelfara dem i de här frågorna för vi vet att de talar med kluvna tungor.

Annika Strandhäll tror att ett maktskifte, med en M-KD-regering som samarbetar med SD, kommer att innebära förändringar för jämställdhetspolitiken.

– Jag tror inte de kommer våga köra motorväg. Det kanske inte handlar om att man tafsar på aborträtten helt öppet, men det kan handla om hur man utformar arbetet för bedömningar kring sena aborter. Vilken riktning stödsamtal ska ha. Vilka uppdrag man lägger till ungdomsmottagningar. Det kan vara en förflyttning i en riktning från det vi i så många år har arbetat för: att kvinnor inte ska skämmas för att göra abort.

Annika Strandhäll blickar ut i världen när hon gör den analysen.

– Vi har ett bakslag för demokratin, i land efter land ser vi att man angriper kvinnors rättigheter. Det går så snabbt.

Även om SD hade fått egen majoritet så är det knappast en av de saker man hade ändrat i första taget.

Skulle aborträtten kunna hotas vid ett maktskifte? Trots att inget parti driver frågan och opinionen är så starkt emot.

Man kan titta på vad som hände när Göran Hägglund var socialminister. Det är inte så länge sedan. Då liberaliserades abortpolitiken. Utländska kvinnor fick lov att göra abort i Sverige. Det blev strid igen i Kristdemokraterna. Lennart Sacrédeus, bland annat, var emot. Men lagen röstades igenom.

Samtidigt öppnade Hägglund under sin ministertid för att Socialstyrelsen borde se över den övre gränsen för abort, som hamnar allt närmare tiden för när tidigt födda barn kan räddas. Även Ebba Busch har tidigare sagt att den gränsen kanske måste ses över.

Och om Sverigedemokraterna svängde så hastigt, finns det väl inget som hindrar att de svänger tillbaka igen?

Paula Bieler tror inte att det kommer att bli så.

– Även om SD hade fått egen majoritet så är det knappast en av de saker man hade ändrat i första taget. På det sättet är man väl ett populistiskt parti, man vill inte driva igenom förändringar som folket inte vill ha. Man är medveten om vilket mandat man har, säger hon.

Camilla Waltersson Grönvall (M). Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det tredje partiet i den tänkta konstellationen, Moderaterna, har inte hörts under debatten de senaste veckorna. Vad tycker de?

Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson för partiet, betonar varje stavelse när hon svarar:

– Jag hoppas att jag är mycket tydlig nu, säger hon.

– Vi moderater kommer aldrig någonsin kompromissa med aborträtten. Aldrig någonsin.

Hon kan tänka sig att införa mer stödjande åtgärder för kvinnor som blivit oönskat gravida. Men inget som är tänkt att påverka kvinnans beslut. Inget som kan skuldbelägga kvinnor.

Frågar man varför det är viktigt svarar hon:

– For all the right reasons. Kvinnan har rätt till sin egen kropp, aborträtten är fundamental. Det tycker väl du också? Det tycker ju alla.

LÄS MER: Torbjörn Nilsson: Adaktusson sinkade Busch – nu kan hon göra som hon vill

LÄS MER: ”Mini-Ebborna” tar över i KD: ”Unga söker sig till en värdegrund”

LÄS MER: Leissner om Sabunis ultimatum: ”Jag gråter”

LÄS MER: Viktor Barth-Kron: Slutstrid i det liberala inbördeskriget