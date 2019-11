Här får talmannen kliva in: ”Undvik personangrepp”

Det var på begäran av Moderaterna som riksdagen drog i gång en interpellationsdebatt om Utvisning om verkställighet av utvisning av personer som utgör säkerhetshot.

Den berörda debatten hölls mellan Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Westerlund Snecker och Sverigedemokraternas dito Adam Marttinen.

Marttinen inledde med att hävda att Vänsterpartiet och Westerlund Snecker lägger en felaktig klassanalys på diskussionen om hur terrorism uppstår. Då svarade Westerlund Snecker skarpt – och en hätsk ordväxling tog vid.

”Hatar feminister”

Westerlund Snecker: – Jag tycker att det är intressant SD som har väldigt mycket gemensamt med våldsbejakande jihadism. Ni hatar feminister, bögar, flator, klimataktivister...

Marttinen: – Get out of here!

Westerlund Snecker: – Ni är väldigt sugna på att inskränka religionsfriheten. Det är spännande att ni har så mycket gemensamt och ändå har det här tonläget.

Marttinen: – Här har vi dravlet och pinsamheten i Sveriges riksdag personifierad, Linda Snecker Westerlund.

Talmannen ryter ifrån

Efter Marttinens sista utspel kände sig talman Andreas Norlén (M) sig nödgad att säg till SD-ledamoten.

– Jag vill erinra om att vi ska undvika personangrepp av det slaget i Sveriges riksdag, säger Norlén.

Snecker Westerlund: – Personangrepp är det enda som SD kan hantera. Svåra frågor är ni helt inkapabla till.