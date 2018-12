Den hjärtskärande övervakningsfilmen lämnar få ögon torra. Hunden, som nu kallas ”Snoop”, filmas av den dolda kameran när han dumpas av sin ägare vid sidan av vägen.

Ägaren slänger sedan ut en hundsäng vid trottaren och försöker få hunden att stanna.

När han går tillbaka till bilen följer hunden efter, springer runt bilen och hoppar upp och ställer sig i höjd med passagerarrutan.

Här har ägaren dumpat hunden – och springer mot bilen. Foto: RSPCA

Någon minut senare kör ägaren därifrån – och hunden springer efter.

Händelsen fångades på övervakningsfilm bara dagar innan julafton i Stoke-on-Trent, Storbritannien.

LÄS MER: Försvunna hunden Bosse letar efter döda ägaren

Nu har välgörenhetsorganisationen RSPCA – Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals – inlett en undersökning och vädjar till allmänheten för hjälp.

Utredaren: ”Hjärtkrossande”

En förbipasserande hittade hunden, som låg i sin säng, ungefär en timme efter att ägaren kört i väg – och larmade då till organisationen.

Hunden följde efter ägaren och krafsade mot bilen. Foto: RSPCA

Natalie Perehovsky, som jobbar på RSPCA, söker information om mannen som är ansvarig för att ha dumpat hunden.

– Man måste se videomaterialet för att kunna tro det, det är hemskt. Att se den stackars hunden i så tydlig förvirring och sorg när han hoppar upp mot bilen medan den kör i väg är hjärtkrossande, säger hon till Mirror.

– Jag kan inte fatta att någon är kapabel till att göra så här.

Letar efter de ansvariga

Veterinärer skannade hundens mikrochip och utredarna från organisationen har således lyckats söka fram två tidigare ägare i Birmingham, Storbritannien – men har inte lyckats hitta de senaste ägarna.

– Det syns tydligt att en man dumpar hunden och en andra person sitter i bilen. Jag ser fram emot att höra från någon som känner igen bilen, mannen eller hunden, säger Natalie Perehovsky.

Nu mår Snoop bra och tas väl om hand. Foto: RSPCA

Snoop tros vara två år gammal och mår i nuläget bra. Han är en vänlig hund, enligt Perehovskys beskrivning.

– Han tas om hand på en privat hundkennel där han får all den vård han behöver medan jag fortsätter utredningen.

LÄS MER: Patricias, 23, hund Ludde utsattes för blodig attack