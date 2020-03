Fredagen var en solig historia med sol på de flesta håll i landet. Men den turen är nu slut. Under lördagen drar ett nederbördsområde in över i stort sett hela landet, berättar Tora Tomasdottir, meteorolog på väderinstitutet StormGeo.

– Det kommer in moln västerifrån och sedan börjar det dra in regn. Det var jättefint på fredagen i stora delar av landet, det var egentligen bara södra delarna som inte haft sol. Men nu kommer nederbördsområdet in som regn kring Västkusten och som snö från Dalarna och norrut.

Under lördagskvällen drar nederbördsområdet in över östkusten och kommer att nå i stort sett från söder till norr.

Och snön för med sig en del fara för sportlovsfirare som planerar att åka skidor i helgen. På flera håll har det utlysts lavinfara.

– Vi är själva oroade när vi har så pass farliga förhållanden. Det är sportlov och många är ute – inte bara skidåkare utan också skoteråkare, säger Per-Olof Wikberg, fjällsäkerhetssamordnare vid Naturvårdsverket, till TT.

Fjällområdena där det är lavinvarning

I Kebnekaisefjällen och Abisko/Riksgränsfjällen räknas lavinfaran som betydande, vilket är en trea på den femgradiga skalan.

Samtidigt finns en måttlig fara för laviner längre söderut: i västra Vindelfjällen, södra Lapplandsfjällen, södra Jämtlandsfjällen och västra Härjedalsfjällen.

Per-Olof Wikberg på Naturvårdsverket uppmanar skidåkare att tänka sig för innan man ger sig ut, känna efter sina egna begränsningar och hålla sig till märkta leder på längdskidor, eller pistade nedfarter i skidanläggningar om man åker utförsåkning.

Under söndagen har dock det mesta dragit undan, säger meteorologen Tora Tomasdottir.

– Det blir inte lika fint som fredagen, men det blir okej igen.

