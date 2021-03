Här dominerar den brittiska mutationen – ökar kraftigt

Gävleborg har högst smittspridning under de senaste två veckorna med 913 fall per 100 000 invånare.

Det kan jämföras med rikssnittet som ligger på 522 fall.

Det framkom vid Folkhälsomyndigheten pressträff under tisdagen.

– Ökningen mellan vecka 8 och 9 är till och med högre än den mellan 7 och 8, säger Sara Byfors om Gävleborg.

– Det går emot den nationella bilden, att man har en större ökning och vi ser nu en ökad belastning i vårdkedjan som följer av det här.

Norrbotten: ”Det sticker i väg rejält”

I region Västerbotten som varit hårt drabbat under de senaste veckorna minskar smittspridningen något från skenande nivåer och ligger på 816 fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

I region Norrbotten ökar i stället smittspridningen till 780 fall per 100 000 invånare under samma period.

– Det sticker i väg rejält med en väsentligt ökad smittspridning, säger Sara Byfors.

Brittiska mutationen har tagit över i Gävleborg

Samtidigt har Gävleborg nu högst andel fall av den brittiska mutationen jämfört med de fyra andra regioner där det genomförts screening av den brittiska varianten under de senaste fem veckorna.

Det rör sig om cirka 60 procent av fallen som gäller den brittiska mutationen.

– Gävleborg har nu en ökad förekomst av den brittiska varianten. Man började på ungefär samma nivåer som Skåne vecka 4 och 5 men sedan har man haft en helt annan utveckling. Man har också haft en helt anan utveckling i smittspridningen generellt, säger Sara Byfors.

Under tisdagen förlängde region Gävleborg sin rekommendation om munskydd som nu gäller nu tills vidare.

Smittskyddsläkarens uppmaning till invånarna

Rekommendationen uppmanar till användande av munskydd i länet där avstånd inte kan hållas under en längre tid, såsom i kollektivtrafiken.

– Vi kommer att följa smittläget löpande och bedöma när smittspridningen är tillräckligt låg att det går att ta bort rekommendationen. Jag hoppas verkligen att våra invånare gör sitt bästa att följa rekommendationerna för att få ner smittspridningen som ökat kraftigt den senaste tiden, säger Shah Jalal, smittskyddsläkare, i ett pressmeddelande.

