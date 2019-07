Tidigare under onsdagsmorgonen hämtade Haverikommissionen två mindre delar av planet. På en lokal bilbärgnings-bil lyftes delar av planet upp.

Men runt klockan 13.30 satte den större bärgningen av planet som kraschade på ön Storsandskär i gång.

En helikopter med en kedja under sig tog sig till olycksplatsen för att hämta delar av planet och en del av planet har förts mot fastlandet. Strax därefter åkte helikoptern tillbaka för att hämta fler delar av planet och föra till flygplatsen.

– Tidigare under dagen när man bärgade via båt tyckte jag mig skymta en propeller och en del av en klaff som sitter på en flygplansvinge. Vad som plockas upp nu är svårt att avgöra, säger Expressens utsända Elin Jönsson under helikopterns andra bärgningsrunda.

För att komma åt ordentligt i området där planen kraschade, som består av tätbevuxen skog, har man använt motorsåg för att ta bort grenar eller träd inför bärgningen.

Hur bärgningsprocessen kommer se ut och hur länge den kommer att pågå vill Haverikommissionen och polisen på plats inte kommentera.

Ska undersökas närmare

Vrakdelar från planet ska bärgas bort från olycksplatsen och till staten haverikommissions egna lokaler för fortsatta undersökningar.

Polisen är på plats och kommer under dagen bistå med att bland annat söka efter eventuella flygplansdelar med dykare, och från luften med drönare.

Nio personer omkom när ett mindre flygplan kraschade i Umeå vid 14-tiden på söndagen den 14 juli.

Åtta av dem skulle hoppa fallskärm, och den nionde var pilot.

Vittnen från platsen har beskrivit hur höga ljud hördes från planet i luften – innan det störtade med nosen före rätt ner på ön Storsandskär, två kilometer från Umeå flygplats.

Statens haverikommission utreder vad hände som fick planet att krascha mot marken. En utredning som kan ta upp till tolv månader. Utredningen som pågår är belagd med sekretess, och Haverikommissionen lämnar ut mycket få uppgifter om hur flygkraschen kan ha gått till.

Sedan i måndags har de funnits på plats i Umeå och bedrivit en teknisk undersökning tillsammans med polisen, pratat med vittnen och nu bärgar de alltså flygplanet från ön.