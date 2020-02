Här avslöjas IS-rekryteraren Ulrika Pape av Expressens dolda kamera

Islamiska staten är krossad militärt. Den sista striden stod i syriska Baghouz förra våren och i dag sitter nästan 70 000 i lägret al-Hol i nordvästra Syrien. Säpo beräknar att cirka 300 personer med kopplingar till Sverige rest till Syrien och Irak sedan 2012. Hälften av dem har återvänt och ungefär 50 har dödats.

Terrorhotet från islamistiska aktörer i Sverige bedöms av Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, ligga kvar på en förhöjd nivå. NCT konstaterar i sin senaste rapport att IS officiella propaganda har minskat men att propaganda fortsätter att skapas och spridas av terrororganisationens sympatisörer.

Under måndagen tog IS på sig en knivattack i södra London på söndagseftermiddagen då tre personer skadades. Den 19-årige misstänkte gärningsmannen, Sudesh Amman, sköts till döds av polisen, och enligt brittiska medieuppgifter hade han tidigare dömts för att ha spridit IS-propaganda i sociala medier.

På nätet lever drömmen om kalifatet kvar bland IS sympatisörer. Expressen tar sig därför in i de de slutna svenska IS-kretsarna för att kunna avslöja hur kampen nu förs.

Oktober 2019. Jag skapar en profil på Facebook där jag kallar mig Abu Jaber. Som profilbild väljer jag en månskära från toppen av en moské och jag börjar lägga till vänner.

Svenska IS-gruppen: ”Som slåss för Allahs skull”

Efter ett tag tar jag mig in i den slutna gruppen Fisabilillah, som betyder ”för Allahs skull” eller ”en som slåss för Allah skull”. Inriktningen är tydlig: Här stöttar man IS, hejar på terrorgrupper i exempelvis Idlib och Mali, och hatar trupper som bekämpar terrororganisationen.

Huvuddelen av konversationerna i gruppen sker på engelska, men påfallande många av gruppens medlemmar är hemmahörande i Sverige.

En återkommande uppmaning är att bidra med pengar till kampen – inte minst ska de skickas ned till de IS-anhängare som sitter fängslade i Syrien efter det så kallade kalifatets sista strid i Baghouz förra våren.

Och pengadonationerna brådskar:

”Har ni egna kontakter så sänd. Det går via mig med och det Är bråttom.”

Den medlem som skriver inlägget om att ”det Är bråttom” i den slutna gruppen kallar sig Sarah Birdson. På hennes Facebooksida blandas inlägg om kaniner och råriven äppelpaj med en bild på en hijabklädd kvinna med utsuddat ansikte med texterna ”Danger to society” och ”Hijab my weapon” följt av en bombsymbol.

I den slutna gruppen skriver hon att hon har kontakter för att slussa pengar ned till Syrien. Jag skriver till henne från min påhittade identitet på Facebook och säger att jag vill hjälpa till i kampen.

Sarah Birdson svarar:

”Wa aleikum Salam bror. Jag har kontakter där ja absolut.”

Styr kontakten till krypterad app

Hon berättar lite mer om sina kontakter och frågar också om jag har kanaler för att skicka ned pengar:

”De ger namn som man sänder till. Så ibland även om du inte skickar från dig själv så kan du gärna hjälpa till att sända. Såvida du inte är med blockad på wu (företaget Western Union som skickar pengar internationellt, reds anm) till Turkiet”.

Sedan styr hon snabbt över kontakten till ett annat Facebookkonto där hon kallar sig Zara Blomson. När jag vill gå vidare och veta mer om hennes verksamhet föreslår hon den krypterade appen Telegram där hon använder ett tredje alias – Umm Aziza.

Telegram blev redan 2015 en central plattform för IS-sympatisörer därför att de kan gömma sig mer från säkerhetstjänster.

Michael Krona är medieforskare vid Malmö universitet som under sex år har studerat IS på nätet. Han förklarar varför personer i jihadistiska kretsar vill sköta kontakten via Telegram:

– Telegram är mycket säkrare för dem, det är en fråga om kryptering helt enkelt. Telegram blev redan 2015 en central plattform för IS-sympatisörer därför att de kan gömma sig mer från säkerhetstjänster. Det finns alltid mer öppen propaganda i mer öppna kanaler, men när det handlar om ren konversation, som också skulle betraktas som kriminell, är det en krypteringsfråga. Då går man snabbt över till den typen av appar.

Experten: ”Donationerna är jätteviktiga”

Krona har själv sett kampanjer för att samla in pengar bland IS-sympatisörer:

– Jag vet inte hur många donationskampanjer jag sett de senaste två åren. Det är allt från bitcoin till vanliga Paypalöverföringar.

Hur viktiga är såna bidrag?

– Donationer är jätteviktiga. Vi vet inte vart de här pengarna går. Men det har varit centralt med tanke på mängden donationskampanjer sedan de drevs ut ordentligt ur Irak och Syrien och väldigt många hamnade i läger och fängelser.

– För syftet med dem är ofta att, när det finns läge, kunna använda resurser för att genomföra operationer för att frita fångar, frita kvinnor, frita krigare – för att återigen få mer resurser för att kunna bygga upp sin styrka igen, säger Krona.

Bakom namnen Sarah Birdson, Zara Blomson och Umm Aziza döljer sig en välkänd person i jihadistkretsar – Ulrika Pape, 48, som konverterade till islam 2007 och därefter radikaliserades. Hon har tidigare avslöjats som IS-resenär och rekryterare till mördarsekten.

Islamiska staten och dess terror ■ Islamiska staten, IS, eller Daesh, är en terrorstämplad sunniextremistisk rörelse. Den har sina rötter i en liten grupp bildad av jordaniern Abu Musab al Zarqawi i Afghanistan runt år 2000. Zarqawi flydde sedan till Irak. När kriget i Syrien började efter omfattande demonstrationer 2011 gav sig rörelsen in i landet. 2014 tog IS kontroll över al-Falluja i Irak och Raqqa i Syrien. IS utropade ett kalifat och den dåvarande ledaren Abu Bakr al-Baghdadi utsågs till kalif. Baghdadi dödades i en USA-ledd insats i Syrien förra året. Som mest sträckte sig kalifatet från västra Syrien till östra Irak. ■ IS har gjort sig ökända för terrorhandlingar och extrema grymheter som att knuffa homosexuella från tak, ta yazidier som sexslavar, halshugga journalister och bränna fångar i bur levande. ■ IS har tillbakakämpats militärt och deras sista fästen i syriska Hajin och Baghouz föll förra våren. ■ Säpo bedömer att ungefär 300 personer med koppling till Sverige har rest till Syrien och Irak sedan 2012. Cirka 50 har dödats och 150 återvänt. ■ Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, bedömer att terrorhotet från islamistiska terrorister ligger kvar på en förhöjd nivå i Sverige. NCT består av personal från Säpo, Försvarets radioanstalt, FRA, och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must. Källor: TT, Säpo och NCT. Visa mer Visa mindre

Mitt under brinnande krig tog Ulrika Pape – eller Umm Hamza som hon kallade sig då – barn och barnbarn ner till terrorstaten IS huvudstad Raqqa. Foto: OLLE SPORRONG

Pape åkte till IS huvudstad

Mitt under brinnande krig tog hon barn och barnbarn med sig ner till IS dåvarande huvudstad Raqqa i Syrien 2014. Hon hade anslutit sig till det då nyligen utropade kalifatet – en mördarsekt som blev ökänd över hela världen för att bland annat ha knuffat homosexuella ut från tak, hållit yazidier som sexslavar, halshuggit journalister och bränt fångar i bur levande.

Via Turkiet tog hon sig in i Syrien och med henne fanns hennes två yngsta barn som var i småskoleåldern. I sällskapet fanns också hennes äldsta dotter Amanda, som då var 24 år, Amandas då fyra barn och barnens pappa, den ökände IS-propagandisten Michael Skråmo.

I december 2014 avslöjade Expressen att Michael Skråmo med familj åkt ner till Syrien. På hans Facebooksida fanns bilder på honom med automatvapen och IS-symboler. I videor uppmanade han muslimer i väst att också ansluta sig till kalifatet.

Skråmos svärmor, Ulrika Pape, gjorde också sitt som IS-rekryterare. 2015 fick hon, under sitt dåvarande alias Umm Hamza, kontakt med en ”Sara” från Australien, som sökte sig en make via den islamistiska dejtingsajten ”Jihad Matchmaker”.

Michael Skråmo och hans fru Amanda lämnade efter sig sju barn.

Blev IS-rekryterare

I meddelande till ”Sara” erbjöd Pape henne att bli sin svärsons andra fru, bredvid dottern Amanda:

”Jag har nyheter för dig. Min dotters make är väldigt intresserad i dig och vi pratade om det. Vi skulle bli som en familj om du gifte dig:) Han är 28, tror jag, eller 27. Han är svensk. Lång och blond. Han har ett gäng barn med min dotter. Min dotter känner till detta och tycker det är okej. Så snälla tänk över detta och berätta om du är intresserad”.

I den fortsatta konversationen gav Pape ”Sara” detaljerade instruktioner om hur hon skulle kunna resa in i IS kalifat.

Men något giftermål med svärsonen blev det inte. ”Sara” var i verkligheten en journalist från ett kanadensiskt tv-team och Ulrika Pape avslöjades som IS-rekryterare i dokumentären. Samma år återvände Pape till Sverige, medan dottern Amanda och svärsonen Michael Skråmo stannade kvar och skaffade ytterligare tre barn.

Hyllade livet i IS kalifat

Sommaren 2016 sökte frilansjournalisten Magnus Sandelin, på uppdrag av det kanadensiska tv-teamet, upp Pape i hennes dåvarande bostad i Göteborg. Inför tv-teamets dolda kamera uttryckte hon sig uppskattande om tiden i IS kalifat:

– Att bo där var fantastiskt, det var bra. För en kvinna var det säkrare där, än vad det är här. Ingen trakasserar mig, attackerar mig, är otrevlig mot mig. Jag kände mig mer fri där än här.

Papes kontakt med ”Sara” skedde via en krypterad chatt och det är precis så som vår kontakt fortsätter när hon är ute efter pengar som ska skickas ner till Syrien.

På Telegram berättar hon att hon undviker Facebook och är på sin vakt mot ”agenter” som är ”efter muslimer”:

”Fb är en fälla o många ljuger om vilka de är. Har märkt att bröder tyvärr faller lätt för någon som säger sig vara muhajira (flicka utan synd, reds anm).”

Hennes säkerhetstänkande gör att hon ångrar att hon skrev i den slutna Facebookgruppen:

”Qadr Allah (förutbestämt av Allah, reds anm) vi fick kontakt. Jag var emotionell där i gruppen o skrev. Ångrade mig sedan men men nu skriver jag aldrig mer.”

Pape samlar in pengar

Efter en veckas chattande på Telegram skriver jag att jag har 10 500 kronor att ge henne för att skicka vidare till Syrien, och att jag väntar på mer:

”Har fått i hop 10.500 kr men insha Allah hoppas på mer från en bror ja ska träffa”.

Pape svarar:

”Allahuma barik (må Allah välsigna dig, reds anm) må Allah acceptera från er amen”.

Strax före nyår höjer jag summan till 12 700 kronor och skriver att jag inte vill lämna några spår av pengaöverföringar. Jag föreslår att vi kan ses så hon kan få kontanter. Pape svarar:

”Må Allah underlätta för dig amen. Jag har flyttat nyligen från Göteborg ovanför Örebro. Vi kan mötas halvägs också. Min bil är just nu kaputt men in Sha Allah jag får ordning på den i dagarna.”

Just Örebro har utmärkt sig i islamistsammanhang eftersom många IS-resenärer kommit från stadsdelen Vivalla. När vår krypterade konversation fortsätter så berättar Pape om sin ”kamp” och att fortsätta kämpa för dem som fortfarande lever nere i Syrien:

”Min älskade dotter återvände till Allah snart ett år sen där”, skriver hon och tillägger:

”Känns som igår. Sorgen är lika tung och jag vet hur svårt de har det med sina små”.

Hör Magnus Sandelin berätta själv om mötet med Ulrika Pape (Umm Hamza) 2016.

Skickar meddelande från IS-lägret

Dottern som hon skriver om är alltså Amanda, Michael Skråmos fru. Vid årsskiftet 2018/2019 dog hon i en bombattack. Några månader senare dog också Amandas make i striden om IS sista fäste Baghouz. Kvar i Syrien fanns då deras sju barn. I maj förra året kunde Expressen avslöja att Ulrika Pape dykt upp hos sina barnbarn på ett hotell i Erbil strax innan barnbarnen flögs till Sverige.

Ulrika Pape skickar vidare ett meddelande på engelska till mig som hon säger kommer från en kvinna som sitter i IS-lägret al-Hol:

”Berätta för brodern att jag kommer att göra dua (en privat bön, reds anm) för honom och att all hjälp vi kan få är extremt behövd.”

Meddelandet fortsätter:

”Många av de systrar som jag ser är väldigt bra systrar som aldrig slutat att tro och har tawakkul (tillit, reds anm) till Allah. Speciellt när du kom från väst och levde i en bra familj och du hade all dunya (världsliga tillgångar, reds anm) och du lämnade det för Allahs skull och nu testar Allah dig för att se om du ger upp eller om du fortsätter att tro på honom att han ska bereda en väg för oss… det är ett väldigt hårt test.”

Meddelandet avslutas:

”Må Allah hålla oss ståndaktiga och återförena oss i de bästa av platser. Amen.”

Kontakter som kan smuggla ut IS-fångar

Jag föreslår några datum i januari då vi kan ses. Hon flaggar upp för att hon har en kontakt som mot betalning kan smuggla ut folk från IS-lägren:

”Har en bror där. De tar nu 5 för att smuggla ut mot andra som tar 12 el mer”, skriver hon och frågar:

”Kanske du har någon som har släkt som vill ut”.

Pape tillägger att hennes kontakt också kan hjälpa till med boende för dem som smugglats ut och att alla inte vill komma tillbaka till Sverige.

Vi bestämmer oss för att ses i Örebro en torsdag i januari. Hon ber om ursäkt för att hon inte tänkt på att en annan av hennes kontakter i Göteborg hade kunnat möta mig för att ta emot pengarna.

Vi stämmer träff utanför Burger King. Via Telegram beskriver hon sitt utseende så att vi ska känna igen varandra:

”Grå jilbab (heltäckande ytterplagg för kvinnor, reds anm) i svart jacka.”

Lockbetet: ”Cashen i en Willyspåse”

Jag beskriver hur jag är klädd – en förklädnad så att hon inte ska lämna platsen om hon känner igen mig som Expressenreporter – och tillägger:

”O så cashen i en Willyspåse.”

På vägen dit får jag två röstmeddelanden där man tydligt hör Ulrika Papes röst. Hon kommer först till mötesplatsen. Hon står och spanar i en gatukorsning när jag går fram, berättar vem jag egentligen är och ställer frågor om hennes aktivitet i jihadistkretsarna.

Expressens David Baas träffar Ulrika Pape i centrala Örebro, när hon tror att hon ska ta emot 12 700 kronor från en IS-sympatisör. Foto: Alex Ljungdahl

Vi har haft kontakt på nätet där jag kallat mig Abu Jaber.

– Ingen aning vem det är.

Där har du sagt att du kan förmedla pengar som ska gå till al-Hol-lägret där IS-anhängare sitter. Vad kan du berätta om de kontakterna?

– Jag vet inte vad du pratar om.

Ulrika Pape förnekar all kännedom om de tidigare konversationerna med Expressens reporter. Foto: Alex Ljungdahl Till slut tar hon hjälp av polisen för att slippa svara på frågor. Foto: Alex Ljungdahl Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Jag fick korn på dig i en Facebookgrupp där man öppet stöttar Islamiska staten. Kan du beskriva hur du är aktiv i den här jihadistmiljön?

– Jag kan bara säga att jag vet inte vad du talar om.

Vi kom överens om att ses här, du förväntade dig att få 12700 kronor.

– ...

Ulrika Pape får syn på en polisbil i närheten och ber poliserna om hjälp när hon får frågor från Expressen. Vi förklarar för polismännen att vi bevakar jihadistmiljön, men då erbjuder poliserna henne att hoppa in i deras bil. Vi går från platsen.

Efter konfrontationen svarar inte längre Ulrika Pape på våra försök att få kontakt.

Stänger ned sina konton

Efter mötet med Pape stänger hon ned sina Facebookkonton och sitt Telegramkonto. Vi ringer, sms:ar och skickar brev med våra frågor men hon väljer att inte svara.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp är inte förvånad över att Ulrika Pape dyker upp i det här sammanhanget:

– Hon är fortfarande djupt involverad i det här. Jag har inte sett några tecken på att hon har vänt blad.

– Det finns ett socialt tryck i den här miljön och då är personer som Ulrika Pape, som hållit på ganska länge, väldigt viktiga för att upprätthålla moralen, systerskapet – och upprätthålla drömmen att kalifatet ska komma tillbaka, säger han.

I januari klubbade riksdagen en ny lag som förbjuder samröre med terroristorganisationer – en lag som börjar gälla 1 mars i år.

Är det brottsligt att bidra med pengar till IS-anhängare som sitter fängslade eller betala pengar för att frita dem som sitter i IS-läger?

– Det går inte att göra retroaktivt. Det gäller inte innan datumet lagen träder i kraft, säger Ranstorp.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp avråder från att hjälpa fångar i al-Hol-lägret på andra sätt än via Röda korset – om man inte vill riskera att stödja IS. Foto: Susanna Persson Öst / TT NYHETSBYRÅN

Terrorgrupper använder donationer

Den nya terrorlagen fick också kritik av Lagrådet som anmärkte att lagtexten är öppen för olika tolkningar. En oklarhet är vilken typ av ”hjälp med ekonomi” som anses vara brottslig från 1 mars. Magnus Ranstorp pekar också på gråzoner och att det kan finnas svårigheter med att bevisföringen:

– Det kan också bli svårt att bevisa att det gått till en IS-person, i och med att kalifatet har fallit. Det var lättare under kalifatets tid, säger han.

Den som vill hjälpa personer som sitter i al-Hol-lägret kan gå via en erkänd organisation som Internationella Röda korset som är verksamma där. Magnus Ranstorp understryker att det inte går att utesluta risken att man stöder IS sak om man går via andra kanaler:

– Att samla in pengar, ge gåvor, är en integrerad del av islam. De här grupperna – terrorgrupperna och terrormedlemmar – använder det som ett verktyg för att få pengar, rekrytera och för att återhämta sig.

Säpo skriver, i en kommentar från pressekreteraren Sofia Hellqvist, att myndigheten följer brottsaktiva individer i extremistmiljöerna, också på nätet:

”Det är en ständig utmaning för Säkerhetspolisen att inhämta information med dagens snabba teknikutveckling och den stora mängden digitala plattformar.”

