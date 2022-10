Här är vinnarna av Guldörat 2022

Årets fakta – podd

Uppgång och fall (Third Ear/Acast)

Årets underhållning – radio

Radiojournalen i P4 Jönköping (P4 Jönköping/Sveriges Radio)

Årets underhållning – podd

De fria (Munck för Spotify)

Årets fakta – radio

De bortglömda syfilisbarnen (P4/Sveriges Radio)

Årets intervju – radio

Lena Nordlund intervjuar Iggy Pop i Vetenskapsradion Hälsa (P1/Sveriges Radio)

Årets liveradio

Lasse Persson i Polen – P4 Extra (P4 Riks/Sveriges Radio)

Årets intervju – podd

Josefine Freje intervjuar Janne Tuomola i Utanför murarna/Den leende styckmördaren (Tredje Statsmakten för Pod Me)

Årets avslöjande

Kaliber i P1: Farlig post – skyddade adresser avslöjas med gps-sändare (P1/Sveriges Radio)

Årets dokumentär

P3 Dokumentär: Palmeutredningen inifrån (Banda för P3/Sveriges Radio)

Årets morgonprogram

Barnmorgon i P4 (Munck för Sveriges Radio)

Årets genombrott

Vad? med I Just Want to Be Cool (Podplay/Bauer Media)

Årets hederspris

Ina Jönsson, Viaplay Group Radio

Årets ljudkampanj

Somna med Oatly.

Plattform: Acast.

Årets podd (publikpris)

P3 Dokumentär (P3/Sveriges Radio)

Årets programledare podd (publikpris)

Cecilia Düringer, P3 Historia (P3/Sveriges Radio)

Årets programledare radio (publikpris)

David Druid, Morgonpasset i P3 (P3/Sveriges Radio)

Källa: Guldörat