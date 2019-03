Nya Zeeland sörjer de personer som miste livet när en gärningsman stormade två moskéer i Christchurch.

Sörjande familjer har väntat på att få tillbaka sina anhörigas kroppar för att kunna ta farväl – det är tradition att en muslimsk begravning ska ske så snabbt som möjligt efter döden.

Flera begravningar väntas nu kunna ske i veckan, skriver The New Zealand Herald.

Polischefen Mike Bush säger vid en pressträff att 120 personer har varit inblandade i processen att identifiera offren, och ”återförena dem med sina älskade”.

Mike Bush framhåller också att polisen 21 minuter efter att de fått första larmet kunde gripa den misstänkta gärningsmannen.

– Vi tror att vi stoppade honom från att utföra ytterligare attacker. Liv räddades, säger han på presskonferensen.

Mucad Ibrahim, 3, dödades under terrordådet i Nya Zeeland.

Treårige Mucad Ibrahim dödades när han var tillsammans med sin pappa och äldre bror Abdi Ibrahim i Al Noor-moskén. Pojken försökte springa i väg från skytten, men undkom inte skotten.

Brodern har bekräftat att hans lillebror blev dödad i terrordådet, och att han kommer att vara ”djupt saknad”, har Daily Mail rapporterat.

Mucad Ibrahim blev attackens yngsta offer.

Naeem Rashid.

Naeem Rashid, en 50-årig lärare, har benämnts som en en hjälte då han försökte brotta ner gärningsmannen och få bort hans vapen i Al Noor-moskén. Han skadades allvarligt och dog senare på sjukhus.

Naeem Rashid. En man visar upp en bild på Naeem Rashid, till vänster, och hans son Talha Rashid, till höger. Båda dog i terrorattacken. Foto: RAHAT DAR / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Talha Rashid, 21 år, var Naeem Rashids äldsta son. Han dog också i terrorattacken. De båda var pakistanska medborgare.

Junaid Ismail, 36, var i moskén tillsammans med sin tvillingbror när han sköts tills döds.

Brodern parkerade sin bil när han hörde skottlossningen börja. Han flydde och överlevde.

Junaid Ismail lämnar efter sig fru och tre barn. Han ägde en liten butik, till vilken mängder av kunder har kommit för att lämna blommor och krama om familjemedlemmarna, skriver Mirror.

Abdullah Dirie, 4, var i en av moskéerna tillsammans med sin pappa och fyra andra syskon när skottlossningen utbröt. Pappan och syskonen lyckades fly därifrån och överleva, men Abdullah Dirie klarade sig inte från moskén levande.

Haji Daoud Nabi

Haji Daoud Nabi, 71, flyttade till Nya Zeeland 1979 för att fly kriget mellan Sovjetunionen och Afghanistan, skriver The New Zealand Herald. Enligt tidningen träffades han av tre skott när han försökte rädda andra.

Atta Elayyan, 33, hade nyligen blivit pappa till en dotter. Han föddes i Kuwait och jobbade i tech-branschen på Nya Zeeland. Han var målvakt i Nya Zeelands landslag i futsal, inomhusfotboll.

Atta Elayyan sköts till döds när han bad, skriver The New Zealand Herald.

Sayyad Milne.

Sayyad Milne, 14, var i Al Noor-moskén tillsammans med sin mamma. Sayyad Milne gick till moskén varje fredag.

– Jag har förlorat min lilla pojke, han blev nyss 14, har hans pappa sagt.

Sayyad Milnes bror brukar följa med till moskén, men han var på klassresa dagen attacken skedde. Mamman lyckades fly när skottlossningen började.

Lilik Abdul Hamid, 58, kom från Indonesien, men hade bott i Christchurch i 16 år. Han jobbade som ingenjör på flygbolaget Air New Zealand.

Han var gift och pappa till två barn.

Suhail Shahid, 35, saknades efter attacken. Pakistanska myndigheter har senare meddelat att han är en av de döda, skriver Mirror.

Husna Ahmed.

Husna Ahmed, 44, ledde först kvinnor och barn i säkerhet när skottlossningen utbröt, skriver The New Zealand Herald. Det var när hon återvände in i moskén för att rädda sin man, som är rullstolsburen, som hon sköts. Hennes man överlevde, Husna Ahmed klarade sig inte.

Tariq Omar, 24, blev avsläppt utanför moskén av sin mamma Rosemary Omar, har hon berättat för CNN. Hon körde vidare för att hitta parkering när hon hörde skott avlossas. När hon körde tillbaka till moskén såg hon flera kroppar ligga på marken. Tariq Omars död har bekräftats av hans pappa.

Ansi Karippakulam Alibava, 25, kom från Indien men flyttade till Nya Zeeland för att göra sin masterutbildning, vilken hon nyss blev klar med. Hon sköts till döds i Al Noor-moskén.

Syed Jahandad Ali.

Syed Jahandad Ali, 34, pratade senast med sin fru i Pakistan på fredagsmorgonen, bara timmar innan skottlossningen, skriver Mirror. Pakistanska myndigheter har bekräftat att han är av dem som sköts till döds i Al Noor-moskén.

Ali Elmadani, 65, flyttade till Nya Zeeland från Förenade Arabemiraten 1998. Hans dotter Maha säger till nyhetssajten Stuff:

– Han såg Nya Zeeland som sitt hem och hade aldrig trott något sådant skulle hända här.

Zeeshan Raza, 38, sköts till döds när han bad i Linwood-moskén. Han flyttade till Nya Zeeland förra året, och hade besök av sina föräldrar Ghulam Hussein och Karam Bibi, som också miste livet i attacken. Pakistanska myndigheter har bekräftat familjens död.

Syed Areeb Ahmed.

Syed Areeb Ahmed, 27, kom från Karachi i Pakistan, men flyttade till Nya Zeeland för omkring 18 månader sedan. En släkting till Syed Areeb Ahmed beskriver honom som väldigt religiös – han bad fem gånger om dagen. Släktingen säger också att utbildning var hans högsta prioritet, skriver The New Zealand Herald.

Mahboob Haroon, 40, har bekräftats död av pakistanska myndigheter, skriver Mirror.

Amjad Hamid, 57, arbetade som hjärtläkare i Nya Zeeland, men kommer ursprungligen från Palestina. Han lämnar efter sig sin fru och två vuxna söner.

Farhaj Ahsan, 30, flyttade från Indien till Nya Zeeland 2012. Han var pappa till två små barn, skriver Mirror.

Khaled Mustafa.

Khaled Mustafa, 45, och hans familj kom som flyktingar från Syrien i hopp om att börja ett nytt liv i Nya Zeeland bara för några månader sedan.

Khaled Mustafa, dödades vid Al Noor-moskén.

Hans son Hamza, 16, dog också i attacken. Den yngsta sonen, Zaid, 13, sköts också och vårdas på sjukhus för sina skador, skriver The New Zealand Herald.

Kamel Darwish, 38, flyttade till Nya Zeeland från Jordanien för sex år sedan. Han var pappa till tre små barn, enligt Brisbane Times.

Ashraf Ali, 61, var från Fiji.

Matiullah Safi, 55, har bekräftats död av den afghanska ambassadören i Nya Zeeland.

Linda Armstrong, 65, arbetade för att hjälpa flyktingar och kämpade för kvinnors rättigheter, skriver Mirror. Hon konverterade till islam i 50-årsåldern. Linda Armstrong sköts till döds i Linwood-moskén.

Musa Vali Suleman Patel, 60, var i Christchurch för att besöka sin son. Han var tidigare imam i Lautoka-moskén i Fiji.

Arifbhai Mohamedali Vora, 58, kom från Indien. Han var i Christhurch för att besöka sin son, Ramiz Arifbhai Vora, 28. Båda dog i attacken.

Blommor i närheten av Al Noor-moskén. Foto: VINCENT YU / AP TT NYHETSBYRÅN

Ramiz Arifbhai Vora hade bara en vecka före attacken blivit pappa till en dotter. Det var han och hans frus första barn, enligt The Sydney Morning Herald.

Ashraf al-Masri, från Egypten. Landets myndigheter uppger att han är en av de döda, skriver Mirror.

Ozair Kadir, 24, studerade för att bli pilot – han ville gå i sin äldre brors fotspår och flyga för kommersiella bolag. Han kom från Indien och hade varit i Christchurch omkring ett år, skriver The Morning Sydney Herald.

Mohammed Omar Faruk, 36, sköts till döds utanför Al Noor-moskén, berättar hans vän Monir Hossain, som överlevde attacken, för Mirror.

– Han var död. Jag sprang för mitt liv. Senare såg jag hål i min tröja. Jag hade sån tur, men jag sörjer min vän, har Monir Hossain berättat.

Maheboob Allarakha Khokhar, 65, från Indien. På söndagen skulle han åka tillbaka hem till Indien efter att ha besökt sin son, skriver The Sydney Morning Herald.

Människor kommer till Al Noor-moskén för att sörja. Foto: VINCENT THIAN / AP TT NYHETSBYRÅN

Hussein Moustafa, 70, har bett i samma hörna av Al Noor-moskén sedan hans familj flyttade till Christchurch från Eygpten för 20 år sedan, skriver The New Zeeland Herald.

Mojammel Hoq, 30, flyttade till Nya Zeeland från Bangladesh. Han har bott i Christchurch i två år och studerat till tandläkare, enligt The New Zealand Herald.

Muse Nur Awale, 77, har bekräftats död av Islamiska förbundet i Nya Zeeland.

Abdukadir Elmi, 70, har bekräftats död av Islamiska förbundet i Nya Zeeland.

Muhammed Abdusi Samad, 66, har bekräftats död av Islamiska förbundet i Nya Zeeland.

Moshin Al-Harbi, levde när han fördes till sjukhus, men dog senare av sina skador, skriver The New Zealand Herald.

Hussein Hazim Al-Umari, 35, föddes i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten och flyttade till Christchurch 1997. Han älskade att träna och att resa, berättar hans syster för The New Zealand Herald.

Zakaria Bhuiya, har bekräftats död av sin far, rapporterar Dhaka Tribune enligt The New Zealand Herald. Zakaria Bhuiya föddes i Bangladesh och hade nyligen gift sig i sitt hemland.

Ahmed Gamal Eldin AbdelGhany, är en av fyra egyptier som dog i terrorattacken, har landets myndigheter bekräftat.

Mohammad Imran Khan, 47, ägde enligt Mirror en indisk restaurang i Christchurch. Restaurangen har stängt i nuläget, men har fått mängder av stöttande meddelanden på sin Facebook-sida.

Osama Adnan Abu Kweik, 37, bodde i Christchurch, dit han hade flyttat från Egypten. Han lämnar efter sig fru och tre barn, enligt The New Zealand Herald.

Moneer Soliman, 68, har bekräftats död av egyptiska myndigheter.

Namnet på ett offer har belagts med sekretess av Nya Zeelands domstolar, skriver Mirror och The New Zealand Herald.