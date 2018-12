Årets nyordslista består av 32 ord som på olika sätt ska kunna sammanfatta samhällsandan under 2018. Precis som tidigare år dominerar politiken och tekniken vårt nya språkbruk, med ord som "gal-tan-skala" och "cyberhygien".

– Samhällsutveckling, samhällsdebatt och ny teknik är alltid fenomen som gör avtryck i listan. Under året har man debatterat "spårpixlar", de här små programmen som Facebook visade sig plantera och som följer en överallt på nätet för att anpassa annonser, säger Anders Svensson.

Att det varit valår har inte heller undgått årets nyordslista. Ordet "mandatpingis" beskriver till exempel hur riksdagsmandaten hoppade fram och tillbaka mellan blocken i valresultatet.

Klimatdebatten präglar nyorden 2018

Men framför allt är det klimatdebatten som kännetecknat vårt språkbruk 2018, berättar Anders Svensson.

– "Flygskam" känns väldigt tidstypiskt, på samma sätt som "Metoo" präglade 2017 så starkt. Det sätter fingret på en samvetsfråga som gnager hos många, ett ifrågasättande av den egna konsumtionen och det egna klimatavtrycket.

En del ord, som "flossa", "incel" och "techlash", har vi lånat in från engelskan under året. Men även japanskan letar sig in med ordet "bokashi", som är en metod för att kompostera matavfall.

– Det roligaste ordet är nog mandatpingis, just för jag tycker den där pingisbilden i ordet är rolig. Det är svårt att inte flina. Om det blir ett extraval så ser det ju ut att bli ohyggligt jämnt, det ger goda förutsättningar för det ordet, säger Anders Svensson.

"Flygskam" är ett av årets nyord. Foto: © Bildbyrån