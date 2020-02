Här är morgonens nyheter

Edwin blev bara 4 år. Edwins pappa Daniel Fredrikson vill ha svar på varför sonen dödades. Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Edwin 4, strypt och hängd av sin mamma

Edwin var en ”solstråle” med spring i benen och nära till skratt.

I höstas hittades fyraåringen död i sitt hem i Halmstad.

Mamman har sagt att hon nattade sonen – när röster i huvudet beordrade henne att strypa honom.

– Jag förstår inte hur hon kunde göra det här, döda det som betydde mest för henne, säger Edwins pappa.

Nu står mamman åtalad för mord.

Pete Buttigieg leder med 0,1 procent i Iowa – ändå har Bernie Sanders utropat sig själv till segrare. Foto: ANDREW HARNIK / AP TT NYHETSBYRÅN

Dött lopp i Iowa – ändå jublar båda

Det röriga nomineringsvalet i Iowa såg ut att vara över.

Under torsdagskvällen svensk tid utropade Bernie Sanders sig själv till vinnare, skriver The Hill – men under natten stod det klart att motståndaren Pete Buttigieg leder med mindre än en tiondels procent när alla distrikt har räknats.

AP har meddelat att det är för jämnt att utse en vinnare. Nu måste siffrorna granskas för att säkerställa valresultatet – och vem som faktiskt har vunnit.

Mäklarna har bråda tider med allt snabbare försäljningar av bostadsrätter. Foto: HENRIK ISAKSSON/TT

Vändningen: Nu stiger bostadspriserna igen

Bostadspriserna skenar i hela landet.

Enligt senaste mätningarna från Svensk mäklarstatistik ökade priserna på bostadsrätter med en procent i januari, sett över hela riket.

Allra mest stiger priserna i centrala Stockholm och Stor-Malmö.

I Stockholms innerstad ligger medelpriset nu på 93 446 kronor per kvadratmeter.

– I storstäderna ser vi en trend mot säljarens marknad, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.