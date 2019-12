Här är morgonens nyheter

Händelsen inträffade i Bromma. Foto: Google maps

Ung man till sjukhus med svåra skador efter knivrån

En man i 20-årsåldern blev knivskuren under ett rån nära en skola i Bromma sent under lördagskvällen.

– De två gärningsmännen kom över ett bankomatkort. De försökte även ta hans telefon utan att lyckas, men de passade på att tillfoga målsägaren en del stick- eller skärskador med ett vasst föremål, säger Mikael Pettersson, rlc-befäl vid polisen region Stockholm.

Ingen är gripen i nuläget men polisen har signalement på de två gärningsmännen som beskrivs vara i övre tonåren.

Mannen ska ha huggits flera gånger i armar och ben och har enligt polisen allvarliga men inte livshotande skador.

HELA ARTIKELN: Ung man till sjukhus med svåra skador efter knivrån

Den chilenska miljöministern Carolina Schmidt talar på COP25. Foto: FERNANDO VILLAR / EPA / TT

Inget avtal på COP25 – trots förhandlingar i natt

Efter många timmar i förhandlingar var ordförande Carolina Schmidt vid midnatt på lördagskvällen tvungen att gå upp på scen i Madrid och ge ett tufft besked: man har fortfarande inte kommit fram till en överenskommelse.

– Vi är nästan där. Jag vet att det är svårt, jag vet att det är tufft, men det är värt det, säger hon till delegaterna och uppmanar till att fortsätta kämpa för att nå konsensus.

Vid det laget hade en stor frustration redan vuxit fram bland delegaterna på plats. Redan på fredagen hade ordförandelandet Chile presenterat ett utkast som för många var långt ifrån tillräckligt.

FN:s klimatrapport fastslog nyligen att man måste höja ambitionsnivån för att minska klimatpåverkningarna och att Parisavtalet kravställningar på länderna inte räcker. Men Chiles utkast låg inte i linje med det – tvärtom.

HELA ARTIKELN: Ännu inget klimatavtal på COP25

Oskar Lindblom. Foto: BILDBYRÅN

Lagkamraternas fina stöd till stjärnan efter cancerbeskedet

Oskar Lindbloms namnskylt och matchtröja hängde som vanligt i omklädningsrummet när Philadelphia Flyers gästade Minnesota Wild i natt, svensk tid.

– Han är fortfarande en del av vårt lag. Det är tufft just nu, men jag tror att om han var här så skulle han vilja att vi gav allt för att vinna matchen, sa Sean Couturier till nhl.com inför matchen.

Trots en tidig ledning förlorade Flyers matchen i natt med 1-4.

Robert Hägg, 24, berättade för SportExpressen i fredags att han känt Lindblom sedan han var 16 år och att beskedet om att lagkamraten drabbats av skelettcancer kom som en chock för alla i laget.

Enligt nhl.com var Hägg tillsammans med Oskar när han fick beskedet om sjukdomen.

Hägg vilade från spel i nattens match.