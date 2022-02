Här är männen bakom kampanjen mot Sverige

”Barn tvingas till kristendomen” ,

”Sverige kidnappar våra barn” ,

”Sverige är en fascistisk stat”.

Det är bara några av de falska påståenden som sprids av islamistiska influencers på sociala medier, och som de senaste veckorna växt till vad som beskrivits som en koordinerad påverkanskampanj.

Kritiken mot att svenska myndigheter på svaga grunder omhändertar barn växte på nätet redan under december, men en video som en desperat fembarnspappa från Norrbotten lade ut i januari fick kampanjen att formligen explodera.

I videon står fembarnspappan, som kommit som kvotflykting från Syrien, i snön utanför sitt lokala kommunhus. En annan person filmar honom när han gråtande berättar om hur socialtjänsten omhändertagit hans fem barn:

”Var är ni alla araber. Var är ni alla humanister. Jag får inte träffa mina barn”, säger han i filmen.

Han berättar inte om beslutet i förvaltningsrätten som beskriver familjens problem bland annat så här:

”Socialnämnden har haft kontinuerlig kontakt och olika typer av insatser med föräldrarna. Föräldrarna har inte kunnat ta till sig av det stöd som erbjudits. Bedömningen är att föräldrarna inte har förmåga att ta till sig kunskapen och att den kunskap de har tagit till sig inte kan omvandlas i praktiken. Vad föräldrarna har lärt sig handlar om basala kunskaper och inte av någon djupare betydelse. Trots att föräldrarna under en lång period har fått stöd har de inte kunnat uppvisa någon betydande förbättring i sin föräldraförmåga. De har inte kunnat visa på någon djupare insikt om barns behov av trygghet och föräldrar som är känslomässigt tillgängliga”

Socialtjänsten i familjens hemkommun vill inte kommentera det enskilda fallet. Pappan säger:

– Socialtjänsten anklagar mig för att vara snål och för att jag slår mina barn. Det stämmer inte.

Granskningen i korthet Expressen granskar mannen, Moustafa El-Sharqawy, som ligger bakom sajten Shuounislamiya och som är en av dem som ligger bakom kampanjen i Sverige . Granskningen visar att han har spridit propaganda för terrorstämplade grupper som IS och al-Qaida. Moustafa El-Sharqawy är egyptier, men har tidigare sökt asyl i Sverige men fått avslag. Han har ett starkt kontaktnät i Sverige, framför allt med individer som står i konflikt med svenska myndigheter. Visa mer

Videon med den fembarnspappan från Syrien plockades snabbt upp av flera kända arabiska influencers på sociala medier. Även etablerade arabiska medier som den Qatar-baserade tv-kanalen Al-Jazeera och Orient News som ägs av den syriska oppositionspersonen Ghassan Aboud med säte i Dubai.

Expressen har kartlagt nyckelpersonerna bakom kampanjen, ett antal män som eldat på kritiken med hjälp av sina stora plattformar på sociala medier, och som i sin tur fått tusentals följare att sprida vidare uppgifterna.

Moustafa El-Sharqawy är egyptier och presenterar sig på sociala medier som journalist. Han ligger bakom sajten ”Shuounislamiya”, och var en av de första som såg till att videon med fembarnspappan fick spridning.

Moustafa El-Sharqawy ligger bakom sajten Shuounislamiya och har lagt upp ett 30-tal intervjuer med personer som hamnat i konflikt med socialtjänsten.

Tidigare drev Moustafa El-Sharqawy en annan sajt som hette Shuounarabia. Under det syriska inbördeskriget spred han våldsam propaganda som sympatiserade med IS och al-Qaida.

Shuounislamiya som betyder Islamiska angelägenheter har sedan starten 2016 spridit islamistisk propaganda från olika delar av världen med fokus på Frankrike, USA, Norge och Sverige. I början av december intensifierade han sina skrivelser om Sverige. Han började till exempel att dela artiklar som publicerades av bland annat Sveriges Radios arabiska redaktion och Expressen. Han väljer uteslutande artiklar som har med muslimer i väst att göra, till exempel som när Expressen skrev om en man som från Uppsala som tog sitt nyfödda barn från förlossningsavdelningen och blev misstänkt för människorov. I delningstext skrev han:

”Jag fick denna nyhet av en bror som lever i Sverige”.

Moustafa El-Sharqawy delar en artikel från Expressen om en man som tog sitt nyfödda barn från förlossningsavdelningen i Uppsala.

Moustafa El-Sharqwy intensifierade sedan sin bevakning av Sverige under december, men först efter videon från Norrbotten fick kampanjen stor viral spridning på sociala medier.

Han har också lagt upp ett 30-tal intervjuer med personer som har hamnat i konflikt med socialtjänsten. En av dem tillhör klanfamiljen Ali Khan i Göteborg.

Utländska islamistiska influencers och utvisningshotade Sverigebaserade imamer sprider felaktig information om Socialtjänsten.

I den långa tv-intervjun berättar mannen som hör till Ali Khan-släkten hur polisen ”stormade” hans hem och ”påstod att vi hade vapen”. Mannen talar om att ”de var cirka 70 poliser. De misshandlade min fru och min dotter och attackerade mig våldsamt. De hittade inga vapen”.

Mannen fortsätter:

”De tog min son och 40 minuter senare, och efter ett våldsamt slagsmål, tog de även min andra son som är fem år gammal”.

Barnen är nu enligt mannen omhändertagna av socialtjänsten.

Paret som tillhör klanfamiljen Ali Khan har haft en lång konflikt med socialtjänsten i Göteborg. I en dom från kammarrätten sägs att barnet ”har ett stort behov av vägledning och gränssättning.”

I domen beskrivs ingående svåra familjeförhållanden och hur dessa påverkat barnen i familjen.

Ali Khan-medlemmen sprider i videon uppgifter om att tusentals familjer, varav en majoritet ska vara araber, blivit av med sina barn i Sverige. Uppgifter som fått kraftig spridning också i etablerade medier i arabvärlden:

”Det första de gör är att de förbjuder barnen att prata sitt modersmål. De tvingas att prata svenska. Medan om det handlar om en judisk familj är det annorlunda. Judiska barn placeras enbart hos den judiska föreningen”.

De senaste veckorna har konspirationerna växt till vad som beskrivits som en koordinerad påverkanskampanj.

Moustafa El-Sharqawy lägger också upp en video med den utvisningshotade Gävleimamens Abo Raads son, Raad al-Duhan, på sitt konto. Raad al-Duhan pratar i klippet om den syriska familjen i Norrbotten och säger bland annat:

”Jag är en av de som har fått många utmärkelser i socialt arbete i Sverige. Sveriges kung, som du ser på bilder, har jag suttit med tre gånger. Jag har fått utmärkelser från ministrar och kända personer”.

”Om något eller delar av mina inlägg används för att sprida falska rykten så tar jag starkt avstånd från detta”, säger Raad al-Duhan. Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM

Raad al-Duhan säger i klippet att det finns en rad olika skäl, som han beskriver som ”triviala”, till att barn omhändertas av svenska myndigheter:

”En orosanmälan från läkaren, skolan, fritidsgården, dina grannar, från en person som hatar dig, underrättelsetjänsten eller från polisen. Det kan leda till omhändertagande av dina barn. Problemet är om ditt ärende hamnar hos en som saknar erfarenhet, nåd eller medmänsklighet. Sådana finns det gott om på socialtjänsten. Ja, kära du. De tar ditt barn av triviala skäl ”.

Raad al-Duhan kommenterar sina uttalanden:

– Jag har aldrig sagt att socialtjänsten är ute efter att ta barn. Tvärtom har jag i flera inlägg försökt nyansera bilden. Jag har sagt att socialtjänsten gör fel men också varit tydlig med att det inte är en generell bild. Men om något eller delar av mina inlägg trots det används för att sprida falska rykten så tar jag starkt avstånd från detta.

Raad al-Duhans video används på de forum som sprider konspirationer.

Både Raad al-Duhan och hans pappa Abo Raad, hänvisar, liksom ett stort antal influencers som är aktiva i kampanjen, till en i dag avliden centerpartistisk lokalpolitiker som i en bok beskrivit LVU som ”människohandel”.

Politikern ströks från vallistorna efter att SVT uppmärksammade att han låg bakom antisemitiska påståenden, bland annat om att ”judar låg bakom 11:e september-attackerna”.

Politikern gick bort för två år sedan, men hans konspirationsteorier används nu av dem som driver kampanjen mot Sverige och LVU-lagstiftningen, särskilt på sajten Shuounislamiya.

Mannen bakom sajten, Moustafa El-Sharqawy, hävdar när vi intervjuar honom att han engagerat sig i frågan om LVU för att barn ”kidnappas” i Sverige.

Islamister utomlands utnyttjar flera av de LVU-fallen för att sprida konspirationer mot Sverige.

Han säger:

– De utsätts för sexuella övergrepp och för våldsamheter i olika familjehem. Det är oroväckande och intresserar mig som journalist med fokus på islamiska frågor.

Han skickar flera länkar till artiklar och inslag i svenska medier som uppmärksammar LVU-frågan. Han påstår att han har bevis för att barn blivit omhändertagna på orättfärdiga grunder.

– Jag har bevis för många fall. Jag ska intervjua dem i framtiden. Jag kommer att lägga upp dokumentärer och korta videoklipp om frågan, säger han.

Enligt uppgifter vistades Moustafa El-Sharqawy i Sverige under 2017 och försökte få asyl, men utan framgång.

–Jag vägrar svara på denna fråga. Det är en minerad fråga. Som om jag gör det (driver kampanjen kring LVU-frågan på nätet, reds anm.) på grund av min tidigare Sverigevistelse eller inte, säger El-Sharqawy.

Han vill inte berätta var han bor och han vill inte medverka i en tv-intervju. Han hävdar att svenska medier ”manipulerar sanningen” och anklagar under intervjun tidningens reporter för att vara som ”de där” utan att vilja närmare förklara vad han menar. Efter intervjun blockar han tidningens reporter på sociala medier.

En annan islamistisk influencer som identifierats som nyckelperson i kampanjen mot Sverige och tillämpningen av LVU-lagstiftningen är marockanen Hamid al-Idrissi. Han har tiotusentals följare på sociala medier. På sin hemsida beskriver han sig som doktor och familjerådgivare vid Minnesota Islamiska universitet i Marocko.

Hamid al-Idrissis hashtag ”Sverige är en fascistisk stat” har fått stor spridning. Han säger:

– Hela världen har bevittnat dessa upprepade övergrepp mot barn, och svensk press har rapporterat om det - särskilt om vad som händer med flyktingbarnen. Som influencer på sociala medier och kan denna fråga, kände jag vad dessa föräldrar till kidnappade barn känner. Det sker utan domstolsbeslut och utan möjliga motiveringar.

Hamid al-Idrissi är en av de mest aktiva i kampanjen mot Sverige.

Al-Idrissi hävdar att han har information om att barn ”kidnappas” utan ”domstolsbeslut”.

När vi frågar om hans källor, skickar han en arabisk artikel. I den står det tydligt att ”98 procent” av fallen sker efter domstolsbeslut.

– Ja, men de kidnappas innan domstolen fattar beslutet, påstår al-Idrissi, och tillägger:

– Min hashtag ”Sverige är en fascistisk stat” är ett rop för att göra deras röst hörd.

Al-Idrissi har ett stort kontaktnät som sträcker sig över Gulfländerna, Europa och USA. Han förklarar att han engagerat sig i kampanjen för att han ”kan denna fråga”.

– Varför blir de kidnappade? Det är denna fråga vi vill ställa till myndigheterna i Sverige. Varför skiljs barn från sina föräldrar? Mår barnen bra? Vi har hört om många fall av sexuella övergrepp. Jag ber svenska samhället att agera innan det är försent, säger al-Idrissi.

Också al-Idrissi framhåller den i dag avlidne centerpolitikern, som ströks från vallistor på grund av antisemitiska uttalanden, som källa.

Hamid al-Idrissi startade hashtagen ”Sverige är en fascistisk stat”, som fått stor spridning.

Sofie Löwenmark på Stiftelsen Doku var först med att rapportera om den internationella kampanjen. I en detaljerad text redovisade hon hur falska uppgifter har spritts bland islamister och på islamistiska sajter.

– Jag såg över tid hur det här kring LVU höll på att växa till något riktigt stort och hur islamister gav sig in i frågan och eldade på en hatisk stämning. De tryckte på om att muslimska barn kidnappas. Det förstorades än mer när jag uppmärksammade att historierna härifrån spreds till arabiska nyhetsbyråer och radikala individer med stora plattformar långt utanför Sverige, säger Sofie Löwenmark.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp följer kampanjen noggrant. Han menar att den uppvisar tydliga tecken på att vara koordinerad och att det finns politiska syften i bakgrunden.

– Den interna svenska debatten är sammankopplad med extern kampanj där nyckelpersoner som Abo Raad, Raad al-Duhan och andra har kastat in ved i brasan åt arabisktalande medier utomlands. Den har sen fått ett eget liv med Al-Jazeera och ledande salafiströster och muslimska brödraskapet-imamer i arabvärlden, säger Ranstorp, som också menar att det nystartade partiet Nyans ”försöker utnyttja LVU som en fråga som mobiliserar minoriteter och förortsröster”.

Partiet Nyans lanserades i september 2019 vid en konferens i Göteborg. Här partiledaren Mikail Yüksel.

Partiet Nyans lanserades i september 2019 vid en konferens i Göteborg. Partiets ordförande Mikail Yüksel pekade då i en debattartikel i Aftonbladet på tre frågor som är centrala för partiet: islamofobi, integration och bostadsbrist.

Nyans partisekreterare Rami Hussein skriver i mejl till Expressen att partiet har kontaktats ”av flera familjer som inte lyckats göra sina röster hörda”.

– Vår egen granskning och dialog med sakkunniga experter visar att det pågår ett maktmissbruk i tillämpningen av LVU. Vi har därför valt att engagera oss i frågan, säger Rami Hussein.

På frågan om de utnyttjar de invandrarfamiljer som är kritiska till socialtjänstens tillämpning av LVU svarar Hussein:

– Det är fel att förminska problemet till invandrare. Även flera etniskt svenska familjer har drabbats av LVU-missbruket. LVU-missbruket är en högst prioriterad fråga för oss inför valet.

Demonstration vid Mynttorget i Stockholm 7 februari mot LVU och socialtjänsten. Foto: OLLE SPORRONG

Socialministern Lena Hallengren har på Facebook varnat för desinformation och uppmanar sociala medieföretag att” ta ett större ansvar för det som publiceras på deras plattformar” och inte sprida ”tvivelaktig eller falsk information”.

Tusentals hotfulla och hatiska kommentarer riktade mot Sverige och socialtjänsten sprids fortfarande varje dag på sociala medier. Myndigheten för psykologiskt försvar MPF varnar för den ”pågående utländska informationskampanjen”.

Mikael Tofvesson, operativ chef på MPF bekräftar att också myndigheten har identifierat den arabiska propagandasajten Shouounislamia, som beskrivs här ovan, som den som inledde kampanjen och som varit starkast pådrivande.

– Vi kartlägger den här sajten, säger Mikael Tofvesson.

– Den här typen av hot och hat påverkar vår yttrandefrihet. Vi har sett att de har försökt motverka både journalister och offentliga personer via de här metoderna.

Hashtaggar som ”stoppa kidnappning av våra barn” och ”Sverige är en fascistisk stat” har fått stor spridning i sociala medier.

Säkerhetspolisen Säpos pressekreterare Fredrik Hultgren-Friberg skriver i ett mejl att terrorhotnivån är oförändrad trots mängden hotfulla meddelanden i sociala medier de senaste veckorna:

”Den ligger sedan flera år tillbaka på en förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala. Det är inget som förändrats”.

Hur bedömer Säkerhetspolisen påverkan av den pågående kampanjen mot Sverige och svenska intressen?

”Säkerhetspolisen har under lång tid följt desinformation och propaganda från våldsbejakande extremism och detta är något som ständigt pågår. Vi följer och bedömer kontinuerligt den pågående utvecklingen inom ramen för vår ordinarie verksamhet och utifrån vårt uppdrag att skydda Sverige och motverka extremism, och vi vidtar åtgärder om och när det är nödvändigt”.

Talal Imam har skrivit boken ”Resan som ännu inte tagit slut”, som delvis handlar om konflikten mellan nyanlända och socialtjänsten.

Han konstaterar att extremister från olika sidor utnyttjar debatten om LVU för sina egna syften.

Talal Imam, integrationsexpert med mångårigt arbete i olika skolor, varnar för att kampanjen kommer att sprida skräck bland invandrarfamiljer och pekar den misslyckade integrationen som en av orsakerna. Foto: Privat

– Både islamister och rasistiska grupper utnyttjar debatten. Det påminner mycket om debatterna om slöja och halalkött, säger Talal.

Talal Imam har i många år arbetat som ansvarig för integrationsfrågor på skolor i Stockholm. Han varnar för spridning av felaktig information och understryker att tillämpningen av LVU kräver en lång process med utredningar innan socialtjänsten fattar beslut om omhändertagande.

– Det saknas kunskap hos nyanlända om reglerna i Sverige men även kunskap och erfarenheten av socialtjänstarbetare om andra kulturer. Du kan inte kräva av en nyanländ somalier eller syrier att följa svenska regler om den personen inte får kunskap om hur det fungerar i Sverige. Det som sker är en del av den misslyckade integrationen. Jag är orolig att det kommer att bli värre framöver, säger Talal Imam.

Om reportaget: Stiftelsen Doku var först med att rapportera om den internationella kampanjen. I texten redovisades hur falska uppgifter har spritts bland islamister och på islamistiska sajter. Nu har Kassem Hamadé granskat männen som ligger bakom kampanjen – och pratat med dem.

Kassem Hamadé är Expressens Mellanösternkorrespondent. Han ligger bakom flera grävande reportage, alltifrån mötet med IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadis fru, emiren av IS, dold kamera i Raqqa och Palmyra under IS styre, mötet med Bashar al-Assad, avslöjandet av Mellanösterns värsta människosmugglare till klanledaren Hashem Ali Khan i Sverige. 2019 tilldelades Kassem Hamadé Röda korsets hedersomnämnande för reportaget ”Kampen för barnen” i Syrien.



