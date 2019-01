Här är Löfvens och Kristerssons utmaningar

Här är kraven på Ulf Kristersson (M)

Första kravet: Sök regeringsmakten även om SD-stöd krävs

Tanken på fyra år till i opposition har satt skräck i stora delar av M. Få om någon har sörjt att Decemberöverenskommelsen sprack och under den gångna mandatperioden har det interna trycket inom om att M-ledaren ska söka makten, oavsett alliansens storlek i förhållande till de rödgröna, ökat.

– För Kristersson är läget egentligen inte så komplicerat. Det tydligaste kravet på honom är att ta makten och försöka få inflytande för sin politik. Det har han signalerat att han är beredd att göra med någon sorts stöd av SD. Han kan inte göra mycket mer än han redan har gjort – han har inget mer kort att spela ut. Det är C och L det hänger på, säger Ander Sundell.

Frågan avgörs helt enkelt inte vid förhandlingsbordet för Kristerssons del.

Andra kravet: Håll både samarbetspartierna och Sverigedemokraterna nöjda

Anledningen till att C och L inte har släppt fram Ulf Kristersson som statsminister är att SD enligt dem skulle få ett stort inflytande. Allianspartierna har som bekant ett riksdagsmandat mindre än de rödgröna partierna. Motståndet från Jan Björklund (L) och Annie Lööf (C) är helt enkelt principiellt.

Trots att det bara skulle vara M och KD som ingår i regeringen har Ulf Kristersson upprepade gånger talat om att det är alliansens gemensamma politik han vill genomföra. Det öppnar för trubbel, eftersom SD i flera frågor står närmare M och KD.

Ulf Kristersson skulle därmed behöva hålla samarbetspartierna nöjda – utan att för den skulle lägga fram förslag som SD omöjligt kan acceptera.

– Man kan det tänka sig att det blir ett problem om han får makten. Jimmie Åkesson och SD har inte kommit med explicita krav än så länge. De är nöjda med att signalera att man kan stödja en M-ledd regering. Men om Ulf Kristersson får makten blir frågan om hur långt han kan gå för att hålla SD nöjda utan att stöta sig med C och L aktuell, säger Anders Sundell och fortsätter:

– Som det är nu har SD sagt att de är med på att han blir statsminister, för de vet att det är då de får inflytande. Så det blir ett problem senare.

Här är kraven på Stefan Löfven (S)

Första Kravet: Ge efter lagom mycket om arbetsrätten

Arbetsrätten är en av Centerns hjärtefrågor. Efter att regeringsförhandlingarna mellan S, MP, C och L sprack senast har just arbetsrätten hållits fram som ett område där C inte tyckte att S bjöd till nog mycket.

C vill göra arbetsrätten mer flexibel och bland annat ändra turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. Innan jul öppnade Stefan Löfven också för att ändra arbetsrätten.

Det fick facket att se rött. S-anknutna LO hävdar bestämt att det bästa för svensk arbetsmarknad är att parterna, genom förhandlingar, driver fram nödvändiga förändringar. LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson har varnat för att försämra anställningstryggheten och ser hellre att det blir extra val än att Stefan Löfven accepterar Annie Lööfs krav.

– Han måste kompromissa, men utan att få för långt så att det blir meningslöst. Vissa av de saker Annie Lööf har sagt, till exempel att han ”inte ska föra en socialdemokratisk politik” – då blir det inte värt någonting att regera, säger Anders Sundell och fortsätter:

– När det gäller arbetsrätten är det facket, men antagligen även Vänsterpartiet, som inte vill att den luckras upp.

Andra kravet: Hitta kompromiss om migrationen som alla kan acceptera

Migrationen är en annan fråga som kan göra Stefan Löfven gråhårig. S vill ha en fortsatt mycket restriktiv migrationspolitik, där bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och stopp för familjeåterförening alltjämnt ska gälla.

Här är det dessutom bråttom att få till en lösning. Den tillfälliga migrationslagen går ut i sommar och då måste en lösning komma på plats.

– Här vill C, L, MP och V har en mer liberal politik än vad S vill. Här finns det flera motstridiga krav. Ingen kommer att få precis som man vill på alla plan – antagligen är det bra för Stefan Löfven om det finns lite olika frågor där det ”skär lite olika”, så att partierna kan få lite olika framgångar. Men det bygger på att de andra partierna är beredda att ge efter i någon eller några frågor mot att de får som de vill i någon annan fråga. Det krävs klassisk kohandel helt enkelt, säger Anders Sundell.

Tredje kravet: Håll vänsterfalangen i partiet nöjd

S framhåller ofta att Stefan Löfven nu har ett brett förhandlingsmandat för att få till den ”mittenregering” eller blocköverskridande lösning han drömt om länge. Lyckas han spricker dessutom alliansen.

Samtidigt är S ett brett parti, där falangstrider kan göra mycket stor skada. Anders Sundell tror att partiets vänsterfalang kan utgöra ett stort problem för Stefan Löfven om han går för långt åt höger. Han tror att vänsterfalangen kan bråka om både arbetsrätten och migrationen.

– Det var ett problem redan innan valet att Stefan Löfven inte ville diskutera migration så mycket, utan hellre ville prata om andra saker – välfärden till exempel. Delar av hans parti tog upp det de här frågorna för att hålla dem på agendan. Man vill helst inte prata om sådant där det finns stora slitningar inom partiet.

