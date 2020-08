Här är Jeffrey Epsteins kopplingar till Sverige

Redan på 80-talet var Jeffrey Epstein ett känt namn i finansvärlden i New York och han har flera kopplingar till kända makthavare. Amerikanska medier har räknat upp personer som Donald Trump, Bill Clinton och Prins Andrew som hans vänner.

Jeffrey Epstein hade en svart telefonbok innehållande 1971 namn, skriver Dagens ETC.

”Kontaktboken utgör ett viktigt underlag för att förstå hur Epstein kunde röra sig fritt mellan olika länder och mäktiga miljöer, och boken är helt central i undersökningsarbetet för att hitta medbrottslingar eller personer som medvetet skyddat Jeffrey Epstein och hans gärningar” skriver tidningen som gjort ett större reportage om sexbrottsdömda Epstein.

Jag hade en dålig känsla av honom

I kontaktboken finns flera namn på svenskar. Tidningen är däremot tydlig med att det inte finns något som säger att de här personerna har begått någon form av brott.

Nadia Björlin, skådespelare som var med i ”Våra bästa år” och som är dotter till kompositören Ulf Björling är en av dem som nämns i Epsteins kontaktbok. Där finns telefonnummer och en adress till den amerikanska skådespelaren som bodde i Sverige sina första år.

Nadia Björlins mamma Fary har sagt till Daily Mail att Epstein gav sitt nummer till dottern efter att han sett henne sjunga.

– Jag hade en dålig känsla av honom, har hon sagt till tidningen.

Fary sa också:

– Jag höll Nadia undan från honom. Hon har aldrig mött honom själv.

Donerade 1,5 miljon kronor till Handelshögskolan

Jeffrey Epstein har också donerat pengar till flera skolor. En av dem är Handelshögskolan i Stockholm, vilket DN avslöjade förra sommaren.

Under 2001 och 2014 donerade han 150 000 dollar vilket motsvarar nära 1,5 miljoner svenska kronor.

– Jag tycker att det är jätteallvarligt. Jag vill inte att Handels ska associeras med det. Det här blev lite av ett wake up call för oss, sa Lars Strannegård, Handelshögskolans rektor, till DN vid avslöjandet.

Jag kände inte honom personligen. Efter att ha sett Netlix-dokumentären var han tydligen ett monster

Summan för samtliga donationer är däremot inte offentlig och mellan 2005 och 2010 gjordes de via en stiftelse som drevs av svenska ekonomen Barbro Ehnbom, skriver Dagens ETC.

Ehnbom driver nätverket Barbro's Best & Brightest och instiftade 2001 stipendiet ”Female econimist of the year” som kan sökas av kvinnliga studenter på Handelshögskolan. Pengarna till projektet kom från Jeffrey Epsteins donationer.

I ett mejl till tidningen skriver Ehnbom att hon inte kände Jeffrey Epstein personligen och lade till: ”efter att ha sett Netlix-dokumentären var han tydligen ett monster”.

Till Dagens Nyheter förra året skrev Ehnbom i ett mejl:

”Epstein var imponerad av svensk akademisk utbildning och av Karolinska institutet. Jag tyckte att det var intressant. Vid den tidpunkten var vi tacksamma för donationer. Ingen av oss anade oråd då”.

Miljardärsparets vänskap med Epstein

Det mäktiga miljardärsparet Eva Andersson-Dubin, 58, och Glenn Dubin, 62, beskrivs också som nära vänner till Jeffrey Epstein, vilket Expressen tidigare rapporterat om.

Eva Andersson-Dubin blev känd som Fröken Sverige under 80-talet och grundade bröstcancerkliniken Dubin Breast Center i New York efter sin modellkarriär.

Eva Andersson, läkare och tidigare vinnare av Fröken Sverige. Foto: CATARINA LUNDGREN ÅSTRÖM / IBL

Enligt New York Times har hon en historia med Epstein sedan 80-talet, då de var ett par. Även efter Epsteins dom 2008 har Eva Andersson-Dubin och maken varit vän med honom. Vid Thanksgivning 2009 var Epstein hembjuden till paret och enligt Business Insider ska Andersson-Dubin då ha skrivit i ett intyg till Epsteins övervakare att paret var bekväma med att Epstein vistades i närheten av deras barn.

Efter de nya anklagelserna mot Epstein har paret Andersson-Dubin däremot tagit avstånd från honom.

Maxwell ska ha värvat flickor

Flera medier, bland annat NBC, har också rapporterat om att Epstein ska ha försökt tvinga en svensk minderårig flicka att ha sex med honom.

Ghislaine Maxwell, 58, misstänks ha varit en av dem som värvat minderåriga flickor till miljardären.

I mejl från 2015 skrev Epstein att hon fortfarande var välkommen till en internationell vattenkonferens – detta med hänvisning till Lisa Svensson, Sveriges dåvarande ambassadör för havs- och vattenfrågor.

Foto: SPLASHNEWS.COM / STELLA PICTURES / SPLASH NEWS

”Jag talade med Lisa Svensson, den svenska havsambassadören, i går. Hon sa att ingen i hennes havspanel tar de här sakerna allvarligt och att du är (välkommen) till havsvattenkonferensen”, skrev han i mejlet.

Lisa Svensson, som i dag är högsta chef och ambassadör för havsfrågor vid FN:s miljöprogram Unep, har tidigare sagt till Expressen att Ghislaine Maxwell var chef för en miljöorganisation och inbjuden att tala på en havskonferens.

Lisa Svensson. Foto: ANNA-LENA MATTSSON

Däremot tillbakavisar hon Epsteins påstående om att hon sagt hennes havspanel inte skulle ta sakerna på allavar.

”Påståendet i emailet är helt felaktivt. Jag tar fullständigt avstånd från allt som Epstein och Maxwell visat sig vara involverade i”, skrev Lisa Svensson i ett sms till Expressen i somras.

