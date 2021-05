I lördags gifte sig Storbritanniens premiärminister Boris Johnson i största hemlighet med Carrie Symonds – numera fru Johnson.

Bröllopet hölls i Westministerkatedralen i London inför endast 30 gäster, vilket är maxantalet för hur många som får delta i ett evenemang enligt coronarestriktionerna i England, och engelsk media rapporterar att de bjöds in i sista stund.

Bland annat ska Boris pappa Stanley och hans tre syskon Rachel, Jo och Leo alla ha närvarat. Även en av Johnsons äldsta vänner, Hugo Dixon, som han studerat med på flera skolor var en av gästerna.

Hade klänning för 30 000 kronor

Däremot ska inga av Johnsons fyra vuxna barn från tidigare äktenskap varit med. Inte heller några statsråd eller parlamentsledamöter ska ha blivit bjudna.

Daily Mail skriver att Carrie hade på sig en klänning som de hade hyrt för 45 pund, ungefär 530 kronor, från ett uthyrningsföretag. Klänningen är gjord av den grekiske designern Christos Costarellos, och den ska vara värd över 30 000 kronor. Johnson bar en svart kostym med en blå slips.

Under kvällen ska paret ha dansat till Don McLeans klassiska hitlåt American Pie och den akustiska trion Fiddlin' About ska ha spelat på bröllopet. Enligt flera källor till brudparet ska de ha sett extremt glada ut under dagen och premiärministern såg ”prydlig” ut.

– Han släppte inte henne med blicken, säger en källa enligt Mirror.

Däremot får smekmånaden vänta. Redan under måndagen förväntas Johnson återvända till arbetet och det nygifta paret planerar i stället att åka på smekmånad om ett år. De förväntas då även ha en betydligt större bröllopsfest.

LÄS MER: Prästens kritik efter Boris Johnsons hemliga bröllop

LÄS MER: Boris Johnson och Carrie Symonds gifta i hemlighet