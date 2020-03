Här är 3 positiva nyheter i oroliga coronatider

Spridningen bromsat i Danmark

Danmarks statsminister Mette Frederiksen säger på en presskonferen på måndagen att landet har lyckats bromsa spridningen av coronaviruset.

– Det finns tecken på att kurvan plattats ut, säger hon, säger hon under presskonferensen.

Statsministern meddelar också att landet delvis kommer öppnas upp igen efter påsken.

Smittspridningen verkar minska i Spanien

I Spanien har 812 nya dödsfall rapporterats, vilket innebär att den sammanlagda summan av antalet döda nu är uppe i 7 340 personer.

Men den spanska utrikesministern säger nu att den snabbt uppåtgående kurvan gällande antalet smittade och sjuka i covid-19 verkar sakta ner, rapporterar BBC.

Fler kan jobba inom vården

Det är väldigt höga sjuktal bland anställda inom vården, eftersom man ombes stanna hemma om man visa sjukdomssymtom. Men nu kommer man utöka antalet coronatester i landet.

Genom att utesluta corona är förhoppningen att personer med lindriga förkylningssymtom, som i dag tvingas stanna hemma, ska kunna återgå i tjänst inom den hård pressade sjukvården.

Att kraftigt utöka testerna är något som också efterfrågats av såväl experter som opinionsbildare och på sikt är tanken att större grupper ska testas, för att fler ska kunna arbeta och ekonomin därmed rulla på mer än i dag.

X-Men-stjärnans gest

Brittiska skådespelaren James McAvoy, bland annat känd från X-Men har skänkt motsvarande 3 430 000 kronor för att vårdpersonal ska få mer skyddsutrustning.

Det innebär att 75 000 masker och lika många visirer kan beställas. Nära en halv miljon pund, motsvarande över 6,2 miljoner kronor har skänkts till den allmänna hälso- och sjukvården i Storbritannien för inköp av skyddsutrustning, skriver Telegraph.

has donated £275,000 so NHS staff can buy more PPE for their hospitals. This means 75,000 masks and the same number of visors can be ordered. Almost half a million pounds has been donated to the NHS for PPE

