Hans familj dödades – fick besked på Twitter

Det är för The New York Times som Sergei Perebeijnos berättar. Tidningens utsända fotograf tog den bild som blivit mycket spridd i sociala medier, där offren skymtar under filtar.

– Jag kände igen bagaget, det är så jag förstod, säger han till New York Times.

Till The Washington Post, som också intervjuat Perebeijnos, säger han:

– Det här är ett krigsbrott och någon måste hållas ansvarig.

– Jag miste alla, och miste meningen med livet, fortsätter han.

Även den ukrainska fotojournalisten Andriy Dubchak var på plats och bevittnade hur familjen förlorade livet. Han berättade i en intervju med CNN att familjen dödades i ett område där civila höll på att evakueras.

– Vi kom dit ungefär 20 minuter före.

Dödades vid evakuering

Tatijana, Nikita och Alise Perebeijnos miste livet när de försökte fly Irpin. Foto: DIEGO HERRERA CARCEDO / AP TT NYHETSBYRÅN

Dubchak säger att explosioner kom närmare och närmare och att den sista var precis där människor – många kvinnor, barn och äldre – försökte fly.

Det var i söndags som familjen dödades, i samband med att människor försökte evakuera staden Irpin. En stad som stått utan tillgång till vatten, elektricitet och värme. Men trots de utlovade humanitära korridorerna träffades flera civila av skott och enligt The Post ska minst åtta personer, Perebeijnos familj inkluderad, ha mist livet.

Sergei Perebeijnos befann sig vid händelsen i Donetsk i östra Ukraina där han tog han hand om sin mamma.

”Han tog dem allihopa”, skrev Perebeijnos senare på Facebook och syftade på Vladimir Putin, Rysslands president.

”Tania klarade sig inte. Vad är syftet med det här? Vad kommer härnäst? Jag är på väg… jag måste få se dig en sista gång. Förlåt för att jag inte kunde skydda dig”, skrev han vidare.

Tatijana Perebeijnos arbetsgivare, amerikanska IT-företaget SE Ranking, har uttalat sig om händelsen och fördömt Rysslands invasionskrig.

”Den ryska armén är brottslingar, och de måste stoppas. Våra hjärtan är krossade”. löd bland annat företagets uttalande.

