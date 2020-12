Hanif Bali har samlat in 2 miljoner till offren i Solna

I augusti utsatte två kriminellt belastade män, 18 och 21 år, tonårspojkarna för en natt av utdraget våld när de tackade nej till att köpa knark, enligt åtalet.

Hanif Bali är sedan tidigare engagerad i fallet och under fredagsmorgonen startade han en swishinsamling för pojkarna.

”Det är tiotusentals människor som donerat”

Under helgen har bidragen strömmat in och under måndagen stängde han insamlingen – när den nått två miljoner kronor.

– Det är tiotusentals människor som har donerat, så det har varit många bäckar små. Jag hade tänkt ha insamlingen över julen men jag fick stänga den för det började bli för mycket pengar, säger Hanif Bali.

Han kontaktade pojkarna.

– De blev väldigt chockade och faktiskt ganska mållösa. De var glada och kände ett enormt stöd.

Lyckades fly från plågoandarna

Rättegången hölls i slutet av november och enligt åtalet fick pojkarna ta emot knivhugg, mordhot och tvingades nakna ner i en grop. En av pojkarna utsattes även grov våldtäkt.

Blodiga och nedsmutsade, rånade på mobiltelefoner och kort, lyckades de i ett obevakat ögonblick fly och larma en förbipasserande, enligt åtalet.

Dom har ännu inte meddelats mot de två åtalade männen.

Vad tror du det beror på att folk har bidragit så mycket?

– Därför det har varit ett alldeles avskyvärt brott. Två tonåringar som promenerar hem en vanlig, tidig sommarkväll i ett vanligtvis tryggt område, och att det här då sker tror jag sätter skräck i väldigt många. Och skapar stor sympati.

Så beräknas skadeståndsanspråk Om du utsatts för brott kommer polisen fråga vad du kräver i skadestånd, och detta yrkande skickas sedan vidare till åklagaren som driver åtalet. Du an även avvakta med anspråket och först diskutera med åklagaren vilket belopp som kan vara rimligt – men det måste göras innan rättegången. Exempel på vad du kan begära ersättning för: Skadad eller förlorad egendom Kostnader Som utlägg för exempelvis sjukvård och resor till följd av brottet. Inkomstförlust Om brottet du utsatts för lett till att du inte kunnat arbeta och därmed förlorat inkomst. Sveda och värk Psykiska och fysiska besvär som lett till sjukskrivning eller medicinska besvär till följd av brottet. Kränkning Ersättning för den kränkning mot den personliga integriteten som brottet har inneburit. Källa: Brottsoffermyndigheten Visa mer

Fick kontakt med pojkarna efter händelsen

Hanif Balis engagemang för pojkarna började strax efter händelsen.

– En av de här killarna var en supporter till mig och jag kom i kontakt med honom efter att de blivit utsatta. Då ville jag visa stöd och hjälpa dem så klart, det var det minsta jag kunde göra. Så jag startade insamlingen. Pengarna går oavkortat till dem eftersom Göran Persson avskaffade gåvoskatten.

Hanif Bali anser att skadestånden som betalas ut av svenska domstolar oftast är väldigt låga och tror att gensvaret i insamlingen också kan tolkas som en protest mot de nuvarande ersättningsnivåerna.

