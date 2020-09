Hanif Bali: Det pågår en ”gettofiering” i Sverige

Hur blir framtiden efter corona och vilken väg ska Sverige ta? Det debatterar ledande svenska politiker i Expressens digitala event ”Fem dagar om framtiden” under veckan.

På torsdagen möttes riksdagsledamöterna Linda Westerlund Snecker (V) och Hanif Bali (M) i en debatt på temat ”det öppna Sverige”. KD-ledaren Ebba Busch har lovat ett snävare public service-utbud vid en valseger, och Hanif Bali anser att frågan måste tåla diskussion.

– Man borde titta på hur BBC genomförde flera reformer i England för att upprätthålla en bättre balans. Den självinsikten kommer vi inte att nå om man inte kan diskutera public service utan att bli utmålad som ett Viktor Orbán-fan, säger han.

– Vi ser i dag att auktoritära stater försöker tysta journalister. Jag vill ha ett stort och bra public service som är fria att granska politiker, svarar Linda Westerlund Snecker.

”Klankriminella gör upp om fred”

Senare i september presenterar regeringen sin höstbudget och ett återstartspaket som omfattar 100 miljarder kronor. V-ledamoten anser att pengarna ska gå till att rusta välfärden. Hanif Bali tillägger att man även måste satsa på trygghet, polis och kriminalvård.

– Det mest akuta är kriminalitet, utanförskap och segregation, en ”gettofiering”. Förut var det ett storstadsfenomen, men nu poppar det upp utanförskapsområden i varenda bygd. Vi måste se till att statens våldsmonopol gäller där också. I Göteborg ser vi i stället hur klankriminella gör upp om fred och trygghet i staden snarare än polisen.

Linda Westerlund Snecker stämmer in.

– Både landsbygd och utanförskapsområden är övergivna av politiken i dag. Jag är djupt förbannad på hur gängkriminaliteten har utvecklats. Här har regeringen misslyckats. Nu har man chansen, det finns en stor budget, att skapa trygghet i våra utsatta områden. De här personerna ska inte gå fria, säger hon.

Debatt om frigivning

Hanif Bali anser att V-ledamotens uttalande går tvärtemot med Vänsterpartiets politik.

– Det är en märklig retorik när ni vill ha halvtidsfrigivning. Hur ska människor känna trygghet om brottslingar snabbt är ute på gatan igen? Om vi ska få trygghet behöver vi låsa in de här individerna så pass länge att de inte är i sina mest brottsaktiva år när de kommer ut, säger M-ledamoten.

– Om vi låser in unga personer under så lång tid innebär det att de kommer ut som riktigt kriminella vuxna. Ni är fine med att släppa ut dem som gängledare. Jag vill att personer som kommer ut från anstalt kan komma in i samhället igen. Sedan är vi helt för den frigivningstid som finns i dag, svarar Linda Westerlund Snecker.