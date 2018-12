Under onsdagen monterades en uppvärmd vägg med krokar på Kopparbergsvägen i centrala Västerås upp. Här kan jackor hängas upp av alla som vill, för att sedan hämtas av de som behöver i kylan. Principen till initiativet är ”ta en om du behöver – ge en om du har över”, skriver SVT Västmanland.

Den uppvärmda väggen går under namnet ”Wall of kindness” och bakom ligger Västerås Stadsmission och mäklarfirman Widerlöv & Co Västerås.

På Facebook uppmanar de alla att hjälpa till om de kan.

”Tillsammans med Västerås stadsmission vill vi ge fler möjlighet att slippa frysa under årets kallaste månader. Vi ses på Kopparbergsvägen 8,” skriver mäklarfirman.

”Wall of kindness” kommer stå kvar i centrala Västerås tills vidare, skriver SVT.