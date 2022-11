Hånet: Rekryterar 300 000 myggor

Det var 28 oktober under ett FN-möte som Rysslands ständige representant Vasilij Nebenzya hävdade att Ryssland upptäckt att ukrainska drönare ”var försedda med myggor som kan sprida farliga virus”.

– De transporterar en behållare på drönare med ett stort antal mygg till ett visst område och släpper dem. Människor smittas med särskilt farliga sjukdomar, hävdade Nebenzya, utan att lägga fram några bevis, enligt ukrainska Pravda.

– Sjukdomen är ett bättre verktyg än de mest moderna vapnen, ansåg Nebenzya.

Ukrainska hånet: ”Partiell mobilisering”

Nu svarar den ukrainske försvarsministern Oleksij Reznikov på det påståendet – med ett hån.

”En partiell mobilisering har aviserats i Ukraina”, inleder han ett inlägg på Twitter.

”Vi planerar att rekrytera 300 000 myggor. Projektet går under namnet 'Myggor mot Moskva'”, skriver han vidare.

Bortom hånen länderna emellan rasar striderna alltjämnt. I den senaste uppdateringen från den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War försöker Ryssland fortsatt att ”binda upp” ukrainska trupper norr om Charkiv mot gränsen till Ryssland – detta genom småattacker i området. Ryssland förbereder sannolikt, enligt ISW, fortsatta deporteringar av civila från Cherson i östra Ukraina.