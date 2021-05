Han lurade sina vänner och flickvänner på miljontals kronor

Som ung hade ”Adam” det mesta. Han kom från goda förhållanden, uppväxt på en herrgård någonstans i Mellansverige. I grundskolan beskrevs han som smart, men lite lat.

Men Adam utvecklade också en annan sida. Han började skryta om det mesta. Hittade på historier. Skolkompisarna kallade honom för mytoman.

Berättelsen om romansbedragaren, som i dokumentären kallas Adam, visas i det senaste avsnittet av TV3:s ”I huvudet på en gärningsman”, som sänds på torsdagar klockan 21 samt på Viaplay och Viafree.

Lögnerna tog över

Med en påkostad yta framställde sig Adam som förmögen och framgångsrik. Och med hjälp av den ytan lyckades ha lura kvinna efter kvinna, vän efter vän, på miljontals kronor. På en studentfest träffade han Caroline.

– Han var skitsnygg, världens charmigaste kille, säger hon i dokumentären.

Hon beskriver hur han blev alltmer kontrollerande. Hur lögnerna tog över. Han anställde henne i sitt företag och utlovade hög lön – men några pengar fick hon aldrig. Och något företag existerade inte.

Flickvännen ”Sara” var 13 år när hennes pappa gick bort. Nästan hela arvet, cirka 1,5 miljoner kronor, lyckades Adam komma över.

Genom att påstå att han arbetade för investmentbanken Goldman Sachs fick han henne att flytta med till först Hongkong, sedan New York. Det är vid påstådda lägenhetsaffärer i New York som Sara för över sina pengar till Adam. Men några giltiga kontrakt har han inte kunnat presentera – de flyttade inte ens in i lägenheten han påstod att de köpt.

– Vi skulle gifta oss, det var en relation där båda fick chippa in, så enkelt var det. Hon ville inte att jag skulle betala för allting, sa Adam under rättegången.

Lurade tobaksmiljonären

Under tiden i New York fortsatte Adam att odla bilden om sig själv som en framgångsrik finansman på Goldman Sachs. Han smälte in och umgicks med gräddan av New Yorks unga och rika. Tobaksmiljonären David Sley blev en god vän – och ett offer. Adam ska bland annat ha kommit över Sleys kortuppgifter. FBI utreder fallet.

– Om han sätter sin fot på amerikansk mark igen kommer han att välkomnas av beväpnade vakter. Jag hoppas han får det mottagandet en dag, säger David Sley.

Samtidigt började Sara misstänka att allt inte stod rätt till. Och hemma i Sverige började hennes familj nysta i Adams bakgrund. När Sara och Adam kom hem för att fira jul konfronterades Adam.

– Jag var inte förberedd, så jag hade inte några papper eller något sådant, sa Adam i rätten.

Grupp på Facebook

Adam och Sara gick skilda vägar. Samtidigt började flera av Adams offer få kontakt med varandra på Facebook. Caroline, ex-flickvännen, berättar att hon bjöds in i en grupp.

– Det var 20-30 personer i gruppen, blandat killar och tjejer. Många som jag vet blivit lurade fanns inte med, så jag förstår att det är en minoritet av de som blivit lurade.

I gruppen peppas medlemmarna att anmäla Adam. Han greps och hann sitta häktad i över ett år innan rättegången hölls. Domen slogs fast till två års fängelse och 1,5 miljoner kronor i skadestånd, varav drygt en miljon till Sara. Eftersom han fick avräkna tiden i häktet från straffet kom han ut igen efter bara några månader. Och bedrägerierna började på nytt.

– Han stack ut på många sätt, proper, vältalig. Men det som också stack ut och som gör att jag inte kommer att glömma ärendet, är att han var fullständigt immun mot all den kritik som riktades mot honom, säger Saras målsägandebiträde Hanna Lindblom.

År 2020 dömdes Adam på nytt i hovrätten. Den här gången för bedrägerier vid 239 tillfällen mot ännu en flickvän. Domen: Ett års fängelse.

– Det som driver en sådan här person är delvis pengar. Men det är inte bara pengar. Det är minst lika mycket spänning. Man jagar, försöker överlista och när man lyckas finns det en glädje i det, förklarar psykologen Monica Emanell.