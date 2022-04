Han misstänks för skotten – har hotat med terror

Polisen misstänker att Frank R James, 62, är den som gick till attack mot New York-bor i tunnelbanan mitt i morgontrafiken på tisdagen. Han är på onsdagen fortfarande på fri fot.

Skjutningen, som skadade närmare 30 personer, inträffade i området Sunset Park i Brooklyn, cirka en kvarts färd med tunnelbana från Manhattan. I New Yorks officiella guide beskrivs det som att området har två delar: ett ”Chinatown” och en del med invånare som har kopplingar till Latinamerika. Enligt statistik från NYU Furman Center står dessa två grupper för omkring 70 procent av invånarna.

Och attacken sker i en tid då personer med asiatiskt ursprung är extra utsatta i New York. Hatbrotten har ökat markant och Politico räknar upp flera incidenter som skakat om staden: en kvinna som blivit knuffad framför tåget, en äldre person som blev attackerad på gatan samt en kvinna som dödades med 40 knivhugg i Chinatown på Manhattan. Under förra året registrerade NYPD 131 hatbrott mot asiater, motsvarande siffra för år 2019 är ett enda hatbrott.

Rasistiska inlägg

Motivet bakom Frank R James attack är fortfarande in klarlagt, då han ännu inte är gripen. Det allmänheten fått veta om den misstänkte gärningsmannen är att han har adresser i delstaten Wisconsin - omkring 15 timmars bilfärd från New York - och Philadelphia, som ligger två timmar från Manhattan. Enligt NBC har han också kopplingar till Milwaukee och New York.

Frank R James har en Youtube-kanal, där han postat omkring 350 videoklipp bara det senaste året. Enligt ABC7 har Frank R James, som själv är svart, i en del videos gått hårt åt andra svarta, och med hårda ord slagit fast att ”dramatiska” åtgärder behövs.

Enligt Rolling Stone finns en rad rasistiska inlägg, mot bland annat svarta och latinos. Exempelvis diskuterar han i ett klipp om svarta kvinnor borde tvångssteriliseras, enligt Rolling Stone. Han hyllar också 11 september som ”den vackraste dagen i det här landets historia”, enligt tidningen.

Uttalat hot om brott i tunnelbana

Varför attacken skedde i just tunnelbanan vet man inte i nuläget, men i flera av sina Youtube-videos har Frank R James nämnt just tunnelbanesystemet.

I februari i år gav borgmästaren Eric Adams stadens invånare ett löfte att tunnelbanan skulle bli tryggare. Bland annat vill han få stopp på att många hemlösa uppehåller sig där, då dessa uppges bidra till en eskalering av våld och otrygghet i tunnelbanan, enligt New York Times. Problemet ska lösas bland annat genom att poliser, samt en stor personalstyrka med kompetens kring psykisk ohälsa, ska patrullera tunnelbanan.

I en video säger Frank R James att initiativet är ”dömt att misslyckas”. Han ska enligt Rolling Stone ha gått så långt som att säga att han lätt skulle kunna utföra ett brott i tunnelbanan utan att bli gripen.

Vidare har det uppgetts att Frank R James beskriver sig själv som ett offer för vad han ser som ett misslyckat initiativ för att hjälpa personer med psykisk ohälsa i New York, enligt ABC7, och kopplar ihop det med den hjälp och personal som ska finnas i tunnelbanan efter Eric Adams initiativ.

– De gjorde mig farligare än jag eller någon någonsin kunde föreställa sig, säger han i en video enligt Rolling Stone.

Har en kriminell bakgrund

Frank R James har en kriminell bakgrund, dock innehåller den inte något som är i paritet med dådet på tunnelbanan. Han har gripits tre gånger för stöld, störande beteende och intrång, enligt NBC. Men i den nu misstänkte gärningsmannens historia finns också hot om terror.

Attacken på tunnelbanan beskrivs officiellt inte som en terrorhandling, men den juridiska rubriceringen är ännu oklar, enligt NBC.

Då Frank R James har uttalat sig aggressivt om borgmästaren Eric Adams har säkerheten runt honom skärpts, enligt NBC.

Hittade bensin och fler vapen

Skjutningen på tunnelbanan i Brooklyn hade kunnat sluta betydligt värre, misstänker polisen. På platsen hittade man vapen, ammunition, bensin och fyrverkeripjäser, enligt New York Times.

Dessutom finns det tecken som tyder på att Frank R James vapen fastnade, vilket kan ha förhindrat en ännu mer omfattande skjutning. Frank R James hann på tisdagen avlossa 33 skott.

På tisdagseftermiddagen kunde polisen spåra en hyrd skåpbil som Frank R James parkerat i Brooklyn.

På onsdagskvällen, svensk tid, är Frank R James fortfarande på fri fot och polisen har utfäst en belöning på nästan en halv miljon svenska kronor till den som kommer med tips som leder till ett gripande.

