Han fick sin bil bränd: ”Vill inte bo här längre”

– Otryggheten har definitivt ökat under de senaset två åren och det här är ett stort steg åt fel håll, säger det moderata oppositionsrådet Peter Eriksson.

Människorna vi möter i Trollhättan är inte chockade trots de två senaste dygnens händelser med utbrända bilar och eldhärjade fastigheter. Man har blivit van vid brinnande bilar och kriminella gäng, säger flera personer som vi pratar med.

En äldre kvinna går förbi det tidigare eldhärjade parkeringshuset i centrum och skakar på huvudet.

– Jag är inte förvånad, men rädd. Varför gör våra politiker i Trollhättan och i Stockholm ingenting åt de här kriminella gängen. Vi måste höja straffen och markera att det här inte är okej, säger hon.

Bredvid kvinnan står oppositionsrådet Peter Eriksson (m) och tittar upp mot de två utbrända översta våningarna.

– Det finns de element i dag som för krig mot samhället, säger han.

Petrer Eriksson säger att han är upprörd på Morgan Johansson.

– Jag blir högst provocerad av justitieminister Morgan Johansson när han säger att det är kommunerna som ska lösa detta tillsammans med socialtjänsten. Det är naivt att tro att det går på det sättet. Vi måste ha konkreta åtgärder på plats.

– Människor är arga, frustrerade ,förtvivlade och de börjar bli oroliga för sin egen säkerhet, säger Peter Eriksson.

En av de 34 brända bilarna i Trollhättan, natten mot torsdag. Foto: HENRIK JANSSON

”Vill inte bo här längre”

På Kronogården står en man och hans son vid en parkeringsplats och tittar på sin utbrända bil.

De berättar att fönstren till deras lägenhet skallrade när bilen exploderade på onsdagskvällen.

De är ledsna men också tacksamma att de lyckades rädda sin andra bil som stod parkerad på parkeringsplatsen bredvid.

– Vi fick båda precis jobb, det blir svårt att bara klara sig med en bil. Jag vill inte bo här längre, säger mannen.

På kommunhuset hölls i dag en presskonferens med polisen, kommunalrådet Paul Åkerlund och stadsdirektören Said Niklund.

Paul Åkerlund, S, är kommunstyrelsens ordförande. Foto: HENRIK JANSSON

Lokalpolisområdeschefen Jenny Wester säger att de inte har några gripna och att de inte heller vet vem eller vilka personerna är som brände bilar och fastigheter.

– Vi jobbar intensivt i utredningsspåret och vi har nått framgång under dagen, säger Wester.

Vad är det för framgångar ni nått?

– Vi har nått framgångar i utredningen, men jag kan inte säga så mycket mer av utredningstekniska skäl.

Hon säger att polisarbetet mot gängkriminella i Trollhättan är ett svårt arbete.

– Vi har ett samarbete med Trollhättans stad och med andra aktörer. Här är vi många som måste gå ihop och arbeta långsiktigt och strukturellt mot den här problematiken.

Varför är det svårt?

– Det handlar om en brottslighet där man rekryterar unga in i ett kriminellt leverne och ett destruktivt leverne. Polisen, skolan, vi är många som måste gå samman för att stoppa den här negativa spiralen.

Vi jobbar intensivt i utredningsspåret och vi har nått framgång under dagen, säger Jenny Wester, lokalpolisområdeschef. Foto: HENRIK JANSSON

Två pojkar tittar på den utbrända bilen på parkeringen i Kronogården.

KS-ordföranden: ”Ett bakslag”

Kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund säger att han tycker att Trollhättan - trots de två sista dygnens händelser - är på väg åt rätt håll.

– Det här var ett bakslag, men vi måste fortsätta vårt förebyggande arbete och få med människor i samhället och känna sig behövda och skapa mer jobb. Det är A och O.

Men de här attackerna mot samhället är den största hittills i Trollhättan?

– Ja, det här var ett bakslag. Det medges, men hade vi inte haft det omfattande arbete som vi gör varje dag, hur hade det sett ut då. Det hade man bara kunnat spekulera i. Men jag är helt övertygad om att vi jobbar på rätt sätt.

Åkerlund säger också att Trollhättan inte har några bekymmer med att ordna fram fler medel för att bekämpa kriminaliteten och segregationen i Trollhättan.

– Vi sätter in jättestora pengar redan i dag. Och det gäller att sätta in dem på rätt sätt. Men skulle det visa sig att vi behöver sätta in ytterligare då får vi pröva det, säger Paul Åkerlund.