Han blev patient zero – så spreds mutationen

23 oktober flyger en 36-årig man från Hongkong till Sydafrika. 20 dagar senare, 11 november, flyger han hem igen – då ovetandes om att han snart ska komma att bekräftas smittad med covid.

Enligt de strikta reserestriktionerna som finns i Hongkong placeras 36-åringen, i vetenskapliga termer kallad fall ”12388”, på karantänshotellet, Regal Airport Hotel i Chek Lap Kok – där han skulle stanna i 21 dagar.

Två dagar senare testar han positivt för covid – 14 november läggs han in på sjukhus med mycket höga nivåer virus i kroppen. Det står då klart att han smittats av coronavarianten som nu kallas omikron.

Som det första dokumenterade fallet av den nya varianten är den 36-årige mannen från Hongkong patient zero.

En person till på hotellet smittad

22 november laddar Hongkongs center för folkhälsa, CHP, upp genomet från viruset han smittats med i den internationella databasen, GISAID, som används flitigt av virologer världen över för att analysera och jämföra data.

Samma dag upptäcker CHP ytterligare ett fall på hotellet, fall 12404, en 62-årig kvinna från Kanada, som bott i hotellrummet mitt emot fall 12388. De flaggar i GISAID för att varianten de hittat kan vara mycket smittsam.

”Experternas utlåtande antyder att fall 12404 kan ha smittats i när luften flödade från fall 12388:s rum i samband med att dennes dörr öppnades, då fall 12388 inte bar sitt munskydd”, skriver CHP, enligt Inews.

Enligt Today Online bar den 36-årige mannen ett återanvändbart munskydd med ett slags utandningshål på sidorna.

Hälsoexperter i landet uppger för Inews att de har sett exempel på den typen av smittspridning i fall med deltavarianten.

CHP uppger att de har smittspårat alla som befunnit sig på hotellet mellan 11 och 14 november, och har inte hittat några ytterligare fall.

Parallellt med att fallen i Hongkong undersöks kliar sig virologer och forskare i Sydafrika i huvudet. Där hade andelen positiva fall hos de som testat sig ökat från 1 till 6 procent inom loppet av de första två novemberveckorna.

Smittan ökar i epicentrumet

De förstår då att orsaken kan vara den nya omrikonvarianten.

I Sydafrikas huvudstad, Pretoria, som nu döpts om till Tshwane, ökade smittan med nästan 30 procent från den 14 november till den 20 november.

– Vi kan se på kartan för distrikten väldigt klart hur det verkar som att det har utvecklats. Men jag påstår inte på något sätt att den här varianten har sitt ursprung här, berättade professor Tulio de Oliveira som är chef för Sydafrikas epidemicenter och som sitter med i WHO:s spårningsgrupp, under en pressbriefing tidigare i veckan.

Sydafrika som land har tidigare haft få antalet smittade, som legat runt 200 per dag. Men under den gångna veckan har antalet fall ökat dramatiskt. Under torsdagen var dagstalet på 2 465 personer och under lördagen var samma siffra 3 220.

Kartan över Gautengprovinsen visar tydligt hur omikronvarianten har spridit sig, från under en procent till nästan 30 procent. Till vänster är det bara Pretoria som är ljusgrönt sista dagen i oktober och första veckan i november, sen sprider sig omikron både väster och österut nästa vecka, kartan i mitten, för att sen breda ut sig ännu mer, gult indikerar det och det röda är Pretoria som är epicenter med nästan 30 procent.

Att snabbt få koll på smittspridningen av omikronvarianten är det bästa vapnet för att möjligen bromsa smittspridningen över resten av världen. Doktor Richard Lessells berättade i veckan för Expressen att ett enkelt PCR test indikerar om man bär på den nya varianten. Att kunna testa enklare och snabbare gör stor skillnad.

PCR-testet heter Thermo Fisher TaqPath assay.

– Det kommer kunna hjälpa oss att mycket snabbare kunna se spridning av den nya varianten.

Drabbade har fått milda symtom

Än har den nya varianten inte visat tecken på att vara varken allvarligare eller dödligare, även om det är för tidigt att säga.

Läkaren Angelique Coetzee som är ordförande i den medicinska föreningen i Sydafrika har själv behandlat patienter som har den nya varianten. Hon säger till New24 att det bara varit milda symtom och att man inte sett ett högre tryck på intensivvården ännu. Men att patienter har varit trötta och utmattade.