Hamas nya strategi: Ska aktivera folkligt motstånd

Under rigorösa säkerhetsåtgärder kliver Hamasledaren Ismail Haniya, 58, in i restaurang al-Saha i utkanten av Beirut. Vi är en liten grupp journalister som bjudits in för att träffa ledaren för den palestinska islamistgruppen.

Men vi måste alla hålla avstånd på grund av riskerna för corona.

Samtidigt åker tre delegationer – från Förenade arabemiraten, Bahrain och Israel – till Washington för att underteckna ett fredsavtal som fördöms av samtliga palestinska grupper, bland dem Hamas och Fatah.

Egyptisk delegation i Gaza

Under tiden befinner sig en säkerhetsdelegation från Egypten i Gaza för att diskutera bland annat en ny fångutväxling med Israel. Hamas håller fyra israeler som fångar, två soldater som försvann under kriget 2014 och tros vara döda och två andra som Israel säger att de är civila och av en okänd anledning tog sig över gränsen till Gaza och greps.

– Vi välkomnar Egyptens medlarroll som kan leda till ett nytt avtal om fångutväxlingen. Vi hoppas att vi når resultat i denna fråga snart, säger Ismail Haniya.

Han redogör för Hamas nya strategi inför det som han och många andra palestinska ledare ser som nya utmaningar efter att flera arabiska Gulfstater vill teckna fredsavtal med Israel trots palestinska protester.

Fredsavtal ska undertecknas

Den 15 september ska Förenade arabemiraten och Bahrain underteckna ett fredsavtal med Israel. Det ses som en stor diplomatisk seger för den amerikanske presidenten Donald Trump som medverkat till att avtalen sluts.

Ismail Haniya, ledare för Hamas som motsätter sig alla fredsavtal och förhandlingar med Israel, är kritisk.

– Det är inget fredsavtal. Trump och Netanyahu behöver det, båda måste stärka sin ställning på hemmaplan, säger Haniya.

Parterna träffas i USA och har redan förklarat att man ska inleda total normalisering av relationerna. Det är ett beslut som ingen av de palestinska grupperna inklusive president Mahmoud Abbas parti, Fatah, ser positivt på. Tvärtom.

Kallar hem sina ambassadörer

De palestinska myndigheterna har i protest kallat hem sina ambassadörer från de två Gulfstaterna. PLO hotar med att frysa alla diplomatiska relationer till varje land som följer de två Gulfstaternas linje. Men Hamas vill se ännu radikalare åtgärder.

Hamas har från första början motsatt sig Osloavtalet och tanken om en tvåstatslösning. Foto: Aziz Taher

– Vi har kommit överens med samtliga palestinska grupper om att aktivera det folkliga motståndet i Västbanken. Vi anser att Osloavtalet som är orsaken till den palestinska splittringen är bakom oss nu. Avtalet är dött och vi kräver av vår broder, president Mahmoud Abbas, att han ska dra tillbaka erkännandet av Israel, säger Haniya.

Hamas har från första början motsatt sig Osloavtalet och tanken om en tvåstatslösning. Gruppen vägrar att erkänna Israel och vill ha en palestinsk stat på hela det område som i dag är Israel, Gaza och Västbanken.

Första gången sedan 1982

Det är första gången sedan den israeliska invasionen av Libanon 1982 en så högt uppsatt palestinsk ledare besöker landet. Haniya besökte flera palestinska flyktingläger och träffade flera politiska ledare i Libanon, bland dem Hizbollahledaren Hassan Nasrallah.

En rad libanesiska politiker protesterade mot besöket och bilderna från lägren med väpnade män väckte ilska bland politiker och allmänheten.

– Palestinska vapen i lägren är gamla. Det har funnits där sedan länge. Det vapen som syntes i lägret Ayn al-Helweh var inte bara Hamas vapen utan det även andra palestinska gruppers vapen. Vi kommer aldrig att använda våra vapen internt i Libanon, lovar Haniya.

Haniya besökte flera palestinska flyktingläger.

Raketer mot fienden

Han förklarar ett tidigare uttalande om att deras raketer är redo för att avfyras mot ”fienden”.

– Vi menar inte att vi ska avfyra raketer från Libanon. Vi gör det från våra områden, säger Haniya.

Haniya säger att Osloavtalet som tecknades mellan Israel och PLO 1993 är dött. Osloavtalet är en fråga som splittrade palestinierna. Splittringen skapade en djup klyfta mellan Gaza och Västbanken. 2007 genomförde Hamas det som Fatah beskrev som en militärkupp i Gaza. Men nu vill Haniya att de interna problemen ska lösas för att bemöta de nya ”utmaningarna”.

”Strategi för vår kamp”

– Nu är det är ett bra tillfälle för att organisera om och skapa en ny gemensam agenda som kapar bandet med Osloavtalet helt. Vi ska komma överens om strategin för vår kamp mot ockupationen med motståndet som grund, säger Haniya.

– Jag menar det totala motståndet. Förhandlingar utan motstånd på fältet är bortkastad tid. Vi ska komma överens om hur vi kan samordna motståndet på fältet med förhandlingsstrategier, säger Haniya.

Han öppnar vägen för ett nytt parlamentsval och även för att ansluta både Hamas och Islamiska Jihad till den palestinska takorganisationen PLO.

– Hamas vill inte ersätta PLO. PLO är den legitima representanten för vårt folk, säger Haniya och fortsätter:

”Upphäv Osloavtalet”

– Vi kräver av vår broder Mahmoud Abbas att upphäva Osloavtalet helt och dra tillbaka erkännandet av Israel för att inte andra ska ta det som ursäkt för att erkänna Israel.

I samband med det syriska upproret 2011 gjorde flera Hamasledare, bland dem Haniya, uttalanden som stödde oppositionen mot regimen. Det har kostat Hamas mycket. De kastades ut från Syrien.

I en intervju med Expressen 2015 sa den syriska presidenten Bashar al-Assad:

– Hamas kommer aldrig att komma tillbaka till Syrien.

Hyllar Syrien

Efter det att den väpnade oppositionen i Syrien försvagats president al-Assad ser ut som en segrare svänger Hamas igen.

– Ingen person som finns på palestinsk mark, oavsett grupp, kan negligera Syrien överhuvudtaget. Ingen kan förminska Syriens historia, geografi och dess nationella djuphet, säger Haniya.

– Vi glömmer inte att Syrien öppnade sina armar för tusentals av vårt folk. Vi glömmer inte att Hamas var gäster i Syrien i tio år.

– Syrien är en av de viktiga hörnstenarna i regionen. Lika viktigt som Egypten eller andra länder. Vi är tacksamma över det och tackar folket, regeringen och presidenten i Syrien. Vi vill ha starka relationer till Syrien, säger Ismail Haniya.