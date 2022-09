”Håller sin falukorv – och står och ljuger en stund”

Det var under Sveriges Radios ”Ekots” partiledardebatt på fredagen som Kristdemokraternas Ebba Busch hade med sig en ring falukorv in i studion. Hon lyfte upp den under en ordväxling på temat inflation.

– Det här är symbolen för allt som är bra med Sverige. Det här har alla svenskar alltid hittills haft råd med. Falukorv. Men det är också symbolen för allt som är fel med Sverige, sa KD-ledaren och fortsatte:

– En falukorv brukade kosta 25 kronor för ett år sedan. Nu kostar den 40 kronor sen vi fått ”Magdapriser”, ”Stenevi-skatt” och ”Annie-tillägg” på både el och drivmedel.

Schulman: ”Ljuger”

Utspelet får författaren Alex Schulman att ”må dåligt”, skriver han i Dagens Nyheter och ställer sig frågande till greppet att ta med en korv för att visa upp i en debatt – som sänds i radio.

”Varför tycker jag att det är så obehagligt, jo därför att det är obegripligt. Vi är rädda för allt vi inte förstår. Vad ska falukorven betyda? Jag minns andra generande tilltag av samma slag, otäcka minnesfragment av Gustav Fridolins kolbit passerar förbi, men det här är ändå något annat.”

Schulman följer också upp påståendet om prishöjningen och slår fast att det inte stämmer. Man kan fortfarande få en likadan falukorv för mellan 20 och 25 kronor på flera av de stora matkedjorna i Sverige, skriver han.

”Det hindrar inte Ebba Busch. Hon gör stort nummer av falukorven under debatten, och hon tar den med sig till pressintervjuerna efteråt. Hon håller sin falukorv i handen och står där och ljuger en stund – '40 kronor kostar den här.'”

