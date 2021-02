Västerbotten är nu hårt drabbat av coronapandemin med 11 830 smittfall – med 177 nya fall det senaste dygnet.

En av smitthärdarna i regionen är anläggningen i Skellefteå där Northvolts batterifabrik håller på att byggas, där det har konstaterats åtminstone 150 fall. Enligt SVT finns 34 fall av den brittiska mutationen bland de 150.

Region Västerbottens smittskyddsläkare Stephan Stenmark Region Västerbottens smittskyddsläkare Stephan Stenmark säger till tidningen att han tror att det kan vara det största klustret av den varianten som är känd i Sverige just nu.

– Vi testade alla som kom tillbaka till fabriken efter jul, men några veckor därefter såg vi att något allvarligt hade skett, säger Jesper Wigardt under ett informationsmöte under torsdagen.

De nya kraven för att kunna jobba på batterifabriken

Mellan 1 000 och 1 100 arbetare, många utländska gästarbetare, jobbar varje dag på platsen och befinner sig nära varandra i boendebaracker och minibussar som transporterar dem fram och tillbaka.

Under torsdagen beslutades det om nya krav på fabriken: Som innebär att tre olika kategorier tillåts att befinna sig på fabriksområdet.

• Personer som haft covid-19 under de senaste sex månaderna.

• Personer som är temporärt boende i Skellefteå.

• Personer som upprätthåller kritiska funktioner för att inte riskera övriga anställdas säkerhet och hälsa.

Bolaget har genomfört 4 000 tester sedan i julas

Åtgärderna bedöms leda till att ungefär 500 av arbetarna skickas hem.

– Med de åtgärder vi vidtar i dag så tror jag att vi kommer minska personalen på plats med hälften, säger Jesper Wigardt.

Under torsdagen rapporterades det om att en person som varit gästarbetare på fabriken dött efter att ha insjuknat i covid-19.

Sedan jul har bolaget genomfört cirka 4 000 tester av personalen och enligt Wigardt har de positiva svaren legat kring 5 procent.

– Under torsdagen har vi testat cirka 200 personer varav 6 procent var positiva, säger Jesper Wigardt.

Northvolt tittar på möjligheten upprätta en tillfällig livsmedelsbutik på byggområdet, detta för att minska de anställdas rörelser ute i samhället, enligt Jesper Wigardt:

– Vi tar det här på största allvar och gör allt vi kan, sade han under presskonferensen berättar TT.

Han säger att inget just nu tyder på att tidsplanen för utbyggnaden av fabriksområdet kommer att gå långsammare på grund av att de 500 i arbetsstyrkan skickas hemunder en tid.

Northvolt Till slutet av året beräknas batteriproduktionen starta i fabriken i Skellefteå. Mot slutet av 2025 uppskattar företaget att antalet anställda når 3 000 i Skellefteå. Fabriksområdet kommer att bli större än Gamla stan i Stockholm. Källa: Northvolt TT Visa mer

