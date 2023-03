Det var strax innan jul som städare upptäckte den märkliga synen inne i en av tingsrättens förhandlingssalar.

När tingsrättens personal skulle öppna dörren till salen höll någon emot, och polis tillkallades.

Kvinnan som legat på golvet visade sig då vara en av domstolens egna anställda.

”Hon var enligt uppgift från dem som träffade henne berusad och nonchalant”, står det i anmälan till personalansvarsnämnden.

Såg hur de gjorde entré

Arbetsgivaren började undersöka händelsen. Via övervakningskameror kunde de se hur kvinnan gick in genom tingsrättens entré tillsammans med två män sent på natten. Tidigt på morgonen syntes kvinnan släppa ut männen från domstolen igen, varefter hon själv gick tillbaka in.

Hon hävdar att hon inte hade någon möjlighet att ta sig hem, var berusad, och somnade på golvet i en av förhandlingssalarna.

I anmälan till personalansvarsnämnden står det att kvinnan sedan skickat ut ett mejl till kollegerna på domstolen där hon skrev hur ledsen hon var för det som hänt.

Slutsatsen: ”Riskbeteende”

Arbetsgivaren konstaterar i anmälan att de ser ”mycket allvarligt” på det som skett.

”Dels att under kraftig berusning somna i en av tingsrättens rättssalar. Dels - och alldeles särskilt - att på det sätt som skett släppa in två okända män innanför tingsrättens inre skalskydd med de konsekvenser som ett sådant riskbeteende kan få i flera avseenden”.

De skriver att det ”under inga omständigheter får hända igen”, och rekommenderar en disciplinpåföljd från personalansvarsnämnden.

