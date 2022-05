H22-mässa ska locka miljonpublik till staden

Stadsmässan H22 började planeras för tre år sedan och har efter hand växt i omfång.

– Man pratar om att den klassiska H55-utställningen 1955 hade en miljonpublik. Vi hoppas slå det rekordet, säger projektchefen Soraya Axelsson.

Mässan startar den 30 maj och pågår till den 3 juli. Hela staden kommer att märka av arrangemanget.

Nya byggnader och nytt torg när man kliver i land på den nya bostadsön i Oceanhamnen. Foto: Lina Danielsson Ett mäktigt konstverk möter besökare i Oceanhamnen. Det sju meter höga verket har gjorts av konstnären Thomas Nordström. Längst upp i snabelns topp kommer en låga att brinna. Foto: Lina Danielsson Det nya bostadskvarteret Oceanhamnen utgör en del av stadsmässan. Flera hundra bostäder har byggts precis vid inloppet till Helsingborg. Foto: H22

Men det finns ett antal huvudområden:

Oceanhamnen med cirka 350 nybyggda lägenheter alldeles vid kajkanten. Området var tidigare en del av hamnområdet med magasinsbyggnader.

Cityområdet med restaurangtält och upplevelser. Här finns också det nya kongresshotellet SeaU. Kändiskrögare som Daniel Berlin, Niklas Ekstedt, Tareq Taylor och andra lagar mat. Men astronauten Christer Fuglesang finns också på plats och testar rymdmat.

Slottshagen, området vid Kärnan. Här sker invigningen och här kommer bland annat bandet The Sounds att ge en konsert från Kärnans topp.

Drottninghög, stadsdelen i stadens nordöstra del som byggdes under miljonprogrammets dagar på 70-talet. Nu genomgår området en remarkabel förändring med nya bostäder och renoverade lägenheter.

Res bakåt i tiden

Det är också här man ges tillfälle att göra en resa bakåt i tiden och kliva in i en autentisk lägenhet från 1972.

Här kan man slå sig ner i soffan, kika i köksskåpen och känna efter hur det är att vara mitt i historien bland tidsenliga tapeter, ryamattor och tv-apparater med två kanaler.

För att upplevelsen ska bli komplett finns dessutom skådespelare i lägenheten i tidstypiska kläder.

H22 invigs av kronprinsessan Victoria, som stannar i staden i två dagar. Med på den kungliga resan finns även drottning Silvia, som själv inviger landet första riktiga Silviabo, ett hem för demenssjuka, i staden.

Hela H22-satsningen har en budget på en kvarts miljard kronor – men mycket av pengarna går tillbaka till satsningar inom kommunens verksamhet.

– Fokus för mässan ligger på hållbarhet och innovationer, säger projektchefen Soraya Axelsson.

Sveriges bästa street-food

Men det bjuds samtidigt på massor med kultur, musik och cirkus. Malmö Opera uppträder till exempel från ett lastbilsflak. Hx-festivalen skär in som en del av upplevelsen och Sveriges bästa street-food ska koras.

I ett antal bostäder kan besökarna gå husesyn. Till en av av lägenheterna på Drottninghög har Marie Olsson Nylander, känd från SVT:s ”Husdrömmar Sicilien” svarat för inredningen efter att själv ha växt upp i området.

H22 beskrivs vända sig till både vanliga besökare och till de som sysslar med stads- och miljöplanering.

Första utställningsveckan samlas flera tusen stadsutvecklare från Europa i Helsingborg. EU-kommissionen skickar representanter och från Sverige deltar fyra ministrar.

Soraya Axelsson, H22. Foto: H22

– Det här är inte bara en bomässa, det handlar lika mycket om det som sker mellan husen och innanför väggarna. Jag vill påstå att det är en världsunik mässa, säger Soraya Axelsson.

Bygger helt kvarter

Ikea, med Sverigekontor i Helsingborg, är en av H22:s samarbetspartners.

Företaget etablerar bland annat en marknadsplats under namnet DM (Do More) med ett stort tält, växthus och trädgårdsodlingar på Drottninghög. I kvarteret kommer det bland annat att finnas marknadsstånd, kafé och pop up-butiker.

Ikea bygger en mötespunkt i stadsdelen Drottninghög. Här vill man inkludera personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi vill bli mer relevanta i framtiden, säger Mattias Hennius, pressansvarig för Ikea Sverige.

– Det här är en ny stor satsning från Ikea som går utanför varuhusets traditionella ramar säger Mattias Hennius, pressansvarig för Ikea Sverige.

Tanken är att satsningen ska fortsätta leva även efter mässans slut.

I en annan del av staden, i Oceanhamnen, inreder Ikea det gamla hamnmagasinet 405 med restauranger och där även Ikea-museum säljer sina produkter.

Där blir även en våning med installationer som på ett kreativt sätt visar stadier i livet hemma. På en scen underhåller bland andra The Hellacopters och Timbuktu.

I magasinet möts besökarna dessutom av en robot som både guidar och serverar besökarna, enligt Mattias Hennius.