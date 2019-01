Leif GW Persson har fascinerats av de intriger som utspelades en gång i tiden alldeles i närheten av hans egen gård i Sörmland.

Det handlar om naziledaren Hermann Görings äktenskap med den svenska adelskvinnan Carin von Kantzow. Och den långa vänskapen med svenske greven Eric von Rosen och dennes hustru Mary.

Leif GW Perssons gård i Sörmland ligger i samma trakt som Rockelsta slott där Hermann Göring först mötte sin svenska fru. Foto: SVT

Satt på första bänk

I SVT-dokumentären "GW berättar – Göring i Sverige" framkommer hur en svensk familj sitter på första parkett när den tyska nazismen växer fram under 1920-talet, när den tar över Tyskland under 1930-talet och driver världen till katastrof under 1940-talet.

En återkommande fråga är: hur mycket visste man om nazisternas krigsförbrytelser? Vad kände Hermann Görings vänner i Sverige till om Förintelsen av sex miljoner judar?

– Det är inget som talar till deras fördel när den tyska örnen har fallit och man står där med facit i hand, säger GW i dokumentären.

Allt började en kall februarikväll 1920. Äventyraren och upptäcktsresanden greve Eric von Rosen beslutade att ta ett taxiflyg från Stockholm till sitt Rockelsta slott i Sörmland. Rikt folk kunde unna sig den lyxen, men i snöstormen var det svårt att hitta någon pilot.

Den unge före detta stridspiloten Hermann Göring, som efter första världskriget försörjde sig som civilflygare i Danmark och Sverige, tackade ja till det smått vådliga uppdraget. Han erbjöds efter lyckad landning natthärbärge på slottet och av en slump befann sig Carin von Kantzow där då. Hon var syster till Eric von Rosens fru Mary.

Carin von Kantzow övergav make, son och livet i Sverige efter att ha förälskat sig i den unge piloten Hermann Göring. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Det sa klick direkt

Hermann Göring föll som en fura för Carin och känslorna var besvarade. Hon övergav sin make och son i Sverige och följde med Göring ut i Europa. Där hamnade de inom några år i toppskitet av det tyska nazistpartiet. Hermann Göring utsågs till Adolf Hitlers ställföreträdare och Carin blev mycket populär. Paret sågs som tillgång med deras ingångar i överklassen.

Carin, som snart gifte sig med Göring, skrev många brev hem till sin mor i Sverige. Där beskrevs Hitlers idéer och judehatet i högst positiva ordalag.

Även Adolf Hitler uttalade sig förtjust om Carin Göring:

"Ni är rörelsens maskot, där ni är lyckas allt", utbrast Hitler en gång.

Men Carin Göring led av svag hälsa och dog redan 1931. Hon befann sig då på besök i Stockholm och begravdes vid Lovö kyrka i Mälaren.

Hermann Göring lät dock senare transportera hennes kvarlevor till sin enorma lantegendom utanför Berlin. Det var en kombination av jaktslott och mausoleum till hustruns ära. Göring kallade det Carinhall.

När kistan begravdes på tysk mark var alla ledande nazister på plats, inklusive Adolf Hitler. Även Görings svågerpar Eric von Rosen och Mary var där och på bilder från den pampiga propagandaceremonin ses de göra sieg heil-hälsningen med sträckta högerarmar.

Familjen von Rosen och även Carins son i sitt första äktenskap, Thomas von Kantzow, förblev Hermann Görings förtrogna under de fasansfulla år som skulle följa fram till slutet av andra världskriget 1945. Göring grundade Gestapo och var ansvarig för inrättandet av de första koncentrationslägren under hakkorset.

Eric von Rosen och Thomas von Kantzow uttalade sitt stöd för Göring även när han och ett flertal andra nazister dömdes till döden för krigsförbrytelser vid Nürnbergprocessen 1945.

Hermann Göring under ett besök i Stockholm 1931. Foto: PRESSENS BILD / SCANPIX SWEDEN

Många svenskar stödde Hitler

Sveriges förhållande till Nazityskland blev inte föremål för en kritisk debatt förrän långt senare. Men det var ingen hemlighet att många svenskar, inte minst inom överklassen och militären, såg upp till Adolf Hitler under hans inledande år vid makten. Antisemitismen fanns även i Sverige och kung Gustav V belönade Hermann Göring 1939 med den kungliga Svärdsorden.

Eric von Rosen och Mary uttalade sig vid flera tillfällen antisemitiskt, men var även försiktigt kritiska mot hur brutalt Hitlers SA-trupper gick fram mot judar vid kristallnatten 1938. Mary råkade då bli vittne till händelserna och protesterade.

"Att det tyska folket av rashygieniska skäl vill bli av med alla judar kan jag förstå, men sättet?", yttrade hon efteråt.

Hur mycket visste familjen von Rosen på Rockelsta slott i Flens kommun om nazisternas illdåd ute Europa?

– Något borde de ha listat ut. Men den här frågan diskuterades aldrig, de får aldrig frågan, det är inget man pratar om inom släkten, konstaterar GW Persson i dokumentären.

Han tror det handlar om förnekelse och ser paralleller till fall inom allmänkriminologin.

Hermann Göring utsågs till Adolfs Hitlers ställföreträdare och var även talman i den tyska riksdagen. Foto: IMAGO STOCK / IMAGO/ARKIVI/ IBL IMAGO SPORTFOTODIENST/ IBL

"Vanliga förnekelsen"

– Det är något jag ofta stött på. När någon medlem av en familj begått ett grovt brott och hur de närmste anhöriga då går in ett tillstånd av total förnekelse.

Han fortsätter:

– Precis så är det också i en här situationen. Med vanliga mänskliga och logiska mått mätt så är det i någon mening fullkomnligt obegripligt .

– Det är den där vanliga förnekelsen fast av en annan dignitet om vi ser till konsekvenserna i just det här fallet.

Hermann Göring begick självmord i fängelse 15 oktober 1946, natten innan hans dödsdom skulle verkställas.

