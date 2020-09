Guvernörens anklagelse: Trump orsakade utbrottet

Det var en märkbart ilsken Andrew Cuomo som höll presskonferens om coronakrisen på tisdagen. New York-guvernören riktade flera anklagelser mot USA:s president, Donald Trump. Bland annat menade han att Trump ”aktivt försöker döda New York City”, rapporterar flera amerikanska medier.

Uttalandet följdes upp av flera exempel på hur New York – enligt Coumo – felbehandlats under coronakrisen. Det handlade till exempel om brist på ekonomisk hjälp för att tackla viruset. Guvernören kritiserade även presidenten för att ha infört reseblockaden mot Europa för sent, något som slog hårt mot metropolen New York City.

– Donald Trump orsakade utbrottet av covid i New York. Det är ett faktum, ett faktum som han erkänt och som CDC (USA:s folkhälsomyndighet reds.anm) erkänt, och Fauci (Anthony Fauci, chef för CDC reds. anm) erkänt, sa Cuomo under presskonferensen.

Över 25 300 döda i delstaten

Trump har vid flera tillfällen gjort mothugg mot Cuomo för dennes kritik mot administrationens coronahantering. Presidenten har bland annat kallat honom för ”en fruktansvärd guvernör” och antytt att Cuomo bar skulden för den senaste tidens våldsdåd i New York City, rapporterar New York Times.

Efter guvernörens presskonferens på tisdagen har Vita husets talesperson, Judd Deere, lämnat ett uttalande.

– De enda som försöker skada folket i New York är de liberala politikerna och deras misslyckade stora regeringspolicys.

Delstaten New York har bekräftat över 440 000 smittade i covid-19, och över 25 300 personer har dött.

I New York City enkom har fler än 231 800 personer smittats, medan drygt 19 000 personer dött.

Presidenten villig att satsa allt på valkampanjen i höst

LÄS MER: Detta kan hända om Trump förlorar valet

LÄS MER: Bernie Sanders varning till sina egna supportrar