Guvernören hotar Trump: ”Bäst att han har en armé”

Det var under en extrainsatt pressträff på onsdagen som Coumo adresserade de stigande mordtalen och skottlossningarna.

Samtidigt som dessa stigit hotade Trump, i en intervju med New York Post under onsdagen, med att kraftigt minska New York-polisens, och andra ”anarkiststäders” budget.

– Det är bäst att han har en armé med sig om han ska gå nerför New Yorks gator. New York-bor vill inte ha något med honom att göra, säger den demokratiske guvernören enligt New York Post.

Anledningen till utspelet bygger på, vad Coumo kallar, Trumps krigsförklaring mot New York City.

– Det är alltid samma sak från honom. Det är politiskt, det är gratis. Och det är olagligt. Men det är ännu ett försök att döda New York City.

Om Coumo inte var tydlig nog med vad han menade så blev han det lite senare:

– Han kan inte ha tillräckligt med livvakter när han ska promenera i New York City. Folk vill inte ha något med honom att göra.

