Ryska styrkor fortsätter att bomba och omringa den strategiskt viktiga staden Severodonetsk i ett försök att inta ytterligare markområden i Donbass-regionen, det menar Luhansk oblasts guvernör Serhij Haidai.

Enligt Sky News ska Haidai ha sagt att ryssarna avsiktligt försöker att förstöra staden. Han menar att ryssarna använder sig av en så kallad ”brända jordens taktik,” vilket är en metod i krigföring där man förstör resurser som kan vara till nytta för fienden, som byggnader, boskap, färskvatten eller bränsle – för att försvåra för fienden att få fram underhåll och förnödenheter till sina trupper.

Attacker från fyra olika håll

Ryska styrkor uppges vidare ha ockuperat flera mindre orter och städer i Luhansk efter urskillningslöst bombardemang under ett dygn.

Under gårdagen meddelade regionens guvernör på Telegram att ryska styrkor attackerade Severodonetsk från fyra olika håll.

Ryska styrkor fortsatte markangrepp runt Severodonetsk men inga framsteg hade ännu bekräftats i området den 22 maj.

Enligt tankesmedjan Institute For the Study of War (ISW) har den ukrainska generalstaben rapporterat att ryska trupper genomfört misslyckade offensiva operationer runt Oskolonivka, Purdivka, Schedryshcheve och Smolyianinove.

Dessa offensiva operationer är troligen avsedda att omringa Severodonetsk från öster, och stödja tidigare framryckningar mot staden från norr.