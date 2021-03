Krisen för Andrew Cuomo fördjupas för varje dag som går. Efter de nya detaljerna om anklagelserna emot guvernören inleds nu en riksrättsutredning i kongressen. Efter ett, enligt Politico, fem timmar långt möte tillkännagavs beslutet att utreda den strida ström av anklagelser som lyfts emot Cuomo den senaste tiden.

Utredningen kommer att gälla såväl anklagelser om sexuella trakasserier och annat olämpligt uppträdande som hans administrations hantering av dödsfall på äldreboenden under coronapandemin.

– Rapporterna om guvernören är allvarliga. Kommittén (som sköter utredningen) får befogenhet att höra vittnen, kräva in dokument och utvärdera bevis, enligt New Yorks konstitution, säger Carl Heastie, talman för den lägre kammaren i New Yorks kongress.

Vittnesmål från guvernörsbyggnaden

Han säger att kongressens utredning kommer att löpa parallellt med den utredning som tillsatts av New Yorks chefsåklagare Letitia James och att de två utredningarna inte kommer att krocka´.

– New York-kongressens beslut har ingen betydelse för vår oberoende utredning av anklagelserna mot guvernör Cuomo. Vår utredning kommer att fortsätta, säger Letitia James i ett uttalande.

Lindsey Boylan, en av kvinnorna som anklagat Cuomo, anser inte att en utredning i kongressen är tillräcklig. En utredning är redan i gång, Cuomo borde ställas inför riksrätt omedelbart, skriver hon på Twitter.

Utvecklingen kommer dagen efter det att detaljer om en sjätte kvinnas anklagelser mot Cuomo blivit kända. Kvinnan ska ha blivit kallad till guvernörsbyggnaden för att hjälpa till med ett mindre tekniskt problem han hade med sin telefon. Väl där ska han ha stängt dörren om dem och tagit på henne under blusen, enligt en källa till tidningen Times Union.

Demokrater kräver Cuomos avgång

Under torsdagen skrev 59 demokrater, omkring 40 % av alla demokrater i New Yorks kongress, under ett upprop där de krävde sin partikamrats avgång. Tidigare under dagen bekräftade polisen i Albany – New Yorks huvudstad – också att de nåtts av rapporterna om den senaste anklagelsen. Någon brottsutredning har dock, såvitt känt, inte inletts.

Sammanlagt sex kvinnor har anklagat Andrew Cuomo för sexuella trakasserier eller annat olämpligt uppträdande. Lindsey Boylan och Charlotte Bennett, som båda arbetat för Cuomo, var först ut med anklagelserna. Lindsey Boylan säger bland annat att Cuomo försökt kyssa henne mot hennes vilja. Charlotte Bennett vittnar om mycket personliga och obekväma frågor.

– Jag förstod att han ville ligga med mig, sa hon när hon berättade om upplevelsen.

Senare har ytterligare tre kvinnor, Anna Ruch, Karen Hinton och Ana Liss, gått ut offentligt och talat om ovälkomna närmanden eller intima frågor.

Guvernören själv har bett om ursäkt för att han kan ha gjort kvinnor obekväma, genom att ställa närgångna ”skämtsamma” frågor, men han nekar till att någonsin ha tagit på någon på ett olämpligt sätt.

