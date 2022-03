Guld till Expressen i internationell tävling

Best integrated Program (Omni-channel integration)

Kund: Folkspel

GULD

Best Native Advertising Program (B2C)

Kund: Folkspel

SILVER

Best Use of Print Media

Kund: Valen

SILVER

Best use of Native Advertising on a Small Budget

Kund: Din Elon

BRONS

Native Advertising Agency/Studio of the Year (over 20 employees)

Bonnier News Brand Studio

BRONS