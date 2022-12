SMHI utfärdar en gul varning på annandagen då många kommer ge sig ut i trafiken efter julfiranden. Varningen gäller Norrlandskusten, södra Västerbottenkusten, stora delar av Svealand och även Dalarna och Värmland. Trafiken kan gå långamt på grund av dålig sikt, kraftigt snöfall men också regn på kalla vägbanor som ger ishalka.

Mest risk för halka är det på sträckan mellan Gävle och Umeå där bland annat E4 går, där pålandsvinden att snöfallet i stället blir regn eller snöblandat regn.

– Det finns risk för underkylt regn, med plötsligt ishalka, säger Anna Belking, meteorolog på SMHI.

I Dalarna och Värmland gäller den gula varningen kraftigt snöfall och det kan komma 10-15 centimeter nysnö under måndagen.

Risk för inställda tåg och flyg

Men det är inte bara biltrafiken som kan vara besvärlig under annandagen. SMHI varnar också för att tåg, buss- och flygtrafik kan bli försenad och inställd.

Redan under juldagen var det svåra förhållanden längs vägarna i stora delar av landet. I Borås ställdes alla stadsbussar in under hela dagen på grund av glashalka.

Det handlar om att mildare väder drar in över Sverige med flera nederbördsområden.

– Vägarna är rejält nerkylda, säger Per Holmberg på väderinstitutet Stormgeo.

Dåligt väder resten av landet

SMHI uppger att det kommer bli dåligt väder även i resten av landet, men att det inte är tillräckligt för att bli en varning. Vinden kommer tillta över Götaland under kvällen.

– Utmed Västkusten och Skåne kan det vara rätt så blåsigt, säger Anna Belking på SMHI.

Till havs har man också utfärdat flera varningar om kulingvind.

Meteorologen: Vädret under mellandagarna