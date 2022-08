Guide: KvP-redaktionens favoriter på Malmöfestivalen

Efter två år av corona och en stor längtan efter folkfest drar Malmöfestivalen äntligen igång igen – nu på fredag.

Under festivalveckan kommer du bland annat kunna äta högrevsburgare, våfflor i alla dess former och klassiska rätter från världens alla hörn – samtidigt som du lyssnar på några av Sveriges främsta artister.

Steve Angelo spelade på Stora scenen på Malmöfestivalen 2018. Foto: Pressbild/ Malmöfestivalen

Mat i mängder

Malmöfestivalen föddes 1985 som en festival som lyfte föreningslivet och ideella organisationer i Malmö. Sedan den allra första festivalen tog plats har den inletts med den stora Kräftskivan på Stortorget. Så även i år. Nykomlingar på matfronten i år är succén Saltimport som serverar viltkebab.

Och när du har blivit mätt finns det oändligt med aktiviteter – för både stora och små.

En bild från Kräftskivan på Stortorget 1985. Foto: T HOLL / SYDSVENSKAN TT NYHETSBYRÅN Kräftskivan är populär. Foto: Pierre Ekman Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

På Dansbanan på Posthusplatsen kommer bland annat Larz Kristerz och Perikles hålla stämningen på topp för alla danssugna. På Malmöscenen i Östra Slottsparken kommer du dessutom kunna lyssna live på P3 din gata, som bjuder upp sina gäster på scen.

Kvp- tipsar

Här tipsar Kvällspostens redaktion dig om våra egna favoriter ur den 36:e upplagan av Malmöfestivalen.

Kvällspostens chefredaktör, Maria Rydhagen. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Maria Rydhagen, chefredaktör

Vad: Kikki Danielsson och Dano.

Varför: Det bästa med Malmöfestivalen är att allt finns här, från ung till gammal, från folklig till creddig, och allt är gratis. Tänk att du får tillfälle att se Visseltoftas respektive Rosengårds stoltheter, på samma vecka, i samma stad, utan att betala inträde.

Plats & tid: Gustavscenen onsdag 17 augusti 17.30 (Kikki) och Din gata i P3 på Stora scenen fredag 12 augusti 23.30 (Dano).

Vad: Saltimporten som serverar lammkebab, vegetarisk kebab och sin sjukt goda mjukglass.

Varför: Malmös bästa lunchrestaurang goes festival. What’s not to like?

Plats & tid: Hela veckan på Lilla Nygatan.

Vad: Miriam Bryant

Varför: Det största namnet på den största scenen i årets upplaga av festivalen. Ibland lite trängsel men en väldigt stark Malmökänsla att stå där i folkhavet på de stora spelningarna.

Plats & tid: Stora scenen fredag 12 augusti 23.30.

Josefin Grunér är Kvällspostens nyhetschef. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Josefin Grunér, deskchef

Vad: Kräftskiva på stortorget.

Varför: Kul att dra med ett kompisgäng på en stor kräftis, och kanske lära känna lite nya människor!

Plats & tid: Fredag 12 augusti 18:30-20:30 på Stortorget

Vad: Victor Leksell-konsert

Varför: Jag är svag för Victor Leksells låtar. Känns sommar.

Plats & tid: Söndag 14 augusti 21:30-22:30 på Stora Scenen

Vad: Viltmat

Varför: Jag vill inte missa chansen att testa älgkebab.

Plats & tid: Alla dagar, 11:00-01:00 på Gustav Adolfs torg

Lars-Olof Strömberg är nyhetsreporter på Kvällsposten. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Lars-Olof Strömberg, nyhetsreporter

Vad: Kräftskivan på Stortorget

Varför: Det här är Skandinaviens största kräftkalas. Ta maten med dig och njut med tusentals andra festglada. Ett både hånat och hyllat arrangemang som bestått genom åren. En klassiker ingen bör missa.

Plats och tid: Stortorget i Malmö, kultbandet Grus i dojan spelar på Stora scenen mellan 18.35-20.30

Vad: Brandsta City Släckers

Varför: Alla minns väl Brandsta-klappen och nu är det åter dags att smörja in handflatorna och klappa takten till de skånska brandmännen från Helsingborg. Bandet slog igenom i melodifestivalen 2002. Därefter följde årets största sommarturné. 15 nya publikrekord sattes och deras plattor sålde Guld och Platina och bandet låg etta på svensktoppen i 19 veckor.

Plats och tid: Dansbanan, lördag 13 augusti 21.00-22.00

Vad: Miriam Bryant

Varför: Malmöfestivalen avslutas med ett musikaliskt fyrverkeri. Det här är en spelning ingen bör missa. Miriam Bryant är artisten med den kraftfulla rösten, karisman och den oemotståndliga charmen. En av Sveriges mest lysande stjärnor.

Plats och tid: Stora scenen, fredag 12 augusti 23.30-00.45

Louise Lennartsson är nyhetsreporter på Kvällsposten. Foto: JENS CHRISTIAN

Louise Lennartsson, nyhetsreporter

Vad: Familjen

Varför: Lokalproducerad Hässleholmsartist. Slog igenom med låten ”Det snurrar i min skalle” som han skrev till sin systers bröllop.

Plats & tid: Gustavscenen, fredag 12 augusti 23:00

Vad: Performanceakt

Varför: För den nyfikne kittlar ju en performanceföreställning med ”en massa tejp”. Detta kan nog bli häftigt.

Plats & tid: Gaturummet, fredag 12 augusti 15:00 och 18:00

Vad: Jaqe

Varför: Sägs vara Sveriges mest underskattade och gåtfulle hiphopartist. Pass på!

Plats & tid: Gustavscenen, fredag 12 augusti 21:00

Dusan Marinkovic är nyhetsreporter på Kvällsposten. Foto: Fritz Schibli

Dusan Marinkovic, nyhetsreporter

Vad: Kräftskiva

Varför: För att alla älskar kräftskiva och det är en tradition på festivalen.

Plats & tid: Fredag 12 augusti 18:35 på Stora Scenen

Vad: A36

Varför: Han är en jättekänd artist.

Plats & tid: Tisdag 16 augusti 19:30 på Stora Scenen

Vad: Malmö Opera ger Romeo och Julia

Varför: Malmö Opera kostar vanligtvis pengar. Här kan man se det gratis.

Plats & Tid: Tisdag 16 augusti 16.00 på Stora Scenen

Casper Nordqvist är sportreporter på Kvällsposten. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG / BILDBYRÅN

Casper Nordqvist, sportreporter

Vad: Victor Leksell

Varför: Sveriges nya storstjärna spottar ut sig hits på löpande band och detta vill man så klart inte missa.

Plats och tid: Stora scenen 21.30

Vad: Grekiska föreningen i Malmö

Varför: En grekfantast som jag äter inget hellre än just mat från det grekiska köket. Souvlaki och gyros har jag livnärt mig på under somrarna på de grekiska öarna och därför är detta så klart en självklarhet på festivalen!

Plats och tid: Varje dag på Gustav Adolfs torg 11-23 respektive 11-01 fredag och lördag.

Vad: Malmös Cevapi

Varför: Inte ätit denna paradrätt från Balkan sedan jag bevakade MFF:s Europa League-kval i slovenska huvudstaden Ljubljana sommaren -19. Därför hög tid att återuppliva gamla minnen här och nu.

Plats och tid: Samma som med grekiska matens dito, varje dag på Gustav Adolfs torg 11-23 respektive 11-01 lördag och söndag.

Evelina Milerud är nyhetsreporter på Kvällsposten. Foto: JENS CHRISTIAN

Evelina Milerud, nyhetsreporter

Vad: Neals korv

Varför: Serverar både tyska och svenska korvar, en festivalklassiker enligt mig. Extra trevligt att de har ett vegetariskt alternativ för oss som saknar varmkorv och inte längre äter kött.

Plats & tid: Alla dagar 11-23

Vad: Kräftskivan på Stortorget

Varför: Som relativt nyinflyttad till Malmö är kräftskivan på Stortorget ett nytt fenomen – hur har jag missat denna dunderidé? Alla älskar kräftskivor och ju större desto bättre.

Plats & tid: 12 augusti på Stortorget 18.30-20.30

Vad: Premiärvisning av Tunna blå linjen. Polisserien som utspelar sig i Malmö och gjorde succé förra året släpper snart en andra säsong.

Varför: Till en början skulle premiärvisningen, som handlar om ett gäng poliser som bekämpar brott på Malmös gator, endast visas i Göteborg på festivalen Way out west. Sedan kom beskedet att serien också visas i Malmö.

Plats & tid: Biograf Spegeln, 13 och 14 augusti mellan klockan 15.00 och 16.00. Biljetterna är gratis och kan hämtas från 13.00 så det är först till kvarn som gäller!