”Gudfadern” bakom AI varnar för mördarrobotar

Geoffrey Hinton har gjort till sin livsgärning att utveckla AI som bygger på så kallade neurala nätverk, matematiska system som lär sig färdigheter genom att analysera datamängder.

Han brukar kallas för ”AI:s gudfader”, enligt New York Times, och har tidigare citerat forskningschefen för det amerikanska atombombsprogrammet, Robert Oppenheimer, när han fått frågan om hur han kan jobba med en så potentiellt farlig teknologi.

– När du ser något som är teknologiskt härligt så sätter du i gång och gör det.

Hinton om AI: ”Smartare än människor”

Nu har Hinton sagt upp sig från sin tjänst hos sökmotorjätten Google, där han har arbetat i över ett decennium. Hinton slår nu larm om att kapplöpningen mellan tech-jättar som Microsoft, som byggt in ChatGPT i sökmotorn Bing, och Google, som utvecklar AI-chatboten Bard och jobbar hårt för att skapa en liknande AI-tjänst i sin sökmotor, riskerar att eskalera utom kontroll.

– Idén om att det de här sakerna faktiskt kunde bli smartare än människor – få människor trodde det. Men de flesta trodde att det var långt borta. Och jag trodde att det var långt borta. Jag trodde att det handlade om 30 till 50 år eller till och med längre bort. Uppenbarligen tror jag inte det längre, säger Hinton till New York Times.

ChatGPT:s senaste version får godkänt på examensprovet för amerikanska advokater och klarar utan problem svenska högskoleprovet med högsta poäng.

2012, när Hinton var verksam som professor vid University of Canada, byggde han tillsammans med två studenter, Iliya Sutskever och Alex Krishevsky, ett neuralt nätverk som kunde känna igen objekt som bland annat hundar och blommor.

De sålde sitt bolag till Google för 44 miljoner dollar och teknologin ledde till skapandet av chatbotar som ChatGPT och Bard. Iliya Sutskever gick vidare till en tjänst som forskningschef hos OpenAI som utvecklat ChatGPT.

Fejkade nyheter, utslagna jobb och ”mördarrobotar”

Drygt tio år senare kan teknologin göra betydligt mer än att känna igen djur och växter – AI-baserade botar kan skapa trovärdiga bilder, videor och avancerade texter.

I det korta perspektivet fruktar Hinton att internet kommer bli föremål för en flodvåg av falsk information med fejkade bilder och texter som skapats av AI. Han siar att teknologin kommer ersätta stora delar av den mänskliga arbetsmarknaden. Även mer avancerade jobb som paralegals, personliga assistenter och översättare är i farozonen, uppger Hinton till New York Times.

I det längre perspektivet är hans prognos betydligt mer oroväckande och Hintons tidigare vana att citera Oppenheimer får plötsligt en annan tyngd.

Han varnar för att självprogrammerande AI-botar kommer utveckla autonoma vapen, vad han själv har kallat för ”mördarrobotar”.

Och till skillnad från atomvapen är det omöjligt att övervaka hur länder eller bolag jobbar med att utveckla AI-teknologi, uppger Hinton för New York Times.

– Jag tycker inte de ska skala upp detta ytterligare innan de förstått huruvida de kan kontrollera det, säger Hinton som hoppas att världsledande forskare inom området ska kunna samarbeta kring hur teknologin ska kunna kontrolleras.

Ledande forskare har slagit larm i öppna brev

Hintons larm om AI-teknologin kommer efter ett 1 000 ledare och forskare inom techindustrin i mars uppmanade till ett halvårslångt uppehåll i utvecklandet av nya AI-system eftersom de anser att teknologin utgör ett ”djupgående risker för samhälle och mänsklighet”.

Några dagar senare publicerades organisationen Association for the Advancement of Artificial Intelligence ett nytt öppet brev som varnade för riskerna med AI. Bland de 19 tidigare och nuvarande ledarna i organisationen som skrivit under fanns Eric Horvitz, chefsforskare hos Microsoft, som varit med om att bygga in ChatGPT i Bing och andra av bolagets produkter.