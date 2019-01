Organisationen People for the ethical treatment of animals, PETA, har anklagats för att skrämma upp barn och chocka allmänheten i Sydney, Australien.

Under en kampanj i veckan ställde de nämligen ut en grill på gatan vid ett köpcentrum i centrala Sydney.

På bilder från händelsen syns hur något som ser ut att vara en hund – men som i själva verket är tillverkad och inte innehåller kött från något djur – ligger på en grill.

”Om du inte skulle äta en hund, varför då äta lamm? Bli vegan!” står det på grillen. Foto: PETA

Uppmaningen: ”Bli vegan”

Grillen bär budskapet:

”Om du inte skulle äta en hund, varför då äta lamm? Bli vegan!”

Syftet är att få människor att fundera kring varför de anser ett djur vara mer värt än ett annat djur med liknande intelligens och kroppsstorlek.

”Den som blir avskräckt av tanken på att äta hundkött bör ifrågasätta varför deras medkänsla mot andra djur skiljer sig så mycket”, skriver organisationen i ett uttalande, enligt Metro UK.

PETA menar att det handlar om så kallad ”speciesism” – en typ av diskriminering där man värderar arter, i det här fallet hundar, olika.

”Som människor har vi en instinktiv medkänsla och empati för djur, men vi blir upplärda att det är okej att förslava och äta vissa av dem, utan en tanke på vilka de är som individer”, fortsätter organisationen.

Kritiseras för att skrämma barn

Kampanjen sammanfaller med det årliga firandet av ”Australia day”, då miljontals australiensiska familjer anordnar grillfester. Nu vill PETA att folk ska tänka över vad de väljer att lägga på grillen.

PETAs tilltag har möts av blandade reaktioner – och viss kritik. I sociala medier skriver vissa att de såg hur barn som besökte köpcentrumet blev mycket illa berörda.