Greta Thunberg vinner alternativt Nobelpris

Right Livelihood-priset – som även kallas det ”alternativa Nobelpriset” – fyller 40 år i höst. Nu står det klart att en av årets fyra vinnare är Greta Thunberg.

Nomineringen är att hon ”med utgångspunkt i vetenskapliga fakta inspirerar till och stärka politiska krav på omedelbara åtgärder mot klimatförändringarna”.

– Greta Thunberg ger röst år en hel generation som kommer att tvingas bära konsekvenserna av vår tids politiska oförmåga att stoppa klimatförändringarna, säger Amelie von Zweigbergk, vice styrelseordförande i stiftelsen The Right Livelihood, under en presskonferens.

Hon fortsätter:

– Hon har inspirerat miljontals jämnåriga att höja sina röster och kräva förändring.

Greta Thunberg kommenterar vinsten:

– Jag är djupt tacksam och hedrad över detta ärofyllda pris. Men som alltid när jag får priser så är det är inte jag själv som är vinnaren. Jag är del av en global rörelse av skolbarn, ungdomar och vuxna i alla åldrar som har bestämt sig för att agera för att skydda vår levande planet.

Greta Thunberg fortsätter med att säga att hon vill dela sitt pris med alla dem – och att detta är ”ett enormt erkännande” för Fridays for Future och för hela klimatstrejksrörelsen.

Prispotten ligger på en miljon kronor per vinnare.

