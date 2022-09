Greta Thunberg: Känner mig dumförklarad som väljare

Demonstranterna samlades vid lunchtid på Sergels torg mitt i ett soligt Stockholm och tågade därefter mot Mynttorget i Gamla stan, där bland andra grundaren Greta Thunberg håller tal och artisten Oscar Zia uppträder.

Årets valrörelse är den andra för Fridays for Future, som föddes i augusti 2018 när Greta Thunberg för första gången skolstrejkade utanför riksdagen för att lyfta klimatfrågan på den politiska agendan inför valet samma höst.

Hon anser att klimatfrågan genomgående ignorerats under valrörelsen, något hon säger är väntat.

– I rollen som ung känner jag mig ganska övergiven, att det inte är någon som bryr sig om min framtid. Men som väljare, som jag faktiskt är i år, så känner jag mig också ganska dumförklarad, säger Greta Thunberg till TT.

I årets val får hon rösta för första gången, men vilket parti det blir har hon inte bestämt.

– Självklart finns det en del alternativ som är mindre fruktansvärda än vissa andra. Men det finns inget parti man kan stå bakom när det kommer till klimatfrågorna, för inget parti har politik i linje med vad som skulle behövas för att vi ska kunna begränsa global uppvärmning till 1,5 grader.

Plakat och slagord

Äldre, barnfamiljer och framförallt ungdomar och unga vuxna slog följe längs demonstrationstågets rutt nedför Hamngatan, via Nybrokajen och bort mot Gamla stan. Enligt polisen uppgick deltagarantalet till cirka 2 000.

Bland demonstranternas plakat syntes slagord om att rösta för en grönare politik innan det är för sent. Artonåriga förstagångsväljaren S Vinterhed kom till demonstrationen med en egengjord skylt med texten ”This is not fine”.

– Det känns som att det är mest ord och tomma löften, säger hon om politikernas utfästelser under valrörelsen.

Inget självklart val

Miljöpartiets språkrör Per Bolund deltog i demonstrationen. Han har viss förståelse för att Miljöpartiet inte är det självklara valet för de miljömedvetna förstagångsväljarna.

– Där tror jag att det är många som ser att vi har suttit i regeringen under hela deras uppväxt och gärna skulle ha sett att det blivit mer miljöpolitik gjord. Men då tror jag att man missar att om ett parti som ligger lite över fyra procent är de enda som driver på så är det kanske inte så konstigt att det händer för lite, säger han.

Fridays for Future har under fyra år vuxit till en internationell ungdomsrörelse som kräver en övergripande omdaning av världens politiska och ekonomiska system för att förhindra ytterligare klimatförändringar.

Demonstrationer hålls under fredagen förutom i Stockholm även i Borås, Falun, Helsingborg, Karlstad, Kävlinge, Lund, Umeå, Varberg, Vänersborg, Västerås och Örebro.

LÄS MER: Expressens valbevakning 2022