Greta Thunberg frontar festival – med ny bok

Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg är på gång med en ny bok om klimatkrisen. I ”The climate book” har hon samlat över 100 röster som ska hjälpa läsaren förstå olika klimatkriser i världen och hur de hänger ihop.

WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus, klimatforskaren Johan Rockström och ekonomen Thomas Piketty är några av bidragarna till boken.

Nu rapporterar The Independent att Greta Thunberg frontar litteraturfestivalen London Literature Festival i oktober i år. Där ska hon lansera sin nya bok och delta i aktiviteter kopplade till klimatkrisen som festivalen anordnar.

Boken skrivs på engelska men kommer översättas och ges ut av Polaris i Sverige. Deras förhoppning är att boken ska finnas klar på svenska vid den internationella lanseringen i oktober i år.

2019 gav svenskan ut boken ”No one is too small to make a difference” bestående av elva tal hon hållit.

