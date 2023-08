Den 60-åriga mannen som nu åtalas har både ryskt och svenskt medborgarskap. Han misstänks för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, grov olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt och grov olovlig underrättelseverksamhet.

Hans företag har utgjort en plattform för den ryska militära underrättelsetjänsten GRU – och ”en del av det ryska statliga systemet för olovlig teknikinförskaffande från väst”, enligt åtalet.

Han misstänks ha inhämtat så väl information som föremål som den ryska staten och försvarsmakten inte kommit åt på den öppna marknaden, för att kringgå exportregler och sanktioner.

Mannen har därefter organiserat både köp och vidare transport – där den egentliga slutanvändaren mörkats, enligt åtalet.

Verksamheten har enligt åklagaren utgjort ett betydande hot mot nationell säkerhet i både Sverige och USA.

De misstänkta brotten har begåtts mellan 1 januari 2013 och 22 november 2022.

Greps under dramatiska former

Mannen greps tillsammans med sin fru under dramatiska former i november förra året, när två av försvarets Blackhawk–helikoptrar hovrade över taket till deras bostad. Personal från polisens nationella insatsstyrka firade ner sig från helikoptrarna och tog sig in via fönster på husets ovanvåning.

Den blixtsnabba räden genomfördes för att ingen i huset skulle kunna förstöra några bevis.

Kvinnan misstänktes för medhjälp, men försattes på fri fot efter tre dagar.

Mannen har suttit häktad sedan dess. Utredningen har gjorts av Säkerhetspolisen under ledning av kammaråklagare Henrik Olin på Riksenheten för säkerhetsmål.

– Det går inte att utesluta att en del av de produkter som förts till Ryssland har hamnat i den ryska krigsapparaten i kriget mot Ukraina, har en källa med insyn tidigare sagt till Expressen.

Enligt kammaråklagare Henrik Olin och Säkerhetspolisens utredning har den misstänkte mannen agerat i samverkan med flera andra personer i Sverige och utomlands. Ett stort antal av dessa personer har opererat under falska identiteter.

Flera anses tillhöra den ryska militära underrättelsetjänsten GRU.

Mannen beviljades svenskt medborgarskap 2012. Brotten han nu åtalas för ska ha inletts året efter. Han hade kvar det ryska medborgarskapet hade flera bolag i hemlandet. Under 2021 fick han lön från den ryska statliga banken VTB som i dag är sanktionerad och länge har kopplats till den ryska säkerhetstjänsten FSB.

