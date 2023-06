En tragedi men också en strimma ljus, trots allt, menar familjen.

I förra veckan sköts den 22-åriga modellen och egenföretagaren Samya Gill ihjäl i den amerikanska huvudstaden Washington DC medan hon satt i en bil med pappan till hennes barn.

Samya Gill var nämligen gravid, rapporterar New York Post.

När paret satt i bilen dök två män upp med automatvapen och sköt in i fordonet.

Samya Gill träffades svårt, medan mannen kom undan lindrigt och lyckades starta bilen och köra därifrån för att få hjälp på platsen.

Ett nyhetsinslag på Fox efter mordet, där man ser skotthål i framrutan. Foto: Fox5 De misstänkta gärningsmännen. Foto: Metropolitan Police Department Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

22-åringen kördes sedan till sjukhus där hon födde sitt barn genom kejsarsnitt innan hon avled av sina skador.

Barnets tillstånd uppges vara kritiskt, medan pappan vårdas för icke livshotande skador.

Samya Gills mamma är glad att barnet är vid liv.

– Hon är vacker. Jag åkte dit för att se henne i går kväll och hon är bara så underbar. Jag hoppas bara att de kan fånga vem som nu gjorde det här mot min dotter, säger hon till tv-stationen WJLA.

Samya Gills nyfödda dotter. Foto: Go Fund Me Samya Gill kördes till sjukhus men avled senare av sina skador. Foto: Go Fund Me Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”Förödande”

Om den lilla flickan överlever kommer mormor att ta hand om henne. Familjen har startat en insamling via sajten Go fund me.

– Det här är förkrossande för min familj, och en tung finansiell börda. Vi skulle bli väldigt tacksamma om ni har något ni kan donera. Ingen summa är för liten, ingen summa är för stor, säger hon.

Vilka gärningsmännen är, eller deras motiv, är oklart i nuläget men polisen har släppt bilder på de misstänkta.

Washington DC har drabbats hårt av skjutningar det senaste året och mordet på Samya Gill var ett av fyra i förra veckan.

Antalet mord i huvudstaden har ökat med 16 procent jämfört med samma tid förra året, enligt New York Post.

