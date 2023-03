Det som var en helt vanlig dag i trädgården blev början på en fyra månader lång sjukhusvistelse som nästan kostade den 64-årige mannen livet.

Det rapporterar den brittiska kvällstidningen the Daily Mail som tagit del av mannens sjukdomsförlopp genom den publicering som gjorts i läkemedelstidskriften the International Journal of Surgery Case Reports.

Mannen hade utan att veta om det fått in en dödlig bakterie under huden och drabbats av gaskallbrand.

Det är en dödlig form av kallbrand, också kallad ”gasbrand”, och orsakas ofta av bakterien Clostridium perfringens.

Bakterien förekommer i tarmen hos många djur och finns därför ofta i jord och på grönsaker. Men i bland kan bakterien också vara den utlösande mikroorganism vid ”gasbrand”.

Opererades sex gånger – låg inne 135 dagar

Mannen sökte vård efter att ha fått kraftig smärta i vänster sida och feber som inte gav med sig. När han kom in var hans temperatur, puls och blodtryck på oroande nivåer. En första röntgen visade ansamling av vätska och gas kring höftböjen och han gavs antibiotika och behölls för observation. En andra röntgen ett par timmar senare visade att antibiotika inte hade tagit och att mängden vätska och gas hade förvärrats.

Mannen opereras då akut.

Under de fyra månader som följde behövde mannen genomgå sex operationer, skära bort hälften av musklerna på ryggen som hade dött och skära upp ena benet för att få död på den köttätande bakterien.

Dag 28 av hans sjukhusvistelse stannade hans hjärta.

Totalt låg han inne 135 dagar.

Läkarna misstänker att mannen antingen fått in bakterien när han skar sig på en kopparkabel, eller att bakterien tagit sig in i huden genom mannens psoriasis.

Gaskallbrand blev känt under andra världskriget och gick hårt åt soldaterna. Omkring en av 20 skadade drabbades och även med behandling dog nästan 30 procent av de som fick det.

