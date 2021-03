”Gräskungen” drev enorm knarkfabrik – i hemlighet

Skuggstad är en dokumentär podd som skildrar kriminalitet i småstadsmiljö och människorna bakom brotten. Första dokumentärerna om ”Gräskungen i Eksjö” släpps 18/3 exklusivt på Spotify. Skuggstad produceras av Banda för Spotify Dok.

November 2016: Första natten på Kumla

Klockan har slagit 22 och på Kumlas långtidsavdelning T2 Syd är det tid för inlåsning. Här bor några av Sveriges farligaste fångar. Mördare, rånare – och smålänningen Daniel Johnsson, 33. Två punkter i sitt brottsregister: bilkörning utan bälte och grovt narkotikabrott. Han är ”Gräskungen” från Eksjö.

Det är Daniels första natt i fängelse. Han kastar en blick över sitt nya hem. Tio kvadrat med säng, skrivbord och toalett. Fyra kala väggar och en armerad dörr. Två celler bort sitter rånaren Clark Olofsson och hamrar på en skrivmaskin.

Daniel sjunker ner vid skrivbordet för att fylla i ansökningar om besöks- och telefontillstånd.

– Då inser jag ju ett jättestort misstag. Att jag glömt min penna, säger Daniel.

Foto: MELI PETERSSON ELLAFI

Det Daniel inte vet är att det finns en hederkodex på Kumla. Att ringa på vakten efter inlåsning, när de andra fångarna kanske pillar med saker de inte borde pilla med, bryter mot de interna reglerna. Daniel trycker pekfingret på den lilla ringklockan vid dörren.

– Hallå, jag behöver en penna.

Några minuter senare kommer en förvånad fångvaktare och räcker över en penna. När celldörren öppnas nästa morgon är det folksamling i korridoren. Där står de, mördarna och rånarna och Clark Olofsson.

– Vem i helvete var det som ringde på vakten?

Sommaren 2012: Den charmige snickaren

Sex mil öster om Jönköping ligger tjänstemannastaden Eksjö. Den kullerstensbelagda huvudgatan, med butiker och restauranger, delar staden på mitten. Det är färgglada trähus med loftgångar och vilda västern-känsla. På Stora torget ligger kronjuvelen: Stadshotellet.

– Utelivet är ju väldigt begränsat. Det är hotellet som alla går till, säger Daniel.

Tjänstemannastaden Eksjö där det bor drygt 17 000 invånare. Foto: JOHAN WAHLGREN / JOHAN WAHLGREN Johan Wahlgren

Eksjö är en stad där alla känner alla. Men alla glänser inte lika starkt som stadens casanova, Daniel Johnsson. Han har breda axlar, långa, blonda korkskruvslockar och ett orubbligt leende på läpparna.

– Jag tyckte han var cool. Han hade långt hår och körde motorcykel. Wow, kan man leva så? säger kompisen Olle, som egentligen heter något annat.

– Daniel hade alltid varit den som hade gräs. Jag började handla gräs av honom.

Daniel jobbar som snickare. Han kommer från en omtyckt familj som bor på gräddhyllan i stan, i en enplansvilla med sjötomt.

– Mamma, pappa och två äldre systrar. En vanlig på-landet-familj, säger Daniel.

Vännen Olle är några år yngre. Han spelar gitarr i indierockband med typiska indierocknamn.

– Vårt första band hette Rats in the Cage. Sen hade vi ett band som hette On Vacation in Aspen.

När Olle vill fly undan vardagen ringer han till Daniel.

– Daniel hade alltid varit den som hade gräs. Jag började handla gräs av honom.

På helgerna ses de och ”tar en fika.” Röker gräs och trycker i sig två påsar chips med dipp, ostbågar, ett halvt kilo lösgodis och toppar med en Ben & Jerry's.

Daniel har en sidosyssla som de flesta i stan inte känner till.

Våren 2013: Det röda huset i skogen

Djupt inne i skogarna som omfamnar Vättern ligger ett rött litet hus med en stor tillhörande lagerlokal. Tomten är dubbelt inhägnad med Gunnebo-stängsel och gallergrindar med tjocka hänglås på. Daniel har åkt hit för att byta en varmvattenberedare som frusit sönder över vintern.

– Kan jag hjälpa någon, hjälper jag oftast till, säger Daniel.

Det är Daniels cannabislangare som behöver hjälp. Men inte bara med varmvattenberedaren. Langaren är också från Eksjö men bor i Stockholm där han är artist och DJ. Han ber Daniel följa med in i den rymliga lagerlokalen. Framför honom står hundratals cannabisplantor som vaggar fram- och tillbaka.

– Shit, vad gör jag här, säger Daniel.

Det röda huset ligger djupt inne i de småländska skogarna och har en stor tillhörande lagerlokal.

Han rör sig mot plantorna.

– Det ser ju ut som de är strösslade med diamanter på toppen, de är ju väldigt fina att titta på. Fina plantor.

Det var som ett cannabisgymnasium

Fabriken ägs av två bröder från Jönköping och sköts av Daniels langare. Men odlingen är ett haveri och han behöver hjälp.

– Det är skit överallt. Fullt med jord och snusar och fimpar.

Daniel får lära sig allt om odling. De åker till butiken utanför Göteborg som säljer alla tillbehör som kan behövas – helt lagligt. Tält, lampor, näring, luktfuktighetsreglage och bevattningssystem. De sover på madrasser i det röda huset.

– Det var som ett cannabisgymnasium. Varje morgon vaknar man av att det luktar gräs. Rent gräs, ingen tobak. Sen: Norah Jones ur högtalarna. Alltid. Och sen så kopp med te. Då var det dags att gå upp. Det var väckarklockan.

Daniel säger till sina nära och kära att han är och snickrar i Stockholm. Men i själva verket är han i gräsfabriken. Det är stora pengar på spel. Om han får ordning på odlingen, kan den dra in en halv miljon kronor i vinst i månaden. Hej Grekland och världsomsegling. Daniel börjar fila på sin mästerplan. Vägen ut från Eksjö.

– Helst vill jag ha en katamaran, så jag kan åka vart som helst i hela världen. Kanske till Grekland, köra lite sightseeing och dykresor på båten.

Våren 2015: Polisen spanar

Polisen Peter sitter i en civilbil utanför det röda huset i skogen. Han har jobbat som narkotikapolis i över 15 år. Men tipset han nu följer upp sticker ut.

– När det är stora odlingar så är ju det normala att det finns kopplat till kriminella gäng eller till tungt kriminella personer. Så var det inte i det här fallet, säger Peter.

Utanför lagerlokalen står en bil registrerad på Daniel Johnsson från Eksjö. Peter knäpper en bild. Nu måste han snabbt lämna platsen.

– För annars så hade vi bränt oss som spanare, dom hade ju upptäckt oss. Det är svårjobbat i glesbygd.

På natten åker polisen tillbaka och monterar dolda kameror i skogen. Nu kan de följa alla aktiviteter på platsen.

Sommaren 2015: Den nye medhjälparen

På en grusparkering i Eksjö står en indierockare med rufsigt hår och blanka ögon: Olle, 28. Bästisen Daniel rullar in på parkeringen i en rödblå folkabuss från 75. Olle hoppar in i baksätet, Daniel räcker över en ögonbindel. Det är något lurt på gång, tänker Olle. Men Daniel vill inte berätta vad det handlar om.

Tycker du om vin och får se en vingård för första gången, tycker du om cannabis och får ser det här… Jag kände bara: wow. Jag var bara kär i marijuana

– Jag tar på mig ögonbindeln. Jag tror att vi ska till det här snickeristället där han alltid snickrar, säger Olle.

Det är en guppig resa på småvägar. Olle ser ingenting genom det tjocka tygstycket. När de kommer fram lägger Daniel sina händer på Olles axlar och leder honom fram. Olle hör hur Daniel låser upp ett hänglås och sedan öppnar en metallgrind.

– Jag går in i ett stort rum och känner att det blir varmt. Fan vad jag känner igen doften är det är det enda jag tänker, vad fan är det som luktar? säger Olle.

När Olle tar av sig ögonbindeln ser han cannabisplantorna som gungar.

– Tycker du om vin och får se en vingård för första gången, tycker du om cannabis och får ser det här… Jag kände bara: wow. Jag var bara kär i marijuana, säger Olle.

Daniel har tagit över driften av knarkfabriken och delar nu vinsten med de två ägarna från Jönköping. Olle blir den nya medhjälparen.

– Han blev lycklig. Det såg ut som han blev lycklig när han såg plantorna, säger Daniel.

2 November 2015: Tillslaget

Daniel och Olle har börjat bli paranoida. Det dagliga missbruket i kombination med att fabriken nu har kapacitet att tillverka tio kilo i månaden har satt sina spår. De lyfter försiktigt på persiennerna och tror sig se män som smyger utanför i buskarna.

– När man satt där uppe och var lite för hög kunde nojan slå till. Jag var supernojig, gick runt och tänkte att det är någon där ute, säger Olle.

Bild inifrån huset som visar den antika rullstolen. Foto: Polisen

Det är kväll och mörkt och ödsligt i skogarna som omsluter fabriken. Daniel sitter i en antik rullstol. Kompisen Olle i en sliten skinnfåtölj. En tredje vän ligger på en madrass på golvet. På tv-apparaten rullar en actionfilm. Eksjökillarna passar en joint mellan sig.

– Dörren slås upp. Jag hinner titta upp. Svartklädda män med balaclavas och dragna automatvapen. Fuck, Hells Angels har hittat oss. Nu dör vi, säger Olle.

– Det är ett jävla liv. De har dragna vapen allihopa och skriker upp med händerna, säger Daniel.

Det är tolv poliser som stormat det röda trähuset.

– Det är ganska rörigt där inne, missbrukskänsla. Det luktar starkt av cannabis, säger polisens insatsledare Peter.

Plantorna som hittas i ett av tälten vid polisens tillslag. Foto: Skaraborgs tingsrätt

515 cannabisplantor säkras av polisen vid tillslaget. Foto: Skaraborgs tingsrätt

Fyra kolleger har säkrat odlingen, totalt 515 cannabisplantor. Olle och Daniel förs bort i handfängsel. Blickarna möts när de knuffas in i varsin polisbil.

– Där tar det slut. Hur ska jag någonsin kunna förklara de här? Vad jag är i just nu? Hur ska jag kunna förklara det här för min familj? Hur fan löser vi det här, säger Olle.

April 2016: Rättegången

Lokala medier rapporterar direkt från tingsrätten i Jönköping. Det handlar om den största cannabisodlingen som upptäckts i området. Polisen säger att runt 500 kilo narkotika har tillverkats. Daniel leds in i rättssalen av en vakt som sätter sig rakt bakom honom så han inte kan rymma. Bästisen Olle sitter en rad framför utan vakt. Åklagare Jenny Karlsson yrkar på långa fängelsestraff. Hon vill att Daniel ska dömas för maxstraffet för grovt narkotikabrott: tio år.

– Det här är en organiserad odling. Det ger ju höga inkomster. Då hamnar man högt upp på straffskalan, säger hon.

Olle har erkänt allt i polisförhör. Han bestämde sig direkt för berätta sanningen om sin egen inblandning, dock inte vad någon annan har gjort. Men knäckt av häktningen säger han mer än planerat.

– Det kom väl fram i förhör att jag hade köpt gräs av Daniel och att det var han som tog med mig till odlingen. Under rättegången hade jag bara lust att vända mig om och säga ”förlåt för att jag sa så, jag kanske inte borde ha sagt så.”

Daniel, som i polisförhör har gett osammanhängande svar och försökt spela ner sin roll, hör sin väns vittnesmål.

– Jag blev väl förbannad. Det var bara onödigt, säger han.

Daniel döms till fängelse i fem- och ett halv år. Bröderna från Jönköping som ägde fabriken får fängelse i sex år vardera. Olle döms till skyddstillsyn.

– Det tog död på vår vänskap. Det var som ett avslut redan när de tog oss. Nu tar resan slut här, säger Olle.

Två andra Eksjökillar som Daniel tagit med till fabriken döms till skyddstillsyn respektive ett kortare fängelsestraff som suttits av under häktningstiden.

Enligt domslutet anses det bara vara bevisat att runt 50 kilo cannabis har odlats på platsen.

November 2016: Läggdags på Kumla, del 2

– Vem i helvete var det som ringde på vakten?

I korridoren utanför Daniels cell står några av Kumlas farligaste fångar. Mördare, rånare och Clark Olofsson. Vad ska han säga? Det var han som ringde på vakten efter inlåsning. Men om han säger något riskerar han spö.

– Det var jag, säger Daniel till slut.

– Varför i helvete gjorde du det för? frågar en annan intagen.

– Jag behövde en penna.

Eftersom det är hans första natt, och han aldrig suttit inne förut, kommer Daniel undan med en varning.

– Men gör aldrig om det igen.

Clark Olofsson tar Daniel Johnsson under sina vingar inne på Kumla. ”Han tog hand om mig. Jag fick låna hans skrivmaskin. Han har specialtillstånd. När vakterna såg att skrivmaskinen stod på mitt rum fick Clark en varning”, säger Daniel Johnsson. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Clark Olofsson tar Daniel under sina vingar.

– Han tog hand om mig. Jag fick låna hans skrivmaskin. Han har specialtillstånd. När vakterna såg att skrivmaskinen stod på mitt rum fick Clark en varning. Han garvade bara. Han snackar inte med vakterna. Det enda han säger är ”far åt helvete.”

På Kumla finns det grundregler som det är bra att känna till. Den första regeln, enligt Clark Olofsson:

– Alla kommer in på noll va. Om man inte vet att nu kommer en våldtäktsman, han är här en dag. Och en pedofil, han är här en timme. Annars blir det stryk, säger Clark Olofsson.

Regel nummer två:

– Det är din egen personlighet som avgör om du kommer bli respekterad. Killar med temperament får snabbt lära sig vad som gäller.

Och slutligen, Clarks gyllene regel:

– Om du är riktigt hal, så ser du till att bli vän med han som bestämmer, he he.

September 2020: Tillbaka till Eksjö

Daniel promenerar över kullerstenarna förbi de färgglada husen längs med gågatan. ”Gräskungen” är tillbaka i Eksjö.

– På somrarna kan man åka häst- och vagn genom stan, berättar Daniel.

När Daniel åkte fast var det många i stan som kände sig svikna. Familjen, vänner och bekanta. Han hade ljugit så länge och omfattande för alla i sin närhet.

Nu har han avtjänat sitt straff. Det har tagit tid att bygga upp förtroendet igen. Han är helt nykter och närmare sin familj än någonsin tidigare. Han jobbar som klätterarborist, fäller höga träd som står illa.

– Jag tycker att det är gött. En bra känsla att man kan hjälpa någon samtidigt som man gör något spännande, säger Daniel.

Min familj tyckte jag var dum i huvudet

Han har ingen kontakt med bästisen Olle. Men de har pratat om rättegången och det finns inget ont blod.

– Under förutsättningarna så förstår jag honom, säger Daniel.

Olle bor i dag i en annan stad och är på väg mot en doktorsexamen. Han har nyss blivit pappa för första gången.

– När man sitter isolerad ett tag börjar man prata med sig själv. Man börjar prata med sig själv och inser vad det är som finns inuti. Vad jag egentligen ville ha, vad jag saknade i mitt liv, säger Olle.

I dag jobbar Daniel Johnsson som klätterarborist, fäller höga träd som står illa. Foto: Privat

Daniel har flyttat in med sin ungdomskärlek, Eksjötjejen Nicki, och är bonuspappa till tre barn.

– Min familj tyckte jag var dum i huvudet, säger Nicki.

– De hade en bild av den här stora knarklangaren. Och så ska jag dra in honom i mina barns liv. Under de här åren har de lärt känna honom och nu tycker alla väldigt bra om Daniel, fortsätter hon.

Vissa i Eksjö kollar snett när Daniel kommer på sin motorcykel. Det finns de som tror att han har pengar nedgrävda nånstans i stan. Vilket enligt Daniel inte stämmer.

– Det blir uppskruvat när man kommer. När man är ute med motorcykeln en sväng. ”Jaha, där kommer han. Gräskungen i Eksjö.”

Men de flesta i Eksjö hälsar glatt när Daniel kommer.

– Det där är glömt nu. Alla förtjänar en andra chans, säger en Eksjöbo.

Fotnot: Olle heter egentligen något annat.

